Potravinářský kartel: Mlsna slibuje blízké odhalení

Poté, co obchodní řetězce seznámily ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) v minulém týdnu s tím, že příští rok zvýší ceny potravin o pět až deset procent, přestože se jim sníží daňová sazba, vyvíjí na ně podle svých slov tlak, aby se snížení DPH promítlo v koncových cenách pro zákazníky; uvedl to pro televizi CNN Prima NEWS. Šéf Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) hovořil o odhalení kartelu v blízké době, zdůraznil, že takové vyšetřování neprobíhá skrze média. Výborný kritizoval antimonopolní úřad, že dostatečně nekontroluje dodržování pravidel.

Ministr Výborný zopakoval, že ke zdražování potravin není důvod, především pak, když se od ledna sníží DPH na potraviny. Pro zdražování není podle něj argument, že rostou ceny energií, jelikož všechny řetězce jsou na nízkém napětí. Stejně tak to není vysvětlitelné nějakým dramatickým zvyšováním cen dodavatelů. „Už dnes máme jasně indikované obchodní přirážky, které považuji za hrubě nepřiměřené,“ kritizoval v rozhovoru pro CNN Prima NEWS obchodníky.

Nelíbí se mu, že antimonopolní úřad nečiní další kroky, které činit může, co se týče dodržování pravidel spravedlivé hospodářské soutěže. „Pan předseda Mlsna ode mě velmi nahlas slyšel, že by měl být jeho úřad i za současné právní úpravy aktivnější, že počet sektorových šetření nepovažuji za dostatečný, že výsledky jsou pomalé a bezzubé a že antimonopolní úřad tady nemá respekt, který by v rámci soutěžního prostředí měl mít,“ řekl ministr zemědělství po jednání s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petrem Mlsnou o cenách potravin.

Nyní se Výborný snaží na obchodní řetězce vyvíjet sám co největší tlak. „Debata posledních dnů je toho důkazem. Pravidelně s nimi jednám. Doufám, že přístup prodejců se změní a budou dodržovat stejná pravidla a stejné postupy, jako dodržují v okolních státech,“ řekl.

Že obchodnící zvyšují marše, označil za nefér jednání: „To je přece hrozně nefér k tomu zákazníkovi. Jen chci, aby se všichni chovali férově. Je to nemravné. Problém fakt není na stranách farmářů a zemědělců. Problém je na ose potravinář–obchodník,“ řekl ministr Výborný s tím, že jiné páky na obchodní řetězce nemá.

Kritiku antimonopolního úřadu však jeho šéf Mlsna odmítá, podle něj si špatně vykládá funkci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, když od něj vyžaduje přímý tlak na snížení cen potravin. „Vnímám ji jako standardní politický kolorit. Když si ministr zemědělství Výborný svolá zástupce maloobchodních řetězců, a oni mu oznámí, že možná budou zdražovat, je třeba říct, kdo by za to mohl nést vinu. A hodil se zrovna Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ sdělil CNN Prima NEWS Mlsna.

Popsal, jaká tedy bude reakce jeho úřadu na ohlášené zvýšení cen potravin začátkem příštího roku – zaměří se na kartely. „Cenovou hladinu nekontrolujeme, ani to nepatří do tržní ekonomiky. Co kontrolujeme a můžeme stíhat, jsou kartely. To znamená uzavírání tvrdých dohod o stanovování cen, o rozdělování trhu či jiné dohody. Kartely se nevyšetřují v televizním přenosu. Co se týče výsledků, možná se ještě v roce 2024 něčeho dočkáme,“ dodal Mlsna.

