Poteče na ulicích krev? Padlo varování nad útoky příznivců Fialy

06.10.2025 17:01 | Zprávy

Lůza, národ blbců, idioti a podobné nadávky začaly po volbách pršet na voliče ANO, SPD i Motoristů. Zejména z řad podporovatelů končící vlády, kteří jsou zklamaní z toho, jak volili jejich spoluobčané. Nad jejich výroky kroutí hlavou komentátor Petr Holec.

Poteče na ulicích krev? Padlo varování nad útoky příznivců Fialy
Foto: Repro: X
Popisek: Petr Fiala (ODS) na předvolebním mítinku v Ústí nad Labem

Výsledky voleb nevzbuzují u fanoušků dosavadní vlády potěšení, velmi mírně řečeno. A z koutů internetu přicházejí stížnosti na to, jak Češi volili. „Může mi někdo vysvětlit, když Češi zorganizovali v roce 2019 největší protivládní demonstraci od revoluce za odstoupení Babiše, proč si ho za 6 let znovu zvolí?! Jsme národ blbců,“ shledává Jana.

Na voliče si stěžuje také Jan Willkenhof: „Voliči ANO, SPD a Motoristů ukázali svoji naprostou nezodpovědnost, zaslepenost a primitivní populismus. Nejde o protest, nejde o vzdor – tohle je vědomé plivnutí do tváře vlastní zemi. Tito lidé volí demagogy, lháře a manipulátory, kteří jim místo řešení nabízejí jen jed. Tihle voliči si neuvědomují, že jejich ‚vzdor‘ má cenu – cenu zaostalosti, izolace a chaosu, který zanechají všem ostatním. Až se zhroutí systém, který dnes pohrdavě odmítají, nebude to vina politiků, ale jejich.“

„Téměř polovina národa jsou naivní blbečci, kteří uvěřili ve spasitele a téměř třetina národa jsou debilní idioti, kteří nezvednou ani svou prdel, aby šli k volbám. Dobře nám tak. Jsme národ kreténů... Motoristé? Wtf? Fakt, to nevymyslíš... Klausova proruská strana. Chjo. Dementi,“ naříkal nad výsledky další uživatel.

„Volby v zahraničí jsou lakmusovým papírkem naší skutečné situace. Vzdělaní a podnikaví spoluobčané se rozhodnou pro svůj život v zahraničí. Mají své zkušenosti z domova a postupně získávají praktické a reálné poznatky z nových domovů. Tam pochopí náš český zaprděný populismus,“ pravil pak Robert Ágh.

„Jsme národ totálních křupanů. Stát povede soudem uznaný lhář, po kterém stát chce 9 miliard a možná ho zavřou ve Francii, fašistické tupé souzené hovado a ještě větší kretén, co mlátí ženy a neví nic o ničem,“ naříkal hned po volbách Filip Stejskal.

K výkřikům směrem k českým voličům se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec. „K tomu lze říct jen dvě věci. Zaprvé nechme tyhle lidi co nejvíc mluvit, ať národ vidí, jaký mentální výkvět držel u moci ulhaný a neschopný režim Petra Fialy. Nikoho pak nepřekvapí, jak Fiala čtyři roky vládnul. A sice úplně stejně, jací jsou jeho voliči. Tohle je pavilon zoo, v lepším případě. A zadruhé: Jestli jsou tohle ti vzdělanější voliči Fialovy pětky, pak nikoho nepřekvapí, že rektorkou a profesorkou v Česku může být i Danuše Nerudová. Takže dívejme se na to pozitivně, zase se o sobě něco dozvíme. A dokonce gratis!“ shledává.

A zda by se náhodou podobná prohlášení nemohla proměnit v násilné projevy? „Doufejme, že ne, i když my tady už máme historii politicky motivovaných napadení lidí,“ říká Petr Holec. Nicméně podobný scénář nevylučuje. „Co je tentokrát jiné, to je určitě ten totálně iracionální, vylhaný a odporný falešný strach, jímž Fiala zamořil Česko a který spolu s ním šířila i vládní média. Pak některým prozápadním, hodnotovým a demokratickým jedincům s nižším IQ jistě mohlo rupnout v kouli, jak se říká,“ podotýká.

 

autor: Karel Šebesta

Souhlasím s vámi, až na jedno

Moc se mi líbí tento váš článek - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Pestova-ANO-Nesouhlas-s-vladou-neni-extremismus-Opozice-neni-nepritel-780599 a souhlasím s vámi. Jen jedno, nemyslíte, že respekt k druhým chybí vám všem politikům? Když někdy sleduji, jak se mezi sebou dohad...

