Poslance zaměstnají dálnice, školy a případně i důchody

Sněmovna dnes bude schvalovat novelu, která by měla umožnit zrychlení přípravy výstavby významných silnic a železnic. Rozhodne také o zavedení zvláštních registračních značek pro automobily šetrné k životnímu prostředí ve vládní novele, která řeší zejména fungování stanic technické a emisní kontroly vozů. Ve finále jsou rovněž například vládní změny v důchodech.

Poslanecký návrh na urychlení výstavby dopravní a další infrastruktury by zavedl zejména možnost takzvaného mezitímního rozhodnutí. Stavba vybraných silnic a železnic by díky tomu mohla začít nezávisle na sporu o výši náhrady za pozemek, po kterém povede.

Schvalování čeká také předlohu ODS, kterou Sněmovna asi zruší budoucí povinnost mateřských škol zajistit místa i pro dvouleté děti. Naopak povinnost předškolního vzdělávání pro pětileté asi v zákonu zůstane. Nad rámec novely by Sněmovna mohla přijmout roční odklad reformy financování regionálního školství.

V důchodové novele kabinet v demisi navrhl zvýšení podílu pevné části důchodu, změnou výpočtu penzí by se snížila zásluhovost. Lidem nad 85 let by měl vzrůst důchod o tisícikorunu. Poslanci podali několik pozměňovacích návrhů, třeba ohledně penzí žen. Většina z nich však má jen malou šanci na schválení.

Sněmovna by se mohla vrátit i k rozhodování, zda podpoří zavedení nového trestného činu maření spravedlnosti. Čin míří na předkládání falešných nebo pozměněných důkazů a také na navádění ke křivému obvinění nebo výpovědi a budí spory. Dále je v dolní komoře před schvalováním vládní technická novela volebních zákonů, která reaguje zejména na problémy s počítáním přednostních hlasů v loňských sněmovních volbách.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab