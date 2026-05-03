Krtkův svět u soudu: Dva spisy, jiné důkazy? Obhajoba bije na poplach

„Při výstavbě Krtkova světa v Dolních Měcholupech byla porušena řada předpisů, areál byl budován bez příslušných povolení a v rozporu s mnoha zákony: lesním, stavebním, vodním a také zákonem o ochraně přírody a krajiny. Toto protiprávní jednání již pátým rokem zaměstnává úředníky a soudy,“ tvrdí Česká inspekce životního prostředí a hovoří o údajném poškození pozemku zahradníka a majitele parku Roušala.
Naopak Roušal, který byl nucen zábavní park, oblíbený zejména u rodin s dětmi, vloni kvůli hrozbě exekucí po rozhodnutích ČIŽP uzavřít, se u soudu obviněním brání a tvrdí, že se stal obětí úřední šikany a podjatosti.
FOTO: Krtkův svět
Během pokračování soudního líčení v úterý 28. dubna, týkajícího se lesních pozemků, na nichž někdejší zahradník park pro děti s dřevěnými atrakcemi či naučnými prvky provozoval, došlo především na několikahodinové nahrávky kontrol, které v parku v uplynulých letech prováděla inspekce životního prostředí.
Roušal a jeho obhájce upozorňovali, že přehrávané materiály například nejsou nikterak řádně datovány, či upřesňovali, že některé fotografie z výšky byly pořízeny v měsících vegetačního klidu, a pro neznalé místa tak mohl vzniknout dojem, že docházelo k rychlému úbytku porostu na místě. Že se tak v razantní míře během několika mála měsíců nestalo, ukázaly následně přehrávané snímky z dalšího léta, na nichž se pozemky opět zazelenaly.
Jak dále zdůrazňovali, část území, na němž Krtkův svět působí, se nachází v ochranném pásmu vedení vysokého napětí či v blízkosti železničního koridoru do Českých Budějovic, a jde tedy pouze o administrativní les, který je dlouhodobě z těchto důvodů bez vysokého porostu a stromy se na daném území nesmí vyskytovat.
FOTO: Krtkův svět
Podmáčený les? Nikdo se prý nestaral, proč tomu tak je
ČIŽP uvádí, že je dle ní problematické v areálu také nakládání s vodami, za které byla zábavnímu parku již v minulosti uložena pokuta. „Z areálu Krtkova světa je na pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy v rozporu se zákonem dlouhodobě vypouštěna různě znečištěná voda, která tyto lesní pozemky podmáčí a zaplavuje,“ uvádí k věci, za niž Odbor ochrany prostředí pražského magistrátu rovněž podal žalobu.
U úterního pokračování hlavního líčení byl promítnut snímek ČIŽP, na němž se povalovala na trávě červená hadice. Roušal společně se svým obhájcem takový snímek komentovali s tím, že není jasné, kde byl pořízen a jak má dokládat údajné „podmáčení“, čemuž přitakávala i samotná soudkyně Libuše Jungová. Roušalův obhájce, advokát Libor Hlavsa, zdůrazňoval, že ČIŽP na místě neprovedla žádná šetření, na základě kterých by mohla tvrdit, že k podmáčení pozemků došlo. Právě na tuto skutečnost později obhajoba reagovala i tím, že chce na místě nechat provést vsakovací zkoušky.
Jeden ze záznamů zachycoval ředitele oblastního inspektorátu Praha Josefa Miegla, jak stojí před vstupem do zábavního parku Krtkův svět a pronáší tvrzení, že mu je bráněno ve vstupu do lesa. Roušal kontroval, že Miegl na záznamu stál na pozemku před turnikety parku, který však spadá do ostatních ploch, a les je až vedle. Inspektoři ČIŽP se tak ve skutečnosti na nahrávce snažili dostat do míst, která lesem nejsou, čemuž přikyvovala i soudkyně. „Osobní komentář pana Miegla není podložen fakty, neboť pokladna a turnikety jsou na ostatních plochách, ne v lese,“ řekl Roušal s tím, že když chce inspekce do lesa, tak do něj má vkročit, a neprocházet přes zábavní park. Podotkl, že lidé, kteří chtěli vstoupit do lesa, byli navíc dle něj přes pokladny volně vpouštěni.
FOTO: Krtkův svět
Na nahrávkách rovněž procházejí inspektoři ČIŽP areálem a zaznívá tvrzení, že na místě „bude mrtvej les pahýlů“, a padají slova o usychání stromů kvůli zavodnění lokality. Roušalův obhájce reagoval, že z daného výroku je tedy patrné, že si i inspektoři ČIŽP všímali přílišného zavodnění kořenového systému a následného usychání stromů, což má podle něj dokládat, že Roušal na pozemku neodstraňoval svévolně zdravé stromy.
Na usychání stromů kvůli podmáčení přitom upozorňují i další nahrávky ČIŽP. „Tady bylo víc stromů… Hele, tady uschnul les úplně. Tady to je kompletně mrtvý. To je strašný, ty jo – v podstatě ta podmáčená plocha,“ znělo u soudu v přehrávaném videu hned dále.
Dle Roušalova advokáta Hlavsy se ČIŽP měla v první řadě zaobírat tím, proč k podmáčení pozemku došlo a zda na něj nemá vliv stav podzemních vod. Zmínil, že provozovateli zábavního parku nikdo nedoporučil, jak může usychání stromů na svém pozemku zabránit, a nedošlo k žádnému šetření ohledně koncentrace podzemních vod. O to více, když pozemek byl původně mokřadem, což má dokládat mimo jiné i jméno přiléhající ulice – ulice U Tůně.
U soudu bylo zpochybněno také tvrzení, že by měl Roušal do svého lesa či na sousední pozemky vypouštět odpadní vody. ČIŽP totiž jako důkaz předložila akorát nahrávku, kde jeden z inspektorů pronáší, že odpadní vody „cítí“. „Hele, cejtím odpadní vody. Cejtíte? Fuj. Škoda, že to ta kamera nedokáže přenejst,“ padá od inspektora v předloženém „důkazu“. Obhájce na to kontroval, že přestože je uvedené tvrzení ČIŽP šířeno, vypouštění odpadních vod nebylo zjištěno žádným kontrolním úkonem a žádný rozbor nepotvrdil neoprávněné nakládání s odpadními vodami. „Rozbor vody byl v pořádku,“ přikyvovala soudkyně, že rozbory neukázaly, že by Roušal na daném místě znečištěné odpadní vody vypouštěl.
FOTO: Krtkův svět
Vytištěný spis se liší od elektronického, upozornil Roušalův advokát
Ke konci líčení pak Roušalův advokát Hlavsa navrhl, aby byl předložen elektronický trestní spis, jelikož došel ke zjištění, že se od tištěného spisu liší. V tom v listinné podobě podle obhájce chybí důkazy svědčící ve prospěch Roušala, přičemž má jít zejména o přílohy ČIŽP, a daná nesrovnalost má být patrná již pouhým náhledem do obsahu spisu.
Vzhledem k této nesrovnalosti ve spisech požádal o předložení komunikace mezi policisty a ČIŽP, v níž se orgány o postupu vůči Roušalovi radily. Tím, že policie podle Hlavsy vyexportovala do analogového spisu z toho elektronického jen některé důkazy, došlo k porušení práv Roušala na spravedlivý proces, a to jak z její strany, tak ze strany státního zastupitelství, které má přístup k oběma verzím spisu.
Úplným závěrem líčení si pak vzal slovo i samotný Roušal a soudu sdělil, že v archivu Úřadu městské části Praha 15, na jejímž území se zábavní park pro děti nachází, byly stavebním úřadem dohledány dokumenty, jež podle něho mají poukazovat na to, že jej budoval v souladu s úřady, a dohledán byl podle jeho slov také souhlas s parkem Krtkův svět ve vztahu k životnímu prostředí. Podle Roušala jde až o tisícovku dohledaných dokumentů. Předložit je soudu hodlá společně s novými znaleckými posudky.
FOTO: Krtkův svět
Roušal spolu se svým advokátem Hlavsou k případu pro ParlamentníListy.cz s odkazem na nesoulad mezi elektronickou a tištěnou verzí spisu uvádějí, že řízení má být policií vedeno „na základě dohody s ČIŽP, aby mohli co nejvíce ublížit“. „Policie za účasti státního zástupce skryla před obžalovaným a soudem část důkazů, které jsou ve prospěch obžalovaného. Kdyby Policie ČR a státní zástupce zpřístupnili tyto důkazy soudu, tak se ukáže účelovost trestního stíhání, které pravděpodobně bylo zahájeno na intervenci osob, které mají zájem o pozemky ve vlastnictví obžalovaného,“ komentoval věc Roušalův advokát.
Česká inspekce životního prostředí podotkla, že není účastníkem trestního řízení a ani se neúčastní soudních jednání v tomto řízení, proto nemůže komentovat při jednání prováděné důkazy. „Nicméně lze konstatovat, že na pozemcích, na kterých je nelegálně umístěn areál Krtkova světa, nadále dochází k poškozování lesních porostů. Ze strany p. Roušala stále nebyla splněna nápravná opatření, která mu byla pravomocně uložena před téměř 4 lety a která následně byla potvrzena i soudem. Z tohoto důvodu je ze strany ČIŽP s p. Roušalem vedeno exekuční řízení, v rámci kterého byly p. Roušalovi opakovaně uloženy donucovací pokuty a zabaven majetek v souhrnné hodnotě přesahující 1 milion Kč,“ uvedla k případu pro ParlamentníListy.cz tisková mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.
