Pořad Bobošíkové, který má vyzvat Moravce: Hned na úvod se tam rozjel Rajchl

Internetový projekt Aby bylo jasno, kterému vévodí Jana Bobošíková a ekonomka Hana Lipavská, získává novou dimenzi. Začal novým pořadem konkurovat Otázkám Václava Moravce, jejichž sledovanost rok od roku klesá. Nový pořad získal název 007 Sedm dní s Janou Bobošíkovou. Prvními hosty pořadu se stali předseda hnutí PRO Jindřich Rajchl a člen koalice Stačilo! Michal Klusáček.

Prvním tématem se stal státní dluh České republiky. Ten, i přes proklamace současné vlády pod vedením Petra Fialy (ODS), stoupá a na každého občana ČR včetně kojenců připadá téměř 300 tisíc korun dluhu. „Nevědí si s rozpočtem rady,“ zmínil Jindřich Rajchl. Struktura rozpočtu je podle něj celá špatně a zaslouží si zcela překopat. „Není to vláda rozpočtové odpovědnosti, ale vláda rozpočtové neodpovědnosti,“ vystřelil Rajchl rétorickou kuli směrem k vládě.

„Něco jiného hlásali, když byla předvolební kampaň, ale něco úplně jiného dělají ve vládě,“ postavil se k tomu Klusáček. Zmínil zvyšování daní a konstatoval, že vláda jen pokračuje v tom, jak svou vládu zahájila. Rozkatil se nad dotacemi pro politické neziskové organizace, obzvláště pro ty, které vstupují se svým politickým programem do škol. Podle něho by měly být „okamžitě škrtnuté“.

Dalším tématem se stal kandidát na viceprezidenta USA, republikán J. D. Vance, jenž vstoupil do předvolebního klání po boku Donalda Trumpa. Vance o financování konfliktu na Ukrajině řekl, že peníze určené pro Ukrajinu by radši věnoval americkým rodinám. „Výsledek voleb po střelbě na Donalda Trumpa je téměř jasný,“ zahrál si na vědmu ve stínu pokusu o atentát na Trumpa Michal Klusáček. Zvolení Trumpa do Bílého domu podle Klusáčka bude začátkem konce války na Ukrajině. „Dávat peníze na vzdělání, ne na zbrojení, to dlouhodobě prosazujeme,“ řekl.

„Chceme investovat peníze do našich dětí, do našich občanů, do naší země, nikoliv na náboje a munici, která ukončuje životy na Ukrajině,“ nechal se slyšet Rajchl. J. D. Vance podle Rajchla dokáže zaujmout hlavně mladé. Rajchl ovšem očekává odstoupení Joea Bidena z kandidatury a je opatrný k tomu říkat, že Donald Trump volby vyhraje. Pokud demokraté v USA vytáhnou do předvolebního boje s manželkou bývalého prezidenta Baracka Obamy Michelle Obamovou, mohlo by to zdánlivě neotřesitelnou pozicí Donalda Trumpa otřást.

Na přetřes se dostalo i zablokování ropovodu Družba, které provedla Ukrajina s úmyslem poškodit Rusko. To ovšem tvrdě odnáší Maďarsko, Slovensko a pravděpodobně to dopadne i na Českou republiku. „Všechny protiruské sankce poškozují více evropské státy než Rusko,“ vyjádřil se k věci zostra Jindřich Rajchl. Podle Rajchla jsou sankce nesmysl. „Česká republika z Ruska dováží nejvíc ropy za posledních 13 let, 60 % ropy je v ČR z Ruska,“ zmínil Rajchl a poukázal na to, že na ČR tato blokace ropovodu také dopadne.

Měla by Evropská unie zatlačit na Ukrajinu a pomoci tak Maďarsku i Slovensku? „Blokace bude mít katastrofální důsledky pro naši ekonomiku, protože pohonné hmoty vstupují do veškeré aktivity ekonomických subjektů u nás,“ odsoudil Klusáček jednoznačně ukrajinskou blokaci a vyzval Evropskou unii, aby Ukrajinu dotlačila k rychlému řešení.

A došlo na otázku koncesionářských poplatků pro Českou televizi i Český rozhlas, které se podle nově schválené zákonné novely mají nejen zvýšit, ale má se zvětšit i okruh plátců. Nově budou platit i ti, kteří mají připojení k internetu. „Je to jako kdybych měl garáž a musel platit povinné ručení, i když v něm nemám auto,“ odmítl rozšíření okruhu plátců Rajchl. Řídil by se příkladem Slovenska, kde vláda Roberta Fica veřejnoprávní média zrušila a s novým konceptem postavila znovu.

„Model veřejnoprávní televize je zneužitelný a zneužívaný. A je tedy potřeba Českou televizi a Český rozhlas přetransformovat na státní,“ zmínil Klusáček a dodal, že veřejnoprávní média mají kulturně obohacovat, nikoli prosazovat genderovou rovnost a podobné věci.

„Média mají být hlídacími psy demokracie. Česká televize se změnila na poslušně štěkající pudlíky, kteří prosazují vládní propagandu. V současností je ČT politickou mocí,“ vzal si slovo Jindřich Rajchl. Podle něho Česká televize hraje vlastní politickou kartu, což je podle něho nepřípustné.