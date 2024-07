Pozadí omluvy za urážku křesťanství: Velmi naštvaný velkosponzor

Součástí velkolepého zahajovacího ceremoniálu letních olympijských her ve francouzské metropoli byla i scéna, kterou mnozí popisují jako hanlivou parodii na poslední večeři Ježíše Krista, jak ji zpodobnil italský renesanční umělec Leonardo da Vinci.

Anketa Líbilo se vám zahájení olympiády? Ano 3% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 1411 lidí

V podání tvůrců olympijské slavnosti byla středem místo Ježíše korpulentní žena v poměrně divokém nastrojení. Z obou stran ji obklopovali muži převlečení za ženy, rovněž v dosti divokých kostýmech.

Scéna vyvolala vlnu pobouření napříč světem. Pořadatelé se již stihli omluvit těm, které výjev urazil.

„Samozřejmě nikdy nebylo naším záměrem projevit neúctu k jakékoliv náboženské skupině. Zahajovací ceremoniál se snažil oslavit toleranci ve společnosti. Jsme přesvědčeni, že se nám to podařilo naplnit. Pokud to někoho urazilo, je nám to hluboce líto,“ uvedla mluvčí organizačního výboru olympiády Anne Descampsová.

Ne všechny tato slova obměkčila. Patří mezi ně i významná americká firma, která je dle publikovaných sdělení ve svém oboru šestá nejvýznamnější v celých Spojených státech. Jedná se o firmu C Spire, telekomunikační společnost a poskytovatele internetového připojení.

„Šokovalo nás zesměšnění Poslední večeře Páně během zahajovacího ceremoniálu olympijských her v Paříži. C Spire stáhne naši reklamu z olympijských her,“ stojí v prohlášení americké společnosti, které je umístěno na jejím oficiálním profilu na síti X.

Informaci na sociálních sítích zpropagoval účet Naija PR, který má na X 5,3 milionu sledujících uživatelů.

„Šestý největší americký poskytovatel bezdrátového připojení, společnost C-Spire ruší veškerou reklamu na olympijských hrách po představení ze zahajovacího ceremoniálu, které podle zesměšňovaly křesťanství,“ stojí v popisku.

Americký deník The New York Post cituje prohlášení prezidentky společnosti C Spire, která uvedla, že její společnost plně podporuje americké sportovce, kteří tvrdě pracovali, aby mohli být součástí her. „Nebudeme však součástí urážlivého a nepřijatelného výsměchu Poslední večeře, proto stahujeme naši reklamu z olympijských her,“ sdělila podle deníku Suzy Haysová.

Rozhodnutí nadšeně přivítal guvernér amerického státu Mississippi Tate Reeves. „Jsem hrdý na to, že soukromý sektor v Mississippi od toho dává ruce pryč. Bůh se nenechá zesměšnit. Společnost C Spire udělala správné rozhodnutí,“ uvedl republikánský guvernér.

V samotné Francii se proti představení, které na sítích schytávalo přízviska jako dekadentní či perverzní, ohradila i tamní biskupská konference. „Včerejší zahajovací ceremoniál nabídl celému světu nádherné okamžiky krásy a radosti, bohaté na emoce a všeobecné uznání, ale ceremoniál obsahoval scény, které se vysmívají a zesměšňují křesťanství, čehož hluboce litujeme. Myslíme na všechny křesťany na všech kontinentech, kteří se cítí zraněni nehorázností a provokací některých scén,“ uvedli v prohlášení francouzští biskupové.