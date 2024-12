Pověsit? Známý novinář dal slovo Konečné. Přišly výhrůžky a útoky

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16230 lidí



Následně v ní ještě zaznělo, že je pro vypsání referenda o setrvání v Evropské unii, přičemž ona sama by hlasovala pro vystoupení z ní. „V téhle situaci a v té pozici, kde se EU nachází, si myslím, že tomu dávám tak tři čtyři roky a možná nebudeme muset ani vystupovat,“ doplnila.



Následně došlo i na její názor, že bychom měli rovněž opustit NATO, a na argumenty, že právě tento její pohled může někdo spatřovat jako „proruský“, což Konečná okomentovala: „Já v té zahraniční politice mám opravdu jiný názor, koneckonců to byl Václav Havel, který říkal, že nemáme vstupovat do žádné vojenské aliance.“

Ja si nepřipadám proruská, říká @Konecna_K. Tvrdí, že udělá cokoliv, aby tu nevládl Petr Fiala. Jít do voleb jako hnutí prý není obcházení volebních pravidel. Stačilo! vymysleli marketéři. A funguje to. Ale komunisté tím nekončí. pic.twitter.com/bu3bj6Y79v — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) December 19, 2024

Právě tato slova europoslankyně Konečné z krátké upoutávky od Strakatého mnoha diskutérům stačila, aby se pustili jak do političky, tak i do samotného moderátora. „Kdyby tady kandidoval Hitler, dělal byste rozhovor s Hitlerem?“ sneslo se na Strakatého za to, že debatoval s Konečnou.





Následně někteří kromě přirovnání k Hitlerovi častokrát zmiňovali i další jména nacistických zločinců. „Udělal byste rozhovor i s Hitlerem nebo Goebbelsem? Nebo s Mengelem? Tak proč děláte rozhovory s představitelkou ideologie, která zabila více lidí než fašismus?“ vadilo jednomu z diskutujících.







Několik lidí posléze Strakatému napsalo, že jej přestávají kvůli rozhovoru s komunistickou předsedkyní sledovat. „Dávat prostor téhle zrůdě?! Neudělal jste dobře,“ varoval novináře jeden z diskutujících a další se přidal s kritikou, že je „nepřijatelné“ dávat prostor „bolševické lůze“.









„Za peníze v Praze dům, takže klidně rozhovor i s lidskou zrůdou. Jste úplně stejný jako ona,“ vrhl se pak na Strakatého další přispěvatel.







„Proč máte potřebu tuhle odpornou bolševickou svini zviditelňovat? Komouši mají být, když už nejsou mimo zákon, tak v totální mediální izolaci,“ vyčetl mu jiný diskutér, načež následně od jedné z žen diskusi zaznělo: „Komunisti jsou zločinecký svině na věky věků! Smrt komunismu!“







Mnozí dávali najevo, že je politička nepřesvědčila, že by nebyla „proruská“. „Ještě si pozvěte Rajchla. Každý ví, co je Konečná za proruskou špínu. Zbytečně jí dáváte prostor,“ mínil jeden z mnoha podobně laděných komentářů.







Ani to však nebylo vše. Zatímco jeden z přítomných Strakatého varoval, že se „zveřejňováním reportáží komunistických sviní přímo podílí na agitaci zločinného zřízení“, další zašel dále a začaly padat i silnější vulgarity. „Jen debil pozve a udělá rozhovor s touhle bolševickou děvkou,“ ozvalo se.







„Morální maják by si tuhle zrůdu do pořadu nepozval. Bolševik nemá dostat nikde prostor, je to, jako kdybychom si v minulém století zvali Emanuela Moravce. Vlastizrádná špína nemá být medializována…,“ mínil další příspěvek.



Někteří však skončili pouze u krátkých vulgarit. „Rudá chcanka,“ ozvalo se tak kupříkladu. Jiný přispěvatel se pak v podobném duchu zmohl pouze na jediné slovo. A opět to byla vulgarita. „Čubka,“ napsal komentující na sociální síti X v nedlouhém příspěvku.







Vulgarity nekončily, a v diskusi tak přistál i příspěvek, že by „tahle prokremelská pizda nejradši obnovila Varšavskou smlouvu“ či že si „žádná komunistická p*ča nemyslí, že je p*ča“.











Často to schytávala nejen europoslankyně Konečná, ale též moderátor Strakatý. „Chápu, že musíte platit složenky, ale dávat prostor téhle bolševické, prorusské, vlastizrádné svini, už je fakt trochu moc,“ přišlo mu. Další z mužů pak novináře též nešetřil. „Bylo by mi ze sebe zle dávat prostor takovým lidem,“ poslal v příspěvku.



Vše se ještě vyostřilo a tvrdě na novináře zaútočila posléze diskutérka, jež mu vyčetla, že mu „prachy nesmrdí“, a kromě toho, že Konečnou označila za „komunistickou m*dku“, jeho samotného nazvala „prodejnou k*rvou“.







Situace pak došla až do bodu, kdy v diskusi ve velkém přistávaly i výhrůžky, a Strakatý se proto rozhodl na určitou dobu omezit možnost komentování. „Měl jsem těch výzev k věšení a urážek už tak nějak dost,“ vysvětlil, proč musel diskusi omezit.

Ano. Mel jsem tech vyzev k veseni a urazek uz tak nejak dost. — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) December 19, 2024

Podotkl, že ještě nikdy nečetl tolik výzev k věšení a vulgárních útoků jako po zveřejnění upoutávky na rozhovor s Konečnou. „Samozřejmě vše ve jménu demokracie,“ podotkl novinář k výhrůžkám, které mu chodily.

Mnohým vadilo, že si Strakatý nenechal podobně laděné komentáře líbit, a omezení diskuse označili za „smutné“. „Co je smutné? Že nenechám lidi vyhrožovat smrtí? Někdy těžko rozeznat, kdo je tu tzv. dezolát,“ neudržel se již po takových příspěvcích novinář.

Co je smutne? Ze nenecham lidi vyhrozovat smrti? Nekdy tezko rozeznat, kdo je tu tzv. dezolat. — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) December 19, 2024

Europoslankyně Konečná mu na to sdělila, že je takovéto chování na sociální síti X pro ni běžné. „Ještě jednou děkuji, pane Strakatý, za možnost u vás promluvit. Omlouvám se za způsobené problémy. Nedělejte si z toho těžkou hlavu, je to jen můj běžný den s místními demokraty z X,“ poznačila.

Ještě jednou děkuji pane @cestmirstrakaty za možnost u vás promluvit. Omlouvám se za způsobené problémy. Nedělejte si z toho těžkou hlavu, je to jen můj běžný den s místními demokraty z X. ??



Teď na https://t.co/VMHeOoIWQq a https://t.co/Ta3F31TpMN pic.twitter.com/eapCAuDL3q — Kateřina Konečná (@Konecna_K) December 20, 2024

Po silné vlně příspěvků, jež Strakatého zasypaly vulgaritami a výhrůžkami, se jej zastal rovněž novinář Jindřich Šídlo. „Baví mě představa, že když některým politikům, kteří říkají i dost desgustující věci, nebudou novináři ‚dávat prostor‘, nebudou si je zvát třeba do podcastů a mluvit s nimi, tak ta Kateřina Konečná (třeba) prostě zmizí. Tak ne, nezmizí. Je příjemnější bavit se s lidmi, s nimiž skoro ve všem souhlasíte, akorát je to ve výsledku k prdu a vede to jen k překvapení, v jaký zemi to vlastně žijete,“ napsal po vlně urážek, jež Strakatý schytal za to, že si na rozhovor pozval Konečnou.

Baví mě představa, že když některým politikům, kteří říkají i dost desgustující věci, nebudou novináři "dávat prostor", nebudou si je zvát třeba do podcastů a mluvit s nimi, tak ta Kateřina Konečná (třeba) prostě zmizí.

Tak ne, nezmizí. Je příjemnější bavit se s lidmi, s nimiž… — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) December 20, 2024

Není to přitom poprvé, co se na Čestmíra Strakatého vyvalila smršť za výběr hostů. Tvrdé kritice čelil již během minulého roku za rozhovor s hercem Jaroslavem Duškem, v němž zazněl názor, že lidé neumírají na rakovinu, ale na negativní přístup k životu. „Podle Duška lidé umírají proto, že nechtějí žít, což je složité přijmout i pro mě,“ upozornil Strakatý, že to byl kontroverzní výrok i pro něj, avšak i tak následně kvůli danému rozhovoru schytával obří množství nadávek a výhrůžek na svoji osobu.

