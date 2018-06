Poslanci by dnes měli pokračovat v debatě o celostátním referendu

Poslanci by se měli hlavně zabývat projednáváním návrhů zákonů v prvním čtení. Na řadu by mohl přijít mimo jiné návrh nominačního zákona z pera poslanců Pirátů, který podle předkladatelů směřuje proti politickým trafikám. Bude čelit návrhu na zamítnutí v prvním čtení, o němž by měli dnes poslanci hlasovat. Návrh má uzákonit pravidla pro výběr lidí do řídicích a kontrolních státních a polostátních společností.