Pozvali ho do ČT. Ale až po volbách. Nezapomenul jim to. U Takáče bylo horko

V letošních volbách do Evropského parlamentu kandidoval Ondřej Dostál jako nestraník z druhého místa kandidátní listiny koalice STAČILO! Poslancem Evropského parlamentu se stal poprvé. Právník Ondřej Dostál dříve působil jako expert pro oblast zdravotnictví u Pirátské strany. Do povědomí se zapsal i svými projevy na mítincích ohledně covidu, pořádané Jindřichem Rajchlem ze strany PRO.

Do voleb vstupoval s programem, který požadoval například ukončení ozbrojených konfliktů, zachování české koruny nebo opatření pro zastavení masové migrace do EU.

V čele uskupení STAČILO! je KSČM, proto frakce levice je podle Dostála jednou z alternativ, v úvahu jsou ale i jiné: „Do Evropského parlamentu přišlo mnoho nových lidí, často zajímavých osobností napříč Evropou. Tvorba těch frakcí a zejména politiky, kterou budou dělat, se bude ještě vyvíjet,“ uvedl.

„Pro levicovou koalici STAČILO! bude klíčových několik věcí. Boj proti korupci, ochrana evropského daňového poplatníka, v tom selháváme. Za druhé snaha o mír, neboť s tímto jsme předstupovali před naše voliče a s tím nás volili Za třetí revize všech věcí, které maří prosperitu Evropské unie a vedou i k tomu, že se celosvětově propadáme,“ pokračoval zvolený europoslanec Ondřej Dostál. Frakce se uzavírají v prvním červencovém týdnu.

Nevylučuje, že STAČILO! se svými tématy skončí v menšině. „V takovém případě se podle Dostála bude snažit alespoň pojmenovávat to zlo, které bude šířeno a současně se snažit vysvětlit našim občanům, jak se má chovat Česká republika, což ovlivní volby do Sněmovny,“ uvedl právník Dostál.

Na poznámku končícího europoslance Mikuláše Peksy (Piráti), zda jej v budoucnosti najdeme ve stalinistické frakci Evropského parlamentu, Dostál reagoval následujícími slovy: „Předně nevím o tom, že by byl Josif Vissarionovič Stalin zvolen do Evropského parlamentu a musím se ohradit proti tomuto nálepkování. Nenazývejme lidi, kteří se zajímají o potřeby pracujících lidí a lidí tvořících hodnoty, a kteří jsou proti válce, nenazývejme je žádnými nálepkami!“ zdůraznil Dostál, kterému vstupoval do řeči moderátor Daniel Takáč s otázkou, zda bude v extrémní levici.

Následně Ondřej Dostál vyčetl České televizi, že zástupce koalice STAČILO! nepozvali do superdebaty: „Dost na tom, že jste nás nepozvali do superdebaty, což bylo předmětem stížností,“ řekl právník Takáčovi, který reagoval na Dostála s tím, že v Událostech, komentářích nyní může jako nově zvolený europoslanec říkat, co potřebuje. Právník opakovaně žádal, aby se v pořadu odstoupilo o nálepkování.

Daniel Takáč poté Ondřeje Dostála upozornil, ať odpovídá na otázky, které mu ohledně možné spolupráce s extrémně levicovými stranami pokládá. „O frakcích se vyjednává a o extrémně levicové strany se nejedná. Jedná se o strany hájící zájmy pracujících,“ pokračoval Dostál, jemuž se pirát Peksa začal smát.

„My sice samozřejmě víme, že je zapotřebí spolupracovat ve frakcích, ale především jdeme do Evropského parlamentu hájit naše voliče a náš program, to je pro nás klíčové, bez ohledu na to, jak se podaří dosáhnout těch vyjednávání,“ řekl Ondřej Dostál.

Jako první věc, na kterou se chce v europarlamentu zaměřit, Dostál zmínil otázku nových eurokomisařů: „Čeká nás tzv. grilování. A pokud tam česká vláda vyšle nějakého Kolaju nebo nějakou Nerudovou, tak je v zájmu i ostatních občanů Evropské unie, abychom řádně vysvětlili, proč tito lidé nemohou tento zodpovědný post převzít. Budeme se snažit apelovat na to, aby tam poslali člověka zkušeného, který neudělá Evropské unii ani České republice ostudu,“ dodal Ondřej Dostál.

Hovořil také o tom, že chce zabránit tomu, aby v čele Evropské komise byla znovu Ursula von de Leyenová. Mrzí jej, že CDU/CSU, což bude nejsilnější frakce Evropského parlamentu ji bude navrhovat. „Trochu mě mrzí, že tu není nikdo od koalice Spolu, třeba Ondřej Kolář, který měl takový problém s trestním stíháním Andreje Babiše a nemá problém s vyšetřováním Ursuly von der Leyenové Evropskou prokuratou. My využijeme našeho hlasu a budeme doufat, že bude dost lidí, kteří nepodpoří někoho, kdo je takto stíhán,“ uvedl Ondřej Dostál.

Ondřej Dostál vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a studoval také v Rakousku nebo USA. Od roku 2003 působí jako vysokoškolský pedagog na Univerzitě Karlově a v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. V letech 2004 a 2013–2014 Ondřej Dostál působil na Ministerstvu zdravotnictví jako odborný externí poradce a byl členem Legislativní rady ministra zdravotnictví během rekodifikace zdravotnické legislativy. V roce 2006 získal ocenění Právník roku v kategorii Talent roku.

V roce 2021 vstoupil do Pirátské strany, za kterou neúspěšně kandidoval ve sněmovních volbách. Během pandemie covid-19 soudně napadal zákonnost vydávaných omezení.