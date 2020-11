Pošleme hlas za vás. Podplacené zdravotní sestry. Volby v USA: Podvodník řekl, jak to chodí

reklama

Americké volby stále nejsou u konce. Hlasy nejsou sečtené a i až sečtené budou, spor Donalda Trumpa o to, kolik z nich bylo řádně odevzdaných, se zřejmě ještě protáhne. Americký prezident tvrdí, že při volbách docházelo k masivním podvodům a že se demokraté snaží volby přes korespondenční hlasy ukrást. Anketa Věříte, že islámské radikály lze převychovat? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 1538 lidí

Že v USA k volebním podvodům dochází, není nové tvrzení. Na konci srpna vyšel článek v deníku New York Post, ve kterém praktiky volebních podvodů přiblížil anonymní zdroj, který je v minulosti organizoval. Podle tohoto zdroje je podvod spíš pravidlem než výjimkou a jeho ruka zasáhla do voleb hned v několika městech ve státě New Jersey, i při volbách do Kongresu. „Volby, kde záleží na pěti stech až tisíci hlasech, tam to opravdu může něco změnit,“ řekl zdroj a dodal: „Může to být dost na to, aby se otočily celé státy.“

Práci tohoto zdroje New York Post dle svého tvrzení ověřil. Dotyčný prý nejen falšoval volby, ale i vedl týmy, které měly volby zfalšovat a dalších dvacet operativců vyučil. A to v New Yorku, New Jersey, i v nyní sporné Pensylvánii. „Nejsou v New Jersey volby, od rady města po Senát, ve kterých bysme nefigurovali,“ uvedl a dodal, že čím jsou volby menší, tím jsou snadnější. Zdroj je dle deníku podporovatelem Bernieho Sanderse, takže v současném prezidentském klání nemá žádného favorita, proto prý promluvil v naději, že státy systém poštovního hlasování zabezpečí. A předpověděl, že 3. listopadu se rozhoří okolo falšování hlasů válka.

Jak New York Post poukazuje, už při volbách demokratického kandidáta na prezidenta bylo 84 000 hlasů ze státu New York vyřazeno, protože nebyly podány správně. Ale pro profesionála je hlasování poštou hračka. V New Jersey například přijde registrovanému voliči nevyplněný volební lístek ve velké obálce, spolu s obálkou pro zaslání a certifikátem voliče poštou, který musí podepsat. Ale samotný hlasovací lístek nemá žádné zabezpečení jako vodoznak nebo razítko, takže podle zdroje bylo lehké si udělat vlastní hlasovací lístky na kopírce. Horší jsou prý obálky, ty tak lehko zkopírovat nejde, takže je museli získat od skutečných voličů.

Jednou z cest, jak obálky získávali, bylo obcházením od domu k domu s nabídkou, že hlasy zašlou za ně. Doma pak obálky otevřeli nad vroucí vodou, aby rozlepili lepidlo použité na jejich zapečetění, dali dovnitř místo hlasu voliče svůj hlas a zase zalepili. „Pět minut na jeden hlas, maximálně,“ uvedl zdroj. Doplnil, že jako profesionál si dával pozor, aby zfalšované hlasy rozdistribuoval po mnoha poštovních schránkách, aby nevzbudil podezření, jako se to stalo při volbách do městské rady v Patersonu, kde 900 hlasů bylo odevzdáno jen do tří poštovních schránek. „Kdyby je dávali do různých schránek, na nic by se nepřišlo,“ mínil profesionální volební podvodník.

Další cestou, jak změnit výsledky, jsou podle zdroje pošťáci. „Máte pošťáka, který nenávidí Trumpa, a dělá v Bedminsteru nebo v nějaké takovéhle baště republikánů. Tak vezme ty hlasy, a protože ví, že 95 % půjde republikánům, tak je prostě vyhodí,“ popsal jednoduchý systém. Někdy prý dokonce pošťáci probírali poštu a hlasy v obálce předávaly jeho týmu. Jak New York Post připomíná, v roce 2017 více než 500 hlasů v New Yorku (městě) nikdy nedorazilo. Nalezeny byly až v dubnu roku 2018, protože je někdo na poště v Brooklynu „dal stranou“.

Další zdroj hlasů pro preferovaného kandidáta jsou domovy důchodců, dle informátora deníku se dokonce jednalo o zlatý důl. „Jsou domovy, kde je ošetřující sestra podplacená a jde pokoj po pokoji za těmi starými lidmi, kteří chtějí vědět, že na nich záleží. A doslova a do písmene jim ty hlasy vyplní,“ uvedl.

Kromě těchto podvodů s korespondenčními hlasy je dle informátora New York Postu možné volit i přímo, a to tak, že se za dotyčnou osobu vydáváte. New Jersey, New York a i většina Pensylvánie totiž nevyžaduje žádné doklady. Nejlepším cílem byli dle zdroje voliči, kteří pravidelně prezidentské a komunální volby vynechávají, tyto infromace jsou veřejně dostupné. Svým podřízeným přiřazoval, za koho se budou vydávat. U voleb se pak takový podřízený podepsal, vystál frontu a pak co nejlépe napodobil podpis, který už je na seznamu voličů. A v případě, že dotyčný, za kterého se vydával, už odvolil, tak by se vymluvil, že se jedná o omyl a rychle se odporoučel.

Kromě důchodců jsou také zdrojem hlasů bezdomovci. Zdroj se vysmál bývalému starostovi New Yorku Mikeu Bloombergovi, který dle New York Postu utratil přibližně 174 dolarů za jeden hlas, když se snažil získat starostenský mandát potřetí. Prý by něco podobného dokázal zařídit za 30 % této ceny.

Pokud jde o organizaci, připomínala dle informátora mafii, kde šéf deleguje každodenní provoz svým kápům. Skutečný kandidát prý informován nebyl, aby mohl v případě odhalení tvrdit, že o ničem nevěděl.

Při počítání volebních lístků jsou přítomni zástupci jako od republikánů, tak od demokratů. A u hlasů, u kterých jsou pochybnosti nebo nesrovnalosti, se musí dohodnout, zda bude nebo nebude zařazen. Dodejme, že toto rozhodnutí musí padnout předtím, než bude obálka rozlepena a zjištěno, pro koho volič hlasoval. Informátor deníku uvedl, že vymyslel jednoduchý trik, jak zajistit, aby jejich hlasy prošly. Zfalšované hlasy měly ohnutý roh obálky, aby demokratičtí dozírači věděli, že tyto hlasy nemají vyřazovat. A jakmile byl certifikát potvrzen a hlasovací lístek zařazen, nikdo už nic nezjistí, protože lístek podepsán není.

New York Post na závěr upozorňuje, že ačkoliv horní sazba pro podvody u voleb je 5 let vězení, většinou padají nižší tresty. 5 let dostala například žena z Texasu, ale v Arizoně za to, že korespondenčně volil dvakrát, dostal muž pouze tříletou podmínku.

