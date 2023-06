Pozor, hoax... napovídal „odpůrce extremismu“. Jenže potvrzeno. A tak kličkoval dál

reklama

Video ukazuje, jak postarší žena s malou holčičkou vychází z domu. Žena se rozhlíží, vidí černošského mladíka poněkud podezřelého vzezření a vrací se i s dítětem zpátky do domu. Ale dotyčný strčí nohu do dveří, vytáhne ženu i s malou holčičkou ven, shodí je na zem (podle videa se obě tvrdě udeřily hlavou o chodník), pak ještě odhodí holčičku, popadne blíže neurčený předmět na zemi a utíká pryč. Co si mezi sebou řekli, není jasné, video je bez zvuku.

Na video poukázal jeden z neúspěšných kandidátů na prezidenta, bývalý novinář a esejista Eric Zemmour, jako na odstrašující případ. „Jaká hrůza. Bordeaux dnes. Toto udělali naší zemi. Francouzi, vzbuďte se,“ vyzývá Zemmour, který při kandidatuře zdůrazňoval právě problémy, jaké masivní migrace z afrických zemí Francii přináší.

Psali jsme: Žena s dítětem, bezdomovec s ní práskl o zem. Pak dostal pár tisíc voltů do těla od policie

Hrebenar zanedlouho na to vyzval lidi ke kritickému myšlení a popsal, proč mu video i okolnosti jeho sdílení přijdou poněkud podezřelé: „Tohle video postoval krajně pravicový odpůrce migrace Zemmour. Už to samo o sobě je varovná kontrolka. Událost se měla odehrát v Bordeaux, ale francouzské zpravodajské weby o tom nepíšou, ani regionální. V Česku video sdílejí pochybné účty nemající problém s hoaxy… To je další varovná kontrolka…,“ napsal.

A dodal: „Nabízí se otázka… Je to video pravé a odehrálo se tak, jak je zaznamenáno? Je z tohoto roku a je opravdu z Francie? Já osobně si myslím, že je to účelový hoax mající za cíl Zemmourovi získat body zase na migračním tématu. Fakt lidi… Dávejte si pozor, co kde sdílíte a taky od koho, tedy jaký je zdroj.“

Tohle video postoval krajně pravicový odpůrce migrace Zemmour. Už to samo o sobě je varovná kontrolka. Událost se měla odehrát v Bordeaux, ale francouzské zpravodajské weby o tom nepíšou, ani regionální. To je další velmi významná varovná kontrolka…kdyby se tahle situace… pic.twitter.com/NoDX8WKg7g — Jiří Hrebenar (@gisat) June 19, 2023

O pár hodin později Hrebenar v tweetu aktualizoval informace, že se událost stala v Bordeaux 19. června 2023 a útočník byl bezdomovec francouzské národnosti. „Šlo o napadení babičky a její vnučky. 73letá paní byla hospitalizována, není v ohrožení života. Videozáznam pořízený policií a výpověď svědka vedly k velmi rychlému zatčení útočníka a vzetí podezřelého do vazby. Útočník nebyl migrant, ale bezdomovec, který pravidelně navštěvoval park v Bordeaux. Muž je francouzské národnosti. Narodil se ve Francii v roce 1993. Útočník má kriminální minulost,“ napsal blogger.

Zároveň poznamenal, že to nic nemění na tom, že popisek k videu byl rasistický. „To, co se o videu na Twitteru psalo, to byla čirá esence rasismu a fašistických nesmyslů tolik podobných kecům Tomia Okamury,“ uvedl.

A zopakoval: „Nicméně obecně platí to, co jsem napsal v pochybování o videu… U každého příspěvku je třeba kritické myšlení… A pokud krajně pravicový politik označuje za útočníka migranta, je nutné pochybovat, zdali nezvítězila přání extremisty nad realitou.“

Hrebenar také ostře reflektoval komentáře těch, kteří na video sdílené Zemmmourem v domnění, že na ženu s dítětem útočí migrant, reagovali slovy „Francie prohrála“. Takovým vzkázal: „Rasistické kecy typu ‚Francie prohrála‘ jsou mimo mísu a přáním rasistů, xenofobů než realitou.“ K tomu ještě připsal „nebuď zas*aným rasistou a xenofobem“.

Dnes ráno jsem tady psal o videu napadení ženy s dítětem před vchodovými dveřmi a zpochybňoval jsem ho. https://t.co/oRMMlqewA4



Událost se přeci jenom v Bordeaux stala 19. června 2023. Šlo o napadení babičky a její vnučky. 73letá paní byla hospitalizována, není v ohrožení… pic.twitter.com/o2d6I2SszP — Jiří Hrebenar (@gisat) June 20, 2023

Psali jsme: „Podfuk na Čechy i Němce.“ Petr Bystroň: Kdo to všechno platí Kdo to vymyslel?! Balíček vláda zazdí půjčkou z Bruselu. Šichtařová se drží za hlavu 40 miliard ročně. Odhad, kolik díky Rakušanovi dáme za migranty „Bláboly. Nechápu. Ale u Rakušana mě to nepřekvapuje. “ O ministrovi znějí zlé věci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.