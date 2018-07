Pomsta za Jakla: To je hulvátství! Úder na ČT od Václava Klause, s mnoha vykřičníky

Peklo, které se strhlo ohledně vystoupení Ladislava Jakla na ČT24, nebere konce. Profesor Igor Lukeš diskreditoval nejen Jaklovy výroky, ale i jeho vzhled. „Pán s koňským ohonem“ vybudil k reakci i Institut Václava Klause, s nímž je Ladislav Jakl spojen. Vydané stanovisko je ostrou reakcí na Lukešovy výroky. Schytal to i Bakalův týdeník Respekt.

„Ve čtvrtek 19.7.2018 v diskusním pořadu České televize „Události, komentáře“ měli o Trumpově politice diskutovat Ladislav Jakl a pokrokářský akademik z Bostonu Igor Lukeš. Ten na Jaklovy argumenty ve prospěch Trumpovy politiky nebyl schopen věcně reagovat, na místo polemiky jej začal osobně hrubě urážet a požadoval, aby lidé Jaklova zjevu a názorů nemohli své názory veřejně říkat,“ reflektuje Institut Václava Klause průběh pořadu.

„Celý incident vyvolal ve veřejném prostoru vášnivou diskusi, která většinově odsoudila Lukešovo jednání, ale zaznělo v ní i něco velmi nebezpečného. A kvůli tomu protestujeme,“ vysvětluje institut.

Institut Václava Klause si všímá fenoménu poslední doby, kdy je svoboda slova omezována, respektive se po takovém postupu v liberálních kruzích volá: „Nejde totiž ani tak o konkrétní arogantní namyšlené hulvátství Igora Lukeše, ale o celkový postoj hlasatelů dnešní liberální demokracie ke svobodě slova, společenské diskusi a vůbec k demokracii. Z řad jejích předních hlasatelů se na internetu v kontextu duelu Jakl–Lukeš začalo ozývat, aby lidé jiných názorů než liberálně mainstreamových neměli přístup do veřejného prostoru. Týdeník Respekt to nazývá dáním přednosti kvalitní žurnalistice!!!“

„Ladislav Jakl, který deset let zastával funkci ředitele Politického odboru Kanceláře prezidenta republiky, býval poslancem a novinářem Lidových novin, nemá podle pokrokářů právo hovořit o americké politice. Bez jakýchkoliv argumentů je nenávistně urážen, nazýván lhářem a umlčován. A to jenom proto, že se odvážil zastat se současného amerického prezidenta. Tak daleko jsme se dostali za necelých třicet let od pádu komunismu,“ shrnuje „pokrok“ v demokracii stanovisko IVK.

„Nástup totality má vždy podobné rysy – potlačování svobody slova, umlčování nepohodlných názorů, snaha o perzekuci jejich nositelů, cenzura, názorový monopol a manipulace veřejností. Před měsícem jsme uveřejnili manifest IVK „Obrana demokracie před liberální demokracií“. Měli jsme pravdu. Boj o svobodu slova začal, demokracie je ve vážném ohrožení,“ varuje na závěr institut.

