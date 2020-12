Pracujte i v důchodu! Minář načal téma důchodové reformy a přiznal, jak to bylo s Letnou

Někdejší předseda spolku Milion chvilek pro demokracii a zakladatel hnutí Lidé PRO Mikuláš Minář zavítal do Standa show. Prohlásil, že dvě velké manifestace na Letné v roce 2019 byly vlastně optickým klamem. Prozradil také, co hodlá dělat jinak než stávající politické strany. „Je to cesta, kdy my si to budeme muset odjezdit po zadku,“ uvedl Minář. Prý si věří v tom, že umí formulovat nějakou vizi a strhnout lidi, aby té vizi věřili spolu s ním.

Mikuláš Minář má prý teď spoustu práce se zakládáním politického hnutí. Ale v práci ho povzbuzuje, že ho spousta lidí podporuje a píše mu, že tenhle pokus má smysl.

„Ta klíčová otázka je, proč ani dvě plný Letenský pláně nevedly ke změně, proč to s vládou nezamávalo.Těch důvodů je hodně, ale ten klíčovej je, že přestože tady byly dvakrát největší manifestace od roku 1989, 300 tisíc lidí na Letný, tak to byl zároveň optickej klam, protože tu zároveň byla nadpoloviční většina národa, která dala vládě mandát a ta podpora neklesala. A ta klíčová otázka je, čím to je, že přestože Andrej Babiš má obrovský střet zájmů a porušuje pravidla, tak přesto ho volí?“ ptal se.

Poté prozradil, že by voličům Andreje Babiše i nevoličům chtěl nabídnout alternativu v podobě svého hnutí.

„Bez toho, že tyto lidi někdo zkusí získat, tak nevznikne ta stabilní většina. A můj dojem je, že ta snaha získat nový voliče nebo nevoliče moc velká není,“ kroutil hlavou Minář.

Osobně prý hodlá k politice přistupovat jinak než ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti.

„To, co my chceme dělat jinak, to je vlastně ta podpisová metoda, že chceme jít od spodu, že chceme dát lidem možnost něco ovlivnit, že se jich jdeme zeptat. My chceme opravdu obejít tuhle zemi s dobrovolníkama, protože velká část těchhle lidí (nevoličů) se o politiku moc nezajímá a médiím nevěří, ale když k nim přijde někdo z jejich okolí, a oni si řeknou, že to dává smysl, protože jsou tady tihle a tihle zajímaví lidi a vzniká to od spodu. Není to žádnej marketingovej projekt,“ vysvětloval Minář.

„Ta cesta, kterou jsme zvolili my, je mimořádně obtížná. Je to cesta, kdy my si to budeme muset odjezdit po zadku,“ rozvíjel dál svou myšlenku Minář.

Stručně řečeno, nechce prý jen čekat, co předvede dnešní opozice a chce aktivně zasáhnout do politického života.

A kdyby náhodou neuspěl, už teď ví, že podpoří některou z již jmenovaných pěti stran. Rozhodně prý nepodpoří ani ANO, ani ČSSD, ani komunisty, ani SPD.

Prozatím ale počítá s tím, že může uspět, může sehnat dost podpisů, které mu řeknou, že má jít do politiky. S tou nemá tolik zkušeností, a proto spolupracuje třeba s bývalým ředitelem Transparency International Davidem Ondráčkou, který má prý s politikou zkušenosti a dlouhodobě ji sleduje.

„Radíme se třeba i s Janem Čižinským, který je poslancem. Moje ambice rozhodně není být vševědoucí rozumbrada, který to tady všechno vyřeší. Myslím si, že umím lidi nadchnout pro nějakou společnou velkou myšlenku. Umím formulovat nějakou vizi, nějakou myšlenku, a protože já tý vizi věřím, tak je umím strhnout,“ prozradil. „Moje role není všechno vyřešit, moje role je být spojovatel a dotáhnout do politiky lidi, který bychom tam měli mít,“ dodal ještě.

Lidé opravdu schopní podle Mináře do politiky často nechtějí, protože to vlastně nepotřebují. Místo nich prý chodí do politiky lidé, kterým jde o peníze a o moc.

Přitom je také přesvědčen, že se většina lidí shodne na tom, co je pro tuto zemi potřeba udělat. Minář prý chce čerpat i ze zkušeností starších lidí, kteří si podle něj zaslouží úctu. „To je věc, kterou nemůžete nařídit, ale je to věc, kterou naše politika potřebuje,“ řekl Minář. Musíme si uvědomit, že v té společnosti žijeme spolu, a pokud existuje velká část lidí, kteří něčím trpí, no tak jim musíme pomoct, protože jinak to tu zemi stahuje dolů, “ pokračoval Minář.

Konstatoval také, že je třeba vyřešit důchodovou reformu. Minář prý chce toto téma řešit s odborníky, s lidmi, kteří to vidí do hloubky a dokážou nabídnout nějaká řešení. Už teď ale ví, že by chtěl motivovat starší občany, aby pracovali i v důchodovém věku. „Můžete samozřejmě vytvořit podmínky, aby pro ně bylo výhodný pracovat i v důchodovým věku,“ uvedl Minář.

