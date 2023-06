Pozvánka pro pašeráky! Rakušan rozhodl o celé zemi. Bouře v ČT nad migračním paktem

reklama

Piráti jdou tvrdě proti ministru Pavlu Blažkovi (ODS), hnutí STAN se pustilo do ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS). Je ve vládní koalici ještě vůbec jednota?

„Neznám žádné koaliční vládnutí od roku 1990, kdy by se politici do sebe vzájemně nepouštěli. Je potřeba si věci vyjasňovat. Hlavní cíl současné vlády je jasný, snížit schodek veřejných financí a zrušit daňové výjimky, které byly nesmyslné. A myslím si, že v tomto se koaliční strany shodnou,“ zmínil v pořadu Otázky Václava Moravce ke koalici Zdechovský.

„Nemyslím si, že se rozpadá jednota vlády. Správně bylo řečeno panem Zdechovským, že musí probíhat diskuse, která občas vede k tomu, že názory jsou různé. Ale vždy se nám povedlo kompromis najít. Vláda se snaží najít společnou půdu, ale výchozí pozice jsou často rozdílné,“ řekl Kolaja. A zkritizoval předchozí vládu za to, co současné koalici ponechala.

„Už je to zbytečný,“ podotkla ke kritice předchozí vlády Peštová, podle ní to dělají jen malé děti ve školce, aby se vymlouvaly.

Zdechovský se následně zastal ministra Stanjury a odmítl srovnání s předchozí ministryní financí Schillerovou. „To je jako srovnávat Schumachera s někým, kdo jezdí na okruhu ve Vysokém Mýtě,“ vyjevil Zdechovský s tím, že tím Schumacherem je samozřejmě Stanjura.

„Když se podíváte na sestavování rozpočtu, je to jako když se díváte na předpověď počasí. Chybí mi tam úplně všechno,“ oponoval Hrnčíř.

Řeč byla také o rodičovském příspěvku. Kdo by měl podle Zdechovského navýšené peníze dostat? „Je dobře, že se příspěvek navyšuje. Musím se zastat maminek. To, co dnes dostávají, je žebrácká mzda, za kterou se stydím. A kdo by měl nyní rodičovský příspěvek dostat, je věcí diskuse, i s opozicí," řekl.

Samozřejmě, že nemohlo chybět ani téma migračního paktu, kdy opozice tvrdí, že vláda lidem lže, že v něm jsou skryté kvóty.

Proč ANO tvrdí, že v migračním paktu jsou kvóty?

„My máme narušenou, v současné době, suverenitu. Každý suverénní stát si rozhoduje, koho si přijme, za jakých podmínek, za jakých standardů. Tímto to bylo narušeno, a to je bez diskuse. Pouze se pozastavuji nad tím, že když jsme měli předsednictví a řeklo se, že migrační politikou nezasahujeme do bezpečnosti toho státu, tak jeden ministr za Českou republiku rozhoduje o budoucnosti České republiky,“ sdělila Peštová, přestože vláda tvrdí, že ministr vnitra Rakušan tam jel s mandátem vlády.

Hrnčíř hovořil o migračním paktu jako o výzvě pašerákům, pro které je tento pakt jako pozvánkou do Evropy – že se zkrátka evropské státy o migranty postarají.

Zdechovský poté zkritizoval částku, kterou by měly jednotlivé státy platit jako solidární.

„Zabránit tomu, že by lidé migrovali, je důležité, ale je to paralelní proces k tomu, jak přijímat uprchlíky, kteří mají právo na azyl. Ale to jsou dva oddělené problémy,“ poznamenal následně Kolaja ke kritice od Hrnčíře a k tomu, že se neřeší migrace jako taková.

„Uvědomte si, že ty země, které jsou na vnější hranici Schengenu, jsou v takové situaci, že máme indicie, že nechtějí ani peníze, chtějí posunout migranty dát. A bude pro ně jednodušší ty migranty posunout do Evropy,“ zdůrazňovala Peštová.

