Poselství primátora Ostravy z oslav: Principy a hodnoty, na kterých stát před sto lety vznikl, jsou stále platné, ale nejsou jednou pro vždy dány

Oslavy 100 let republiky na tento víkend připravili v Ostravě ve velkém stylu. I když radost z programu kazil vytrvalý déšť, historický průvod bez problémů vyšel v 15 hodin z Vítězné ulice přes Prokešovo až na Masarykovo náměstí. Do ulic se vydali vojáci, četníci, spolky, sportovní kluby, pochodové kapely. Ostraváci ukázali dobovou vojenskou i hasičskou techniku a automobily.

Na Prokešově náměstí se mikrofonu chopil i primátor Tomáš Macura. „Ani jsem nevěřil tomu, že v takovém počasí tolik lidí přijde,“ ocenil Macura. „Tohle náměstí, na kterém dnes jsme, které jsme zvyklí spojovat s novou radnicí, kdysi byla Nová střelnice. Radnice, jak ji dnes vidíte, je 87 let stará. Je to největší radniční komplex v České republice s nejvyšší radniční věží. Celých těch sto let republiky možná nejlépe charakterizuje, jak se střídaly názvy tohoto náměstí. Nejdřív to bylo náměstí Prokešovo, pak Hitlerovo, pak Stalina, náměstí VŘSR a od roku 1990 je to znovu Prokešovo náměstí. Jen z toho, jak se pojmenovávaly veřejné prostory, se dá odvodit, co země za sebou má.“

V Ostravě slaví celý víkend

„Pokračujeme dál na Masarykovo náměstí a končíme ohňostrojem na Slezskoostravském hradě,“ upozornil Macura i na nedělní program oslav. V Ostravě je totiž program dvoudenní. Zatímco sobotní probíhal hlavně kolem Masarykova náměstí, v neděli se přesouvá na Slezskoostravský hrad, kde bude otevřena například prvorepubliková pošta, kavárna i automobilka. Připravena je dobová módní přehlídka a biograf s němými groteskami.

Na Masarykově náměstí se v sobotu uskutečnil hlavní program. Samotné centrum zaplnily stánky, které připomínaly první republiku různým způsobem. Právě tady byl cíl historického průvodu. Ty, kdo přišli, opět přivítal také primátor, hosty byli potomci prvního ostravského starosty.

Historický průvod v Ostravě. Foto: Daniela Černá

Na náměstí bylo slyšet prvorepublikové šlágry a s programem, který ilustroval dění při vzniku samostatného státu, vystoupili místní herci. Součástí byla i připomínka příjezdu T. G. Masaryka do Ostravy v roce 1924.

K výročí 100 let republiky pro ParlamentníListy.cz primátor Macura uvedl: „Důležité je vědět o tom, co se vlastně před sto lety stalo. Když mluvím s mladými lidmi, a vyplývá to i z různých anket, znalost je poměrně bídná. Principy a hodnoty, na kterých stát před sto lety vznikl, jsou stále platné, ale nejsou jednou pro vždy dány. I další dějinné události v následujících desítkách let 20. století ukázaly, že svoboda a demokracie jsou něco, o co je potřeba neustále bojovat.“

autor: Daniela Černá