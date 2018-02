Pospíšil odhalil, jak TOP 09 drtivě zvýší svůj vliv. Chovanec objasnil minulost se Zemanem a zesměšnil ministra

Hned v úvodu se pánové vyjádřili ke hrozbě Andreje Babiše, který ze země zvedl téma předčasných voleb.

„To je dělostřelecká příprava předtím, než začne to druhé kolo jednání,“ podotkl Chovanec. Domnívá se, že většina politiků si předčasné volby nepřeje, takže Babiš je svým vyjádřením tlačí k jednání. Prý je vydírá. „Já si myslím, že je snaha natlačit ostatní do kouta... Když dostanete úkol sestavit vládu a první, co řeknete, je, že chcete předčasné volby, tak vlastně o jednání nestojíte,“ podotkl Chovanec.

ČSSD se prý do vlády nijak zvlášť nehrne, ale Chovanec vidí jako velký problém to, že ve sněmovně Babiš spolupracuje s Tomiem Okamurou, který dopředu říká, že chce Českou republiku vyčlenit z EU. Babiš teď mluví podobně, když v Bruselu hrozí Czexitem. „To, že Andrej Babiš mluví v EU o Czexitu, je nebezpečné,“ varoval před kamerami Chovanec. ČSSD by tedy šla do vlády jen proto, aby udržela prozápadní směřování země.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

Pospíšil Chovancovi přitakal. „Pokud by byly předčasné volby, tak to znamená, že Andrej Babiš selhal, protože nebyl schopen sestavit vládu,“ doplnil. Přitom Babiš už ukázal, že ve sněmovně spolupracuje s komunisty a s Tomiem Okamurou. Tato skupina čítá 115 hlasů z 200 poslanců, a má tedy poměrně pohodlnou většinu. „Já tomu pracovně říkám vláda prezidenta Zemana,“ podotkl Pospíšil s tím, že právě voliči neformální koalice ANO, KSČM a SPD zvolili Miloše Zemana na Hrad.

„My nemáme žádné dluhy, my máme i finanční prostředky, s nimiž můžeme vést kampaň,“ podotkl Pospíšil. Pokud by na předčasné volby opravdu došlo, europoslanec by volal po bližší spolupráci TOP 09, hnutí STAN a KDU-ČSL, protože skrze spolupráci by bylo možné dosáhnout většího politického vlivu a čelit této svévoli Andreje Babiše.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec

„Máme pět set nových přihlášek, máme zájem stavět kandidátky pro komunální volby, jsme konsolidovaní, nehádáme se a nabíráme znovu dech. Já bych ČSSD přál to samé,“ popřál Pospíšil Chovancovi. Nejde mu prý o integraci pravice, ale to je o schopnosti domluvit se na spolupráci a čelit nebezpečné politice, kterou prezentuje např. Tomio Okamura.

Ani sociální demokraté se podle Chovance nebojí předčasných voleb. Ono se totiž může ukázat, že se Andrej Babiš přepočítal a jeho hnutí ANO v předčasných volbách oslabí. I na to by měl prý Andrej Babiš myslet.

V souvislosti s tím Chovanec zavzpomínal na svou návštěvu u Miloše Zemana v Top Hotelu Praha. „Já jsem přišel ve 13:58 držet palce Miloši Zemanovi,“ zdůraznil Chovanec s tím, že si Miloše Zemana váží. Do ČSSD prý kdysi vstoupil i kvůli němu, neboť ho považuje za svého druhu ikonu levicové politiky v České republice. „Mohlo se také stát, že budu v sobotu odpoledne v 15:30 stát vedle muže, který volby prohrál. Jenže on je vyhrál.“

Chovanec neviděl problém v tom, že při tiskové konferenci stál na pódiu s předsedou SPD Tomiem Okamurou. „Jestliže spolu stojíme na pódiu, tak to nevidím jako nijak zásadní,“ zdůraznil Chovanec s tím, že důležitější je, jaké názory ten či onen politik zastává. Pokud by sociálním demokratům sdělil svůj názor na sjezdu i prezident Zeman, Chovanec si ho rád poslechne. Ale s Okamurou opravdu vládnout nehodlá.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky

S Andrejem Babišem ČSSD za určitých podmínek vládnout může, ale nenechá si od něj všechno diktovat. Chovanec konstatoval, že sociální demokraté byli ochotni jednat o programových průnicích, jenže první místopředseda hnutí ANO těsně před samotným jednáním schůzku zrušil. „Oni opravdu už nevědí kudy kam, tak nasadí pana Brabce, který spustí svým plačtivým hlasem a vypravuje, jak jim všichni ubližujou,“ kroutil hlavou Chovanec.

Mgr. Richard Brabec ANO 2011

Ministr životního prostředí v demisi

1. místopředseda vlády

„My jsme dali podmínky na stůl, ANO je vzalo, hodilo je do koše a čeká, až si ČSSD zvolí pokornější vedení,“ doplnil Chovanec. Pokud bude Andrej Babiš vládnout s SPD a s komunisty, v podstatě jede na tygrovi a může pro něj být velmi složité tuto nebezpečnou jízdu zastavit.

Když se ke slovu znovu dostal Jiří Pospíšil, podotkl, že Andrej Babiš odmítá jednat i s TOP 09. „Já tu nebrečím nad tím, že se se mnou nesetkal. Naše pozice je jasná, my s ním do vlády nepůjdeme,“ uvedl, ale i TOP 09 jako konstruktivní opozice je prý ochotná podpořit ty zákony, které budou rozumné.

Debata se pomalu chýlila ke konci, ale pánové se vyjádřili ještě k uprchlické krizi. Jednoznačně se shodli v tom, že systém uprchlických kvót nefunguje. Podle Chovance to musíme neustále opakovat i za tu cenu, že pohrajeme soud, před který nás pohnala Evropská komise.

„Je potřeba, abychom si uchovali vůči Evropě rovnou páteř a říkat to samé v Bruselu i doma. Já jsem přesvědčen, že stojí za to odžít si ten soudní spor, byť by mohl skončit pokutou sto milionů korun,“ pravil Chovanec s tím, že pobaltské země jsou sice chváleny za to, jak hezky kvóty dodržely, jenže k tomu už nikdo nedodává, že většina migrantů z Pobaltí prakticky okamžitě zamířila do Německa nebo do Švédska. Chovanec na něco takového odmítá přistupovat a volá po prověřování minulosti uprchlíků.

Milan Chovanec ČSSD



poslanec

„Řekové prověřovali uprchlíky tak, že se jich zeptali, jestli jsou teroristé, oni řekli, že nejsou, a Řekové je pozdravili a pustili dál. Takhle to prostě nejde,“ zlobil se Chovanec.

To prý nic nemění na tom, že Česká republika je ochotná v uprchlické krizi pomáhat, ale pomáhat při ostraze hranic, při prověřování uprchlíků a tak podobně.

Pospíšil dal Chovancovi v kritice kvót za pravdu. „V tomto nejsme ve sporu,“ pravil.

