Poslance neposlouchám, raději občany. Ti ČT věří. Nejotitulovanější radní České televize to vytmavil kritikům

Kašparů se pléna na půdě Poslanecké sněmovny, kde byl grilován generální ředitel ČT Petr Dvořák, neúčastnil. „Já jsem tam nebyl a živě jsem to neviděl, ani potom zpětně, když se to na chvíli dostalo na internet. Ale ty ohlasy jsem slyšel a mnoho lidí mi psalo a měli ohledně toho dotazy,“ řekl v úvodu rozhovoru na serveru českámédia.cz.

Ta diskuze podle něj byla vedena jiným směrem, než o čem by měl Parlament vůbec jednat. „Například tam u ředitele Dvořáka řekli, že má nějakou vazbu na svoji manželku v jakési umělecké branži a že televizi používá pro reklamu. Když dozorčí komise prohlédla všechno, co s tím souviselo, tak se nenašlo nic,“ dodal psychiatr a pedagog.

Problém je podle něj ten, že jakmile již nějaká pomluva vznikne, těžko se s ní něco dělá. „Jak to říká náš jeden komunistický politik – čert zasmradí, odejde a zůstane smrad. Takhle se to dělá, když chci někoho zlikvidovat, vyhlásím něco, i když to není pravda, ale ta pomluva už tam zůstane,“ řekl Kašparů zejména na výtky kolem ředitele Dvořáka a firmy jeho ženy.

Dá se podle něj uvažovat o tom, že někteří politici chtějí Dvořáka zlikvidovat. „Ale těžko říct. Ovšem ta superkritika je tak vysoká, že je neodpovídající tomu, co je ve skutečnosti pravda. To, co bylo dané za rok šestnáct, sedmnáct a bylo to současně odhlasováno, jakože to je v pořádku, tak tam nešlo najít chybu, protože to prochází přes dvě síta – přes dozorčí komisi a prochází to radou. Dělá se to odpovědně. A teď někdo přijde a řekne jsou tam chyby, jsou tam nedostatky, ale nekonkretizuje. Nebo konkretizuje, ale není to pravdivé,“ je si jistý Kašparů, který v Radě ČT zasedá již přes čtyři roky.

Kritiku poslanců ale moc vážně nebere. „Ono je něco jiného, jak to vidí Parlament a jak to vidí diváci ve vesnicích. Spíš dám na to, co je slyšet z terénu než na to, co je slyšet z různých důvodů od poslanců. Česká televize má podporu asi 68 % diváků, což je více než jiné soukromé televize,“ přiblížil Kašparů a zopakoval, že Rada ČT jedná zodpovědně.

„Rada ČT bohužel nemá po odchodu pana Hindlse žádného fundovaného ekonoma, je tam právník, učitel, novinář, spisovatel atd. Ale to, co nám na jedné straně přinese ředitelství a na druhé straně dozorčí rada, tak my to zodpovědně několikrát posuzujeme. Takže nemůžeme být nařčeni z nějaké neschopnosti nebo lehkovážnosti,“ dodal Kašparů.

Na jaře roku 2020 bude Sněmovna volit šest nových členů televizní rady. „To patří k životu. Ať přijde rozruch! Je to ale velká část – z patnácti přijde šest nových radních. Oni budou okukovat nás, už zaběhlé, a my zase budeme okukovat je, jako nováčky. Bude to jako na vojně – bažanti a mazáci,“ pousmál se Kašparů, ale hned zvážněl. „Ovšem zvolit šest lidí do Rady České televize bude pro současnou Poslaneckou sněmovnu velký problém. Při letošních volbách se hlasy pro nominované kandidáty do jiných mediálních rad hledaly. Tam budou výrazné tlaky, aby se dohodly ty strany mezi sebou,“ má jasno. Fotogalerie: - Stojím za ČT

Jako psychiatr se Kašparů vyjádřil také ke kauze Andreje Babiše jr., kterého před rokem ve Švýcarsku navštívili novináři Jiří Kubík a Sabina Slonková. Velký mediální zájem totiž může u lidí, kteří na to nejsou zvyklí, působit velké obtíže. „Je-li člověk například paranoidní schizofrenik, tak to bere samozřejmě úkorněji než ten, kdo není duševně nemocný. A může to dokonce zhoršit jeho psychický stav,“ popsal Kašparů.

„U Babiše juniora záleží, v jakém stavu nemoci byl. Pokud si to nepřipouštěl, protože měl tzv. postpsychotický defekt, tak už si ani žádné emoce nepřipouští. Ale pokud byl ve stavu komponovaném, tedy ve stavu klidu té choroby, mohl to brát úkorně a mohlo ho to zasáhnout. Ale tyto závěry se musí posuzovat jednotlivě, každý člověk je originál,“ dodal Kašparů s tím, že to jsou obecné informace a jak to bylo konkrétně v případu Babiše neví.

Novináři by podle něj měli být většími odborníky, být vzdělaní a specializovaní a také dbát na určitou etiku. „Máme velkou kvantitu novinářů. Ale měla by tu být kvalita na straně jedné a etika na straně druhé. To by mělo být vyvážené. Být lovcem senzací a člověk se pod jejich jednáním cítí jako štvanec, tak to by tady být nemělo, k tomu by novinář neměl klesnout.“

„Novinář by se také měl specializovat, tak jako lékaři. Aby byli specialisti sportovní, právní, zahraniční, kriminální, političtí a tak dále. Psychiatr vám také nepůjde operovat na chirurgii, protože to není jeho obor. Ale novináři čekají na jakoukoliv mediální bombu a za tou pak jdou,“ dodal o stavu současné žurnalistiky Kašparů.

