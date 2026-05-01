Zdechovský (KDU-ČSL): Sergej žil v Česku. Po napadení Ukrajiny šel bránit svou zemi

Sergej žil v Česku. Po napadení Ukrajiny šel bránit svou zemi jako elitní sniper.
Těžce zraněný, na hraně života. Měsíce bojoval, aby se vůbec mohl vrátit.
Dnes přijel na Broumovsko poděkovat – za přijetí Ukrajinců a dokonce nabídl pomoc se záchranou našich unikátních kostelů.
Respekt. Odvaha, pokora a vděčnost v jednom příběhu.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
