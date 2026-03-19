Pravda o sobotní demonstraci Milionu chvilek. Autobusy, svozy, peníze

„Potkají se Praha, Litoměřice a Horní Lhota.“ Tak nezačíná vtip, ale pozvánka, kterou prezentoval Milion chvilek pro demokracii k sobotní demonstraci na Letné.
Na to, že jeho fanoušci a aktivisté nejsou jenom v metropoli, ale i v regionech, klade Milion chvilek ve své komunikaci v poslední době velký důraz. V minulém měsíci proto pořádali demonstrace v regionech, ze kterých pak na sociální sítě posílali fotografie, třeba srdce, které utvořili demonstranti ve Vrchlabí.
Tento týden lidi z regionů organizují výjezdy na Letnou, kde se mají potkat všichni sympatizanti hnutí. „Často slýcháme, že prý z Prahy zařizujeme autobusy, abychom sváželi lidi na Letnou. My žádné autobusy nevypravujeme, to aktivní občané v regionech, kteří jsou díky Milionové síti propojení a můžou své individuální cesty spojit v jeden společný, nezapomenutelný zážitek. Organizují to ve svém volném čase, často i s tím, že si sami musejí nějakou z volnočasových aktivit odříct. A dělají to jen proto, že jim to dává smysl,“ vyjádřili se organizátoři.
Regionální organizace Milionu chvilek jsou na pražské centrále oficiálně nezávislé, ona „Milionová síť“ má mít pouze koordinační roli.
To však není tak docela pravda. Jak ParlamentníListy.cz zjistily, místní organizace mohou vzniknout pouze se souhlasem Prahy, i nábor aktivistů a dobrovolníků je centralizován. Místní organizace jsou „koordinovány“ na regionální úrovni a jejich zástupci se scházejí.
Takto to například vypadalo na koordinační schůzce v roce 2024.
Setkání Milionové sítě v listopadu 2024. Foto: Milion chvilek
Jména, která za místními „chvilkami“ stojí, ale nejsou příliš známá. A je docela složité je dohledat, i na sociálních sítích komunikují výhradně skrze „služební“ profily. Občas se ale na některé jméno dá narazit. Někde jde o lidi, kteří jsou v místním aktivismu známí dlouhodobě, jinde překvapí.
Vzhledem k důležité roli pražského centra ale musíme strukturou Milionu chvilek postupovat od shora.
Minář a jeho kolegové
Základem je „spolek“, což jsou osoby oprávněné rozhodovat. Založen byl v lednu 2018 a do jeho rady byla zvolena trojice Mikuláš Minář, Benjamin Roll a Martin Vrba. Poslední jmenovaný ajťák se v dalších letech z aktivit stáhl, zatímco dva kolegové z evangelické teologické fakulty figurovali v orgánech spolku dále. Benjamin Roll jej opustil v roce 2021, když rezignoval na funkci předsedy s tím, že se chce po dostudování věnovat profesi faráře.
Mikuláš Minář se vloni na podzim vrátil do pozice předsedy spolku, kterou opustil v roce 2020 kvůli plánům na politickou kariéru, které ale nakonec nebyly realizovány. Jeho volba proběhla na 19. valné hromadě, které se účastnilo aktuální vedení spolku.
Na jednání byl osobně přítomen Lukáš Hilpert, dosavadní předseda, rovněž někdejší student teologie, který kdysi zakládal buňku organizace ve Stříbře a postupně se vypracoval do pražské centrály. Dále pak členové spolku Hana Strašáková, Jiří-Jakub Zévl, Marie Jahodová, Věra Roubalová a kandidát na nového předsedu Mikuláš Minář.
Každý z nich se do dějin Milionu chvilek nějakým způsobem zapsal.
Hana Strašáková, která vzešla z komunity brněnské katolické mládeže a v minulosti byla redaktorkou Radia Proglas, byla výraznou tváří Chvilek v letech 2021–2023 jako jejich mluvčí. Nyní se angažuje spíše v organizaci Díky, že můžem.
Jiří-Jakub Zévl je proděkanem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a pracuje rovněž pro Technologickou agenturu ČR. Tam se mimochodem v průběhu času objevili i další lidé ze štábu Milionu chvilek. Ve spolku byl mezi zakladateli v minulosti místopředsedou a po odchodu Benjamina Rolla členem tříčlenného kolektivního vedení.
Marie Jahodová pracuje v Brně jako psychoterapeutka a angažuje se též v České asociaci pro psychoterapii. Ve spolku Milion chvilek současně působí jako projektová manažerka.
Věra Roubalová Kostlánová, někdejší mluvčí Charty 77 a držitelka Ceny Paměti národa, se stala v roce 2022 čestnou členkou Milionu chvilek. Nyní se podílí na jeho aktivitách, zatímco Petr Pithart, který byl tehdy jmenován společně s ní, má stále statut čestného člena. Patří ovšem k tvářím, které spolek používá na svou propagaci.
Mikuláš Minář je asi jediným, jehož není třeba představovat.
Zmíněného jednání 29. 10. 2025 se ale účastnili i další členové spolku, a to distančně. Kromě herce a někdejšího člena řídicího výboru Lukáše Venclíka, který je veden jako nepřítomen.
Byla mezi nimi Amálie Kovářová, dokumentaristka, která o hnutí v loňském roce natočila film Chvilky naděje, který se promítal i v rámci festivalu Jeden svět. Dokumentaristka je jinak úzce spojena s Dolními Břežany, kde mimo jiné provozuje spolek Za oranžovou, bojující za nezávadné veřejné osvětlení. Společně s Magdou Roubíčkovou Michalikovou, dcerou zemřelého břežanského starosty a místopředsedy STAN Věslava Michalika.
Hana Hogendoorn Urbanová je veteránkou českého neziskového sektoru, již při škole působila v organizacích GLEN – Global Education Network of Young Europeans a ADRA, šest let potom pracovala pro Člověka v tísni jako koordinátorka jeho zahraničních misí. Nyní působí kromě své psychoterapeutické praxe v organizaci TUDYTAM.
Knihovnice Jana Žárská z Jaroměře zde kandidovala do zastupitelstva za TOP 09 a do celostátního dění vstoupila v roce 2020, když si webu FORUM24.cz stěžovala na chování ochranky premiéra Babiše, který toho dne přijel do města a oni mu připravili „vítací výbor“, na který vzala i dvanáctileté dítě.
Osobně chyběla i Simona Tělupilová, což se jeví pochopitelné, protože žije v Opavě, kde také řídí místní organizaci. K Milionu chvilek se dostala přes pomoc Ukrajině. V pomoci se angažovala od počátku války i díky tomu, že na Ukrajinu vozila klienty se svou cestovní agenturou Alexa.
„Na dálku“ se připojila též Iva Dostálová, tvář organizace v Novém Městě na Moravě.
A také Mariana Novotná Nachtigallová, někdejší redaktorka Deníku Referendum, vystupující jako „politická analytička“. Působila i na Ministerstvu vnitra, kde zpracovávala studii „Analýza stěžejních institutů státní služby ve vybraných zemích EU“. Působí také v organizaci GreenDot, která dostala od pražského magistrátu jen v letech 2020 a 2021 dotace více než tři miliony korun.
Posledním účastníkem byl profesor Pavel Hošek, pedagog z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, který byl rovněž u Milionu chvilek od začátku. Se svým někdejším studentem Minářem potom zakládal i spolek Pro ČR, z něhož následně vzniklo politické hnutí Lidé PRO s cílem jít do voleb 2021. Nepodařilo se ale sehnat očekávaný počet podpisů a hnutí neplnilo zákonné podmínky politické strany. Ze spolku však mezitím od října 2020 do března 2021 bylo vyvedeno téměř 5,8 milionu korun. Posledního půl milionu odčerpal Minář devět dní předtím, než oznámil, že kandidovat nebude, aby netříštil síly.
Dva a půl milionu tomuto Minářovu spolku poslal Spolek pro podporu liberální demokracie ČR, za nímž stál investor Jan Barta. Že politická kampaň je placena přes neziskovou organizaci, nad tím ředitel Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí jen krčil rameny.
Milionová síť
Kromě „exekutivy“ v podobě členů spolku má Milion chvilek také mnoho zaměstnanců. I díky příjmům, které se díky štědrým příspěvkům pohybují v milionech. Milion chvilek má transparentní účet, na který jsou shromažďovány dárcovské příspěvky, platby zaměstnancům jsou ale prováděny z účtu jiného, na který už vidět není.
Zaměstnancem a tváří Milionu chvilek byl třeba Antonín Pášma, který se ale v poslední době věnuje spíše spolku Štít demokracie, který založil s bývalým analytikem Evropských hodnot Romanem Mácou a Petrem Ludwigem. Syn dlouholetého rektora pardubické univerzity se v minulosti věnoval psaní knih a přednáškové činnosti o prokrastinaci, od covidu se představuje jako „datový vědec“.
Lukáš Hilpert, Petr Ludwig a Mikuláš Minář před volbami
Dnes v Milionu chvilek na manažerských pozicích pracuje několik členů spolku, ale také třeba produkční Olga Svitáková, která v minulosti působila v organizaci Post Bellum bratrů Kroupových.
Koordinátorkou všech regionů je Veronika Vendlová, která se v roce 2004 stala asistentkou europoslankyně Jany Hybáškové, o čtyři roky později ředitelkou hlavní kanceláře hnutí Starostové a nezávislí a v Milionu chvilek se poprvé objevila hned při jejich vzniku v roce 2018.
Mezistupeň mezi regiony a centrálou tvoří v rámci Milionové sítě institut „ambasadorů“, který byl v roce 2024 pokusně zaveden pro kraje Jihomoravský, Jihočeský a Královéhradecký.
Ambasadorkou pro Jihomoravský kraj je Marija Wazi, veteránka organizace Brno Connected. Ve třinácti letech přišla s rodiči do Brna z Ukrajiny a pod dívčím jménem Nobilisová zde zakládala brněnský Euromajdan.
V Jihočeském kraji je ambasadorkou Helena Gráfová, matematička z MFF UK. Působí mimo jiné v univerzitním projektu AGATE a též jako manažerka projektu pro Učenou společnost České republiky. Absolventka programu České spořitelny Silnější hybatelé působí v Třeboni také jako pořadatel setkání „prodemokratických seniorů“.
Zástupce místních organizací nelze dohledat centrálně. Někteří se ale k těmto aktivitám sami přihlásili.
Třeba v Ostravě je dlouhodobě nejvýraznější tváří místní organizace a též nejčastějším mluvčím Luděk Bajgar, představující se jako „manažer“. V Hradci Králové je dlouhodobě nejvýraznější tváří Radka Hübnerová, majitelka firmy na potisk kelímků. V Pardubicích byla dlouholetou organizátorkou Milionu chvilek Ivana Mrkvičková, kterou to dovedlo až k politické kandidatuře za Piráty. Ve Svitavách se zase výrazně zapojila Michaela Valentová, jejíž otec měl být odsouzen v rámci „zakleknutí“ coby konkurent Andreje Babiše.
V Liberci za organizaci i na demonstracích často vystupuje Jiří Ibl. Tento expert na IT se současně objevuje v dozorčí radě organizace Zbraně pro Ukrajinu, kterou zakládal regionální podnikatel, majitel společnosti Jablotron Dalibor Dědek.
Ale na jiné regionální lídry Milionu chvilek narazíte spíše náhodou.
Například v Jičíně je místním lídrem Vojtěch Strašík. Na jeho jméno jsme narazili v souvislosti s jeho jinou neziskovou organizací, Neohnutí. Ta vozí na Ukrajinu ojetá česká auta, která jejich majitelé dobrovolně odevzdají na dobrou věc.
Spolek Neohnutí je součástí konsorcia Business klub Ukrajina společně s organizacemi jako Evropské hodnoty, Asociace pro mezinárodní otázky. Tváří jeho dodávek na Ukrajinu se stala herečka Sarah Haváčová, příslušnice aktivních záloh české armády.
Neziskovka sídlí v obci Vysoké Veselí, na stejné adrese jako společnost Safety Assistance s.r.o., věnující se provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem. Statutářem je v ní Jan Bartoníček. Strašík a Bartoníček jsou přitom už od roku 2006 několikanásobní kolegové z místních kandidátek KDU-ČSL.
Jinde je ale místní „chvilkař“ všeobecně známou tváří. Třeba v Novém Jíčíně je to Lubomír Sazovský. Někdejší ředitel kulturního domu v Kopřivnici dlouhodobě působí v Novojičínské otevřené společnosti, která vozila do odlehlého regionu na besedy třeba Světlanu Witowskou s Petrem Kolářem.
Vloni v místním divadle pořádal a moderoval debatu s Otakarem Foltýnem, při které byl za souhlasného přikyvování koordinátora strategické komunikace Fialovy vlády zmlácen a vyveden oponující diskutér. „Tady vidíte dokonalej příklad, proč potřebujeme pravidla,“ komentoval zákrok plukovník Foltýn.
Nyní Lubomír Sazovský organizuje výpravu na Letnou z východu republiky. Dají prý dohromady dva autobusy, jeden z Beskyd, druhý po trase Opava–Ostrava.
„Pokud by se spustila větší kampaň, tak si troufám tvrdit, že bychom jich naplnili klidně více,“ postěžoval si Novojičínskému deníku.
Novojičínská otevřená společnost alespoň ve spolupráci s valašským harmonikářem Honzou Husákem chystá pro demonstraci „neoficiální hymničku“.
Na melodii Matuškových Slavíků z Madridu se budou cestující v autobusech učit verše jako „Vím, co se bude dít, chytaj mě z toho zlé chmury, Motorky ve vládě mít, Rajchly a Okamury“, nebo „Vím co se bude dít, Babiš má styl loupežnický, vezme si, co bude chtít, takový holt byl už vždycky“.
A opakuje se refrén: „Tíseň je veliká, smysl mi utíká, takovou vládu teď mít. V pravdě a s odvahou, se ctí a rozvahou, zemi si nedáme vzít.“
