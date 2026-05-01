Podezřelý armádní transport. „To není váš byznys,“ odpálkovali nás vojáci

02.05.2026 19:15 | Reportáž
autor: Jan Rychetský

Desítky transportérů na vagónech v řadě za sebou. Takový vojenský transport jsme nehlídaný objevili na železniční stanici Palmanova na severu Itálie. Nakonec se však odkudsi objevil khaki džíp a vojáci nás odtamtud vyhnali. Těmi místy ale v minulosti projížděly transporty zbraní pro Ukrajinu.

Foto: Jan Rychetský
Popisek: Vojenský transport u pevnosti Palmanova

„Tady být nemůžete,“ vystartoval na mě italský voják. Fotil jsem si vojenský transport na nádraží u pevnosti - z dob Napoleona - Palmanova nedaleko Udine. Tedy na severovýchodě Itálie u hranic se Slovinskem. A tak si přečtěte, co se dělo dál…

Transportéry na vagónech

„A to jsou transportéry pro Ukrajinu?“ optal jsem se. „To není váš byznys,“ odpálkoval mě voják u khaki džípu, s nímž zrovna přijel s dvěma kolegy. Do té doby jsem nafotil pomalovanou lokomotivu a zhruba dvacet vojenských transportérů na vagónech za ní. Jako neodborníkovi se mi zdály velmi malé, tak pro pidivojáky. Na jednom z vagónů byla nálepka, že je tento transport spolufinancován Evropskou unií.

„Konec, jděte odsud,“ ztratili se mnou trpělivost vojáci a tak jsem odešel do Palmanovy. Ostatně jde o unikátní opevněné město, známé jako „město ve tvaru hvězdy“. Bylo postaveno Benátskou republikou na konci 16. století jako ideální renesanční pevnost a dnes je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.

Vojenský transport u pevnosti Palmanova

Před rokem vydal Deník.cz tuto zprávu: „Itálie připravila nový balík vojenské pomoci Ukrajině, jehož hlavní položkou je zhruba 400 pásových obrněných transportérů VCC-2 Camilino – italské verze legendárního amerického typu M113. Tato masivní dodávka přichází právě v době, kdy se Ukrajina intenzivně připravuje na další ruskou ofenzívu.“

Jsou tu různé možnosti

Jedním z nejvíce medializovaných případů spojených s tímto prostorem však byl v roce 2023 průjezd vlaku s 20 samohybnými houfnicemi M109L, který směřoval z Itálie přes rakouský Villach dále na severovýchod. Tento transport vyvolal pozornost i kvůli administrativním nejasnostem ohledně povolení k průjezdu přes rakouské území. Udine je totiž pro vojenskou logistiku důležité díky své poloze. Italská vláda však většinu podrobností o konkrétních trasách a časech transportů z bezpečnostních důvodů utajuje, aby předešla možným sabotážím nebo blokádám.

A tak jsme poslali fotky vojenskému historikovi Jiřímu Fidlerovi. „To vypadá jako velitelské vozidlo M577, které Italové vyráběli v šedesátkách. Je to licence amerického obrněného transportétu M113. Starý kus jako naše OT-64,“ napsal a pokračoval: „To druhé je zdravotnická verze amerického transportéru M113, také ze šedesátek.“

Po delší konzultaci jsem z historika Fidlera dostal, že transport by mohl být určen do některého z evropských muzeí, ale v takovémto rozsahu nejspíš půjde o transport zbraní na Ukrajinu. Jsou sice už staré, ale svou práci v terénu zastanou. A to je vše, co jsme mohli tak rychle o podezřelém vojenském transportu na odlehlé italské stanici zjistit.

