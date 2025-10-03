Poslední vysílání před volbami: Fiala varuje před chudobou, Babiš mluví o vládních lžích a pohádkách

Dvě nejvýraznější tváře předvolební kampaně Andrej Babiš (ANO) a Petr Fiala (SPOLU, ODS) natočili svá videoposelství k národu a zveřejnili je na sociálních sítích.
Petr Fiala dosavadní premiér a lídr koalice SPOLU, voličům adresoval slova: „Vážení přátelé, dnes a zítra nás čekají nejdůležitější volby v historii České republiky. Buď zvolíme cestu do minulosti, nebo do budoucnosti. Buď zvolíme cestu na Východ, nebo na Západ. Buď zvolíme cestu chudoby, zaklekávání a vazalství, anebo cestu svobody, prosperity a bezpečnosti.“
Česká republika podle Fialy funguje, ekonomika výrazně roste. „Máme druhou nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Podařilo se nám zkrotit inflaci vyvolanou Babišovou vládou. Průměrná mzda je o deset tisíc korun vyšší než před čtyřmi lety. Důchody byly za stejnou dobu navýšeny v průměru o sedm tisíc korun. Nenechte si, prosím, prodavači strachu a nenávisti namluvit něco jiného. Udělejme ve zbývajících hodinách vše pro to, abychom se v neděli neprobudili do jiné země. Udělejme vše pro to, aby se noční můra v podobě vládnoucí většiny ANO, SPD a komunistů nestala realitou. Udělejme vše pro to, aby nezničili naši budoucnost, a především budoucnost našich dětí a vnoučat. Česko vás potřebuje. Přijďte k volbám. Volte svobodu a prosperitu. Volte SPOLU,“ apeloval předseda vlády.
Voliče oslovil i Andrej Babiš. „Vážení spoluobčané, dámy a pánové, dnes a zítra budete rozhodovat, jestli bude pokračovat Fialova vláda, nebo zvolíte změnu. Co jste celé čtyři roky od vládních politiků slyšeli? Posměšky, výmluvy, antibabiše, lhaní a hlavně strašení. Celou dobu mysleli hlavně na sebe. Když jste na tom byli nejhůř, tak se na vás vykašlali, a ještě vás poučovali. Vzpomněli si na vás až teď před volbami, když potřebují vaše hlasy. Co pro vás ale za ty čtyři roky udělali? Vůbec nic. Porušili všechny svoje sliby. Daně zvýšili nejvíc v historii,“ říká ve videu na svém facebookovém účtu Andrej Babiš, předseda hnutí ANO.
Dále uvádí, že za současné vlády je bydlení pro běžné pracující rodiny nedostupné. „Na termín u lékaře se čeká dlouhé měsíce. Osekali penze a nutí vás pracovat do 67 let. Rozjeli inflaci, a proto dnes stojí všechno o třetinu víc než před čtyřmi lety. Českou republiku zadlužili víc než tři a půl vlád před nimi. V korupci překonali i divoké devadesátky,“ tvrdí Babiš.
Současná vláda podle něj nemá žádné výsledky, proto přišla s pohádkou o boji dobra se zlem. Kdo je nechce volit, toho urážejí a říkají, že není demokrat. Dále Babiš důraznil, že neudělá nic, co by ohrozilo členství ČR v NATO nebo v EU. Slíbil také zablokování emisních povolenek pro domácnosti.
Volební místnosti se otevírají dnes ve 14 hodin. Hlasy lze odevzdávat až do 22 a zítra od 8 do 14 hodin. Obyvatelé České republiky vybírají poslance Parlamentu ČR. Volí se 200 budoucích zákonodárců na čtyřleté volební období, vybírat lze z kandidátů navržených politickými stranami, koalicemi nebo hnutími ve 14 volebních krajích.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská