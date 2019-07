Pozor na von der Leyenovou, je to Timmermans v sukni. Levici ustoupí prakticky ve všem, obává se europoslanec

16.07.2019 18:53

Německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová má reálnou šanci stát se šéfkou Evropské komise. Pokud se jí to podaří, bude prvním německým občanem, nebo lépe řečeno občankou, které se to podaří. Český premiér Andrej Babiš (ANO) si výběr Leyenové na post předsedkyně pochvaloval. Tato dáma prý bude o moc lepší než nizozemský levicový politik Frans Timmermans. Europoslanec Saša Vondra (ODS) to však vidí jinak.