Pozor, drsný a sprostý český humor: Merkelová a její zdraví. A co kdyby to byl Trump

V komentářích pod Pleslovým příspěvkem se následně rozjela bujará diskuse, v nichž komentující tipovali, co že to vězí za indispozicí kancléřky. Uživatel Kamil Horváth si tak přisadil: „Německá policie pátrá po šprýmaři, který přes bluetooth zapíná Angele Merkelové Venušiny kuličky při slavnostních ceremoniálech.“

David Pala pak pokračoval v černém humoru a o kancléřce podotkl: „Ta už to do konce volebního období nedoklepe...“ Uživatel Francis Bacon na to dodává: „Američané musejí nejprve určit náhradu,“ jelikož to „přišlo nenadále“. Jaroslav Plesl si neodpustil, že by „náhradu“ musel hledat spíše jiný národ. „Spíš Rusové,“ napsal a doplnil pobavený emotikon.

Došlo i na hypotetické situace. Uživatel Francis Bacon se zamyslel nad tím, co by některé dezinformační weby psaly, kdyby něco podobného postihlo amerického presidenta Donalda Trumpa. „To by bylo vtipných remixů, poznámek o jeho malých rukou, vlasech a barvě vlasů, přeřeknutí, hajzlpapíru přilepeného na botě a podobných krás,“ dodává. „Kdyby se takhle třásl Zeman, tak by demoblok spustil neuvěřitelnou kampaň za jeho odvolání ze zdravotních důvodů,“ přidal se pak k němu Daniel Nedbal.

Diskusi doplnila i Ina Galušková a Pleslovi vzkázala: „Já mám cerebrální tremor z každého vašeho postu, pane Plesle...“ Což šéfredaktor nenechal bez povšimnutí a podotkl, že „to je v pořádku“.

Ohledně zdravotního stavu se na facebooku vyjadřuje i publicista Josef Provazník a neopomíná ani zbytek Evropské unie. „Juncker na veřejnosti nikdy nejevil známky opilosti, Merkelová na veřejnosti nikdy nejevila známky nemoci a EU jako celek nikdy nejevila známky šílenství ideologií politické korektnosti, multikulti, ekologismu a genderismu,“ napsal.

I pod jeho příspěvkem se rozvinula diskuse. Uživatel Vladimír Marek tak kupříkladu poznamenává: „Nic nového pod sluncem – Brežněv k posledku neudržel stabilitu, myšlenku ani moč a přesto byl prý zdravý jak řípa...“

O červnové indispozici německé kancléřky, kdy si média třesu kancléřky za poslední dobu všimla poprvé, informovala i agentura AP na twitteru a přiložila i exponované video Merkelové s novým ukrajinským prezidentem Zelenským ze samotného incidentu.

VIDEO: German Chancellor Angela Merkel shook uncontrollably during a visit by Ukraine's new president on a hot day in Berlin. Merkel later told reporters she was fine and clearly hadn't drunk enough water. Read the full story here: https://t.co/ELI0r9FdtN pic.twitter.com/aKWzWtilLE — AP Europe (@AP_Europe) June 18, 2019

Deníky Stuttgarter Zeitung a Stuttgarter Nachrichten s odkazem na informace z vládních kruhů napsaly, že v případě kancléřky nejde o zdravotní problém, ale na vině prý byla psychika, neboť se Merkelové vrátila vzpomínka na předchozí indispozici.

Server týdeníku Focus oslovil po druhé příhodě některé odborníky s otázkou na možné příčiny kancléřčina třesu. Praktický lékař a předseda sdružení bavorských praktických lékařů Jacob Berger tehdy uvedl, že není důvod k nějakému „poplachu“, ale doporučil šéfce německé vlády, aby absolvovala důkladnou prohlídku a zvolnila pracovní tempo. Kancléřčiny indispozice ho překvapily vzhledem k pevnému zdraví, jemuž se Merkelová těší.

Po druhém incidentu Berger již ale možnost vážné choroby nechal otevřenou a řekl, že je nutné důkladně Merkelovou prohlédnout. Doplnil též, že příčin může být celá řada včetně dehydratace, ale také neurologických potíží.

Nyní již Berger vylučuje, že by příčinou mohla být dehydratace, protože se domnívá, že kancléřka zcela jistě na pitný režim dbá. Lékař již předpokládá, že kancléřka už podstoupila vyšetření u odborníků, ale protože žádné podrobnosti nebyly zveřejněny, považuje výsledky za soukromé. Příčin prý může být mnoho.

„Jsem v pořádku. Jak jsem už jednou řekla, postihla mě indispozice podobná té, kterou jsem zažila během vojenských poct s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Zdá se, že to trvalo o něco déle. Jsem v pořádku,“ reagovala pak podle serveru týdeníku Focus samotná Merkelová.

