Povinně očkovat na covid? Šéf ČEZ je pro, právník vidí úskalí

Silné reakce vzbuzuje návrh ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), aby do práce mohli jen lidé, kteří se prokážou testem, očkováním či proděláním covidu-19. „Návrh pana Hamáčka není přijatelný z pozice zákoníku práce,“ odmítá návrh kromě opozice i samotný premiér Andrej Babiš (ANO). Kromě koaličních partnerů se v přístupu k neočkovaným neshodnou ani mnozí experti. Někteří by byli ještě razantnější.

Končící ministr vnitra nastínil, že jednou z cest by mohlo být povinné očkování pro všechny pracující občany.



Pokud by člověk nebyl očkován nebo neprodělal onemocnění, musel by mít test. Oproti dřívějšku by však neočkovaní museli až na výjimky za pravidelné testování platit nemalé finanční obnosy, jelikož prostřednictvím placených testů má vláda premiéra Andreje Babiše za cíl donutit lidi k očkování.



Že by tento přístup mohl narazit na překážku v podobě zákoníku práce, již nastínil i samotný Hamáčkův koaliční partner, premiér Andrej Babiš či další členové vlády.



A nemalé neshody vše vzbuzuje i od mnohých odborníků. Generální ředitel Skupiny ČEZ a první viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Daniel Beneš by kupříkladu zašel ještě dál.



„Nerozumím, proč stát nenařídí povinné očkování na covid-19, když máme celou řadu nemocí (záškrt, spalničky…), kde je očkování povinné a až tak do života všech nezasahují. Chápu, že najít rovnováhu mezi právy a povinnostmi jedince je těžké a politicky nepopulární, ale přesto bych pro to byl,“ dal najevo Beneš, co by volil v otázce očkování on.

Právník Pavel Hasenkopf pak k věci podotkl hlavní rozdíl mezi současným stavem a tím, kdyby stát očkování nařídil.

Za předpokladu, že bude očkování zákonem nařízeno, je podle něho možné jím podmiňovat cokoli dalšího, avšak pokud by bylo očkování povinné, bude stát zároveň odpovídat za očkováním způsobenou škodu.



Při současném přístupu k očkování proti covidu-19 však také míní, že by Hamáčkův návrh rychle narazil. „Jestliže je však očkování DOBROVOLNÉ, pak je jakékoli omezení plynoucí z jeho nepodstoupení – zejména pak omezení přístupu do zaměstnání – v rozporu s první větou čl. 1 a s čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. V rozporu s nimi by byla i změna zákoníku práce, která by to dovolila,“ podotkl.



