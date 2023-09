Poprvé na demonstraci v roce 1989. A už zase chodím... Senior řekl vše. Fiala zatracen, Babiš vzpomínán

reklama

"Stop podpoře fašismu a války. Bandera, Voloďa, Fiala," stálo psáno na jednom z trasparentů při sobotní demonstraci. Odpůrci vlády stáli i na schodech před Národním muzeem, takže na pár opozičníků s ukrajinskými vlajakami a petičními stánky zbylo jen několik ostrůvků u magistrály. Demonstraci Česko proti vládě svolala neparlamentní strana Právo Respekt Odbornost (PRO). A tohle nám řekli sami protivládní demonstranté....

Fotogalerie: - PRO proti vládě

Jako žába nebo krysy

"Lidi jako by nechtěli vidět, co se děje. Je to jako když žábu dáte do hrnce s vodou a přikládáte pod kotel. Žába si ani neuvědomuje, že se začala vařit voda, takže nevyskočí. Prostě si zvykla. A tak se chovají i naši spoluobčané, kteří si neuvědomí, že jsou žábami v hrnci s vroucí vodou," podotkl útlý senior Bohumil z Prahy s tím, že bychom měli vyskočit z hrnce a začít se pořádně bouřit, protože ti, co přikládají pod kotel, jsou notoricky známí. Politickou garnituru, která už třicet let okrádá tento stát, by měli nahradit rozumní lidé.

"Představuju si toho pištce, za nímž se táhly krysy a z útesu pak naskákaly do moře. I ty krysy jsou naši občané, co se koukají na Českou televizi," dodal nedaleko kina Blaník v paláci Fénix. Na okolních transparentech se třeba spalo: "Táhni, ulhaná vládo", "Fialo, idi na chuj" anebo "Hašku, Pospíšile, Zdechovský, vyzkouštějte vstřícnost personálu psychiatrické léčebny v Bohnicích!"

Radši bodlinu od ježka

"Poprvé jsem byl na demonstraci v roce 1989 a teď jsem bohužel začal chodit znovu. Tady se svoboda nahrazuje byznysem. Dřív jsme byli bez ohledu na svobodu orientovaní na východ a dnes na západ," podotkl Vít z Jablonného v Podještědí s tím, že české školství takovou známku, kterou by on dal tuzemské vládě, nemá. Prý naprostá katastrofa. "Zadlužujeme se, životní podmínky se lidem zhoršují, dostupnost zdravotnictví taky. Čtyřiatřicet dětí vě třídě, to je výsměch. Stavební zákon povoluje bytové jednotky ve sklepech bez přívodu vzduchu a bez přímého světla. To jsou podmínky, co vyhovují tvrdému a nechutnému byznysu. S tím já nemohu souhlasit," doplnil nedaleko pomníku svatého Václava.

"Celá vláda ohrožuje lidské životy. Vždyť Fiala a Pavel by nás klidně nahnali do války na Ukrajině. Je by to ale nebolelo," zmínil František ze Štětí, jenž stál hned vedle Víta. "V roce 1989 jsem měl rozjasněný oči a byl jsem šťastnej a pak už mi bylo jen na blití. Když Václav Havel začal povídat o tom, že do NATO nevstoupíme a za pár let jsme tam byli, tak to odšpuntovalo úplnou lavinu lží. Ostatně vláda lže nejvíc," dodal.

"Fialova vláda, slušná a odporná hyena. Spolek přisluhovačů a nenažranců, záhuba národa," měl na transparentu Helmut z jižní Moravy. "Bodlinu od ježka do zadnice bych snesl radši než tuhle vládu. Nikam to teď nevede. Babišova vláda, to bylo o něčem jiném. Byla upřímná a nelhala tolik, jako Fiala, Rakušan a další," řekl ParlamentnímListům.cz nakonec.

Psali jsme: Samková z Václaváku: Demisi Fialy? Ne, odvést do vyšetřovací vazby „Má na tohle koule?“ Gregor před tisícovkami lidí na Václaváku potupil Fialu Dostál z Václaváku: Měli odvahu zasedat v Kyjevě, ale před vlastní občany se bojí Nejsou léky. Oni postihují naše děti... Z Václaváku proti Fialovi zahřměl Dufek

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama