Porazil Indiana Jonese, je to hit léta. Ale americká média film nesnáší. Množí se otázky

Americká kina ovládl nově vydaný thriller Sound of Freedom (Zvuk svobody) založený na skutečném příběhu, v němž se Tim Ballard, agent ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS), vydává na dobrodružnou výpravu, aby osvobodil mladou dívku ze spárů kolumbijské sítě obchodníků se sexuálními otroky. Postavu agenta Ballarda ztvárňuje hollywoodský herec Jim Caviezel, který v minulosti hrál Ježíše Krista v dramatu Umučení Krista režiséra Mela Gibsona.

Podle informací serveru Box Office Mojo film Sound of Freedom vydělal za jeden víkend na americkém trhu přes 18 milionů dolarů. Očekává se, že tento film, který se momentálně hraje v 2850 amerických kinech, vydělá za týden dalších téměř 20 milionů a celková tržba se tak vyšplhá na 40 milionů. Sound of Freedom v počtu sledovanosti dokonce překonal nejnovější díl legendární série Indiana Jones.

Na webové stránce IMDb (Internet Movie Database) má Sound of Freedom rating 8,6 z 10. Film si rovněž udržuje chvályhodné recenze na ratingovém serveru Rotten Tomatoes, kde ho někteří diváci označují za nejlepší kinematografické dílo v historii.

Miliardář Elon Musk se dokonce nabídl, že na své sociální síti Twitter nechá film vysílat zdarma.

I recommend putting it on this platform for free for a brief period or just asking people to subscribe to support (we would not keep any funds) — Elon Musk (@elonmusk) June 14, 2023

Zatímco film Sound of Freedom sklízí vysokou sledovanost a popularitu mezi diváky, americká média jej kritizují za údajné napojení na hnutí QAnon původně zrozené na diskusním fóru 4chan, podle kterého příslušníci vládnoucí elity sexuálně zneužívají malé děti a pijí jejich krev. „Thriller o obchodování s dětmi s nádechem QAnon má apelovat na svědomí konspirací zmítaného boomera,“ píše například časopis Rolling Stone. Deník The Guradian pro změnu označuje film za „paranoidní“. Médiím mimo jiné vadí, že hlavní hrdina Ballard, jakož i herec Caviezel, který ho hraje, v minulosti projevili sympatie k hnutí QAnon. „Hvězda filmu Caviezel se otevřeně přihlásil k extrémnímu hnutí a na mediálních akcích naznačil, že temné mezinárodní společenství unáší děti, aby spotřebovalo jejich orgány,“ píše deník The Washington Post. V projevu na konferenci údajně spojené s hnutím QAnon v Oklahomě v roce 2021 herec řekl, že Ballard „v době, kdy spolu mluvíme, je tam dole a zachraňuje děti, protože právě teď vytahují děti z nejtemnějších zákoutí pekla, na ... nejrůznějších místech, ehm, adrenochromování dětí“. Novinové články však zároveň přiznávají, že film jako takový nijak explicitně hnutí QAnon nejmenuje.

Média popuzují také některé hlášky agenta Ballarda z filmu, jako např. že „Boží děti nejsou na prodej“. Kontroverzi vzbudilo rovněž to, když hlavní postava prohlásila: „Více než dva miliony dětí ročně jsou vtaženy do nejhlubších zákoutí pekla.“

Stephen L. Miller z magazínu Spectator upozorňuje, že zatímco na tento film se média sletěla, když jde o nové hity Toma Cruise, tak jeho příklon ke scientologii nevadí. Podle něho si budou muset vybrat, zda názory hlavní hvězdy vadí nebo ne a opustit dvojí metr.

Proti tomu, jak o filmu Sound of Freedom píší média, se zároveň ozývá kritika na sociálních sítích. Někteří komentátoři si všímají, že v době, kdy byl film natočen, hnutí QAnon, s nímž jej mediální články spojují, ještě ani neexistovalo. „Tohle nechtějí přiznat. Celá média nazývají Sound of Freedom filmem QAnon, ale ignorují skutečnost, že byl natočen v letech 2017–2018, než se QAnon vůbec rozjel. Vím, proč to dělají, jen jsem na to musel upozornit,“ píše jeden z tvůrců kampaně na znovuzvolení prezidenta Trumpa.

Here's what they won't admit



Entire media calling Sound of Freedom a QAnon film but ignores the fact that it was made in 2017-2018 before QAnon really even got going



I know why they're doing this, just had to point it out — Jack Poso ???? (@JackPosobiec) July 9, 2023

„Levice a média nenávidí a útočí na Sound of Freedom. Tim Ballard (podle něhož je film natočen) byl v posledních letech také napadán. Proč by to levice dělala (kromě toho, že je milovníkem pedofilů?) Možná je záhada vyřešena,“ komentuje novinář Jason Robertson.

The Left and The Media HATE and Attack "The Sound of Freedom".



Tim Ballard,(who the movie is based on), has been attacked as well over the last few years.



Why would the Left do this,(other than being Pedo Lovers?)



Perhaps the mystery is solved?????? pic.twitter.com/5F6T8bd46F — Jason Robertson (@JRobFromMN) July 10, 2023

„V roce 2014 televize CBS natočila reportáž, v níž ocenila práci Tima Ballarda v organizaci Sound of Freedom, která bojuje proti obchodování s dětmi. Téměř o deset let později stejná média označují film inspirovaný jeho prací za ‚paranoidní‘, ‚Qanonské spiknutí‘. Proč?“ ptá se zase novinářka Melissa Tate.

In 2014 CBS did a segment applauding Sound of Freedom ’s Tim Ballard’s work against child trafficking.



Almost 10 years later the same media is calling the film inspired by his work, “paranoid” “Qanon conspiracy Why? pic.twitter.com/I8Onud4sQ3 — Melissa Tate (@TheRightMelissa) July 9, 2023

Postava agenta Tima Ballarda, na níž je film Sound of Freedom postaven, skutečně existuje. Ballard, který v minulosti sloužil jako agent amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti, po svém odchodu z aktivní služby přibližně před deseti lety založil neziskovou organizaci Operation Undergroand Railroad zaměřenou na boj proti obchodování se sexem. „Vydáváme se do nejtemnějších koutů světa, abychom pomáhali zachraňovat děti z otroctví a zajišťovali trvalou následnou péči, poskytujeme nejmodernější nástroje a zdroje americkým orgánům činným v trestním řízení po celých Spojených státech a zároveň posilujeme preventivní úsilí ve prospěch ohrožených dětí po celém světě. Nevzdáme se a budeme pokračovat v cestě do nejtemnějších míst, dokud nebude obnoveno světlo a každé dítě nebude chráněno,“ píše se na stránkách organizace. Bývalý americký prezident Donald Trump v roce 2019 Ballarda jmenoval jako poradce pro boj proti obchodování s lidmi.

„Trump zabezpečil hranice a vedl boj proti obchodování s dětmi. Biden otevřel hranice a obchodování s dětmi okamžitě vzrostlo. To říká vše, co potřebujete vědět!!!“ napsal včera na twitter exprezidentův nejstarší syn Donald junior.

Trump secured the border and led the fight to stop child trafficking.



Biden opened up the border and child trafficking immediately spiked.



Tells you everything that you need to know!!! https://t.co/fbFUKnJhsS — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 11, 2023

