Poslanec ODS se vysmál hlasování o nedůvěře. Právník Rajchl se neudržel

Podporovatelka Rajchlovy strany PRO Magdalena Sladkovská se chopila čtvrteční výzvy k vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy a zaslala ji všem poslancům dolní komory Parlamentu ČR.

Jako první jí odpověděl poslanec za ODS za Karlovarský kraj Jan Bureš. Jeho odpověď šokovala nejen odesílatelku, ale i předsedu PRO, který se rozhodl k celé záležitosti vyjádřit na svém facebooku a vyjádření Bureše zveřejnit: „Tento kariérní politik, jenž to profesně dotáhl nejdále na recepčního v jáchymovských lázních, dokonale demonstroval absolutní aroganci, která momentálně mezi naší politickou špičkou vládne.“

Reakce poslance Bureše na výzvu k vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy, zaslaná paní Magdaleně Sladkovské, zní následovně: „Vážená paní asistentko, vážený pane asistente autorů tohoto přípisu, (předpokládám, že jste jejich asistent/ka, neboť kdo jiný by mi jej poslal) má odpověď je NE. A vyřiďte prosím svým zaměstnavatelům, že pád vlády nerovná se předčasné volby. Jediné, co nastane, je to, že Miloš Zeman dostane do ruky hračku – jmenování premiéra a své vlády a tak i například kontrasignaci na případnou amnestii. To opravdu chcete? Já tedy ne.“

„Jedné ze svých voliček odpověděl tak pohrdavým způsobem, že jsem se rozhodl mu velmi razantně odpovědět,“ píše pak předseda PRO Jindřich Rajchl, který následně zveřejnil své stanovisko:

„Vážený pane poslanče, paní Sladkovská mi přeposlala odpověď na námi koncipovanou výzvu, přičemž Vaše reakce mne natolik zaujala, že jí, respektive Vám osobně, dopřeji patřičnou publicitu. Demonstrace Vaší arogance totiž zcela jistě Vaše voliče potěší.

Jen pár poznámek z mé strany:

1) Paní Sladkovská není náš zaměstnanec – to jen Vy jste zvyklý, že cokoliv, co děláte, musí být honorováno – jinak nehnete ani prstem.

2) Samozřejmě, že vím, že pád vlády nevyvolá předčasné volby. Nejsem původní profesí recepční z Jáchymova jako Vy, nýbrž advokát, a tudíž si troufám tvrdit, že znám ústavu a právo obecně podstatně důkladněji než Vy.

3) Vyslovením nedůvěry vládě byste demonstroval skutečnost, že ve Sněmovně zastupujete občany, nikoliv Váš stranický sekretariát. Z Vaší odpovědi je zřejmé, že tomu tak není.

4) Tato vláda za více než rok svého působení neudělala pro občany této země naprosto nic pozitivního. Aktuálně platí naši spoluobčané nejvyšší cenu za plyn i za elektřinu v Evropě, a to přesto, že jsme největším exportérem elektřiny v celé EU. Což znamená jediné – že tato vláda naprosto fatálně selhává v prosazování zájmů svých voličů.

5) Tato vláda rovněž aktivně zavádí cenzuru a omezuje svobodu projevu, čímž nás vrací do časů bolševismu, kdy jakýkoliv názor, jenž byl v rozporu se stanoviskem strany a vlády, byl označen za nebezpečný a musel být umlčen. Je pozoruhodné, že Vám to jako poslanci nevadí.

6) Co se týče poskytnutí hračky Miloši Zemanovi, tak s ohledem na současné počínání naší vlády by si naše země pomohla i v případě, že by prezident republiky jmenoval předsedou vlády Spejbla, ministrem vnitra Hurvínka a ministryní obrany Máničku. Loutky jako loutky. Žeryk by pak mohl řídit Poslaneckou sněmovnu. Zcela jistě by neudělal takovou ostudu jako Markéta Pekarová Adamová.

Závěrem bych si dovolil konstatovat, že Váš e-mail je dokonalým důkazem toho, jak mylně chápete svou roli. Paní Sladkovská není Vaše podřízená, nýbrž Váš šéf, neboť Vy sedíte v Poslanecké sněmovně proto, abyste tam zastupoval její zájmy, nikoliv proto, abyste jí předváděl své bohorovné papalášství,“ napsal Rajchl.

