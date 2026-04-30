StarDance a utracené miliony. Analytik vidí „provokaci“ z Kavčích hor

Vývojem událostí kolem České televize se zabýval v novém dílu rubriky Týden v médiích analytik Petr Žantovský.
„Podivnou peripetií ve sporu o financování veřejnoprávních médií byl v tomto týdnu výsledek jednání Rady České televize, která se nesešla v kompletním složení. Tři členové rady za strany vládní koalice absentovali. Takže se stalo to, že strany dnešní opozice o jeden hlas převážily nad hlasy koaličními a podařilo se jim prosadit to, co navrhovali Piráti, s čím přišla pirátka Andrea Hoffmannová. Bylo přijato usnesení, které vyzývá ministra kultury Otu Klempíře (Motoristé), aby stáhl připravovaný zákon o médiích veřejné služby a o tom, že by měla vzniknout jakási nezávislá expertní skupina, která bude připravovat doporučení k tomuto plánovanému zákonu,“ ohlédl se odborník na oblast médií.
S lehkou ironií podotkl, že je hezké, že si Piráti a jejich partneři v opozičním táboře stanovili, kdo by v takové skupině měl být. „Měli by to být údajně odborníci, kteří jsou autoři studií a analýz zabývajících se financováním médií, členové stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky, zástupci syndikátu Reportéři bez hranic nebo Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a samozřejmě zástupci vedení České televize, Českého rozhlasu a jejich odborových organizací. Čili je celkem zřejmé z toho, co jsem jmenoval, jak by taková komise nebo expertní skupina měla vypadat a jaké názory z ní asi tak můžeme očekávat. Mimochodem nevím, proč by se měl do takovéhle party rekrutovat spolek Nadační fond nezávislé žurnalistiky, když ten se přece stará o webová média typu HlídacíPes, Neovlivní, Deník Referendum a tak dále a nemá s veřejnoprávní mediální sférou vůbec nic společného. Je to jenom proto, že tam mají své kamarády, že tam mají své zastánce a vědí, co tak asi se od nich dá očekávat a co budou povídat,“ domnívá se Žantovský.
Dále uvedl, že zasedání Rady ČT se zabývalo „pseudonahrávkou“, kterou poskytl Marek Wollner a na které údajně má radní Pavel Matocha s radním Romanem Bradáčem probírat „nějaké korupční záležitosti“ kolem Rady ČT.
„Myslím si, že do dneška ještě nikdo neřekl, jestli to je autentický záznam, nebo jestli to je tvorba AI. Jak víme z jiných oblastí, třeba hudebních, tak umělá inteligence dokáže geniálně napodobit kohokoliv, vytvářet nové hvězdy, které nejsou reálné, které vznikají naprogramováním, a ty hvězdy vstupují na konkurenční pole a získávají obrovské zástupy posluchačů. Je to samozřejmě podvod na posluchače, ale je to realita, ve které žijeme. Já jsem viděl před časem kanadský dokumentární film Deepfake, který ukázal, jak se tyto věci dají v AI dělat a jakým způsobem se skenuje tvář a hlas kohokoliv a vkládají se mu úplně jiné myšlenky, aniž by to divák nebo posluchač byl schopen identifikovat. Konkrétně šlo o to, že bývalý americký prezident Barack Obama měl svým hlasem, svojí mimikou, svojí tváří, ale falešně počítačově, sdělit lidem: ‚Vážení přátelé, hlavně prosím vás nevolte černochy.‘ To je věta, kterou by on nikdy nevyslovil. Nicméně v tom záznamu byla ukázána jako příklad toho, co všechno tato technologie umí,“ vysvětlil Žantovský.
Vyslovil silné pochybnosti o pravosti nahrávky. „A jestliže tady je, a zejména z ruky Marka Wollnera, přítomen nějaký pseudozáznam, kde jeho názoroví oponenti z Rady ČT se vyslovují v nějaké takové záležitosti, tak to samozřejmě žádá velmi silné zdůvodnění, velmi silné vyšetření, protože operovat s tím jako s podezřením, jako s jakousi divnou aktivitou, která může mít politické dopady, je nefér, dokud nevíme, jak to doopravdy je. A to by skutečně měl udělat nějaký odborný analytik, který se touto oblastí zabývá, a jistě ne nějaký novinář, který zasedá v radě Nadačního fondu pro nezávislou žurnalistiku. To je všechno politika. Jakékoli politické posouzení téhle akce je špatně. A pokud to někdo připustí do politického posouzení, tak je zjevné, že se bojí pravdy. A to není dobrá cesta a myslím, že nás nevede dobrým směrem,“ domnívá se mediální expert.
Hra o peníze a o politickou moc v ČT
Dále uvedl, že pravděpodobně každého, kdo pozoruje spory o financování veřejnoprávních médií, zaujala informace, že Česká televize nakoupila za více než 9 milionů licenci na další ročník taneční soutěže StarDance a za 5,5 milionu licenci na novou řadu soutěže amatérských pekařů a cukrářů Peče celá země.
„To jsou zrovna pořady, zejména StarDance, které bychom asi většinou nepovažovali za etalon veřejnoprávnosti a za to úplně nejdůležitější, co by měla televize placená z našich poplatků nebo z našich daní naplňovat,“ vyjádřil se Žantovský.
Veřejnoprávní televize by měla přinášet především zpravodajství, vzdělávací pořady, vysílání pro děti, kulturní pořady. „Ale že by to zrovna měly být zábavné formáty tohoto druhu, byť jsou nakupovány z BBC, tak to asi tak úplně nebude. Mimochodem BBC také není úplně celá veřejnoprávní, je tam kombinované financování, jsou tam i soukromí spoluvlastníci v některých kanálech. Operování argumentem, že to je veřejnoprávní televize, od které se kupují tyhle licence, je trošku falešné,“ soudí mediální analytik.
Přijde mu prý, že ČT těmito nákupy licencí „trošinku provokuje“. „Já to cítím jako velký naschvál v okamžiku, kdy politici, lidé, poplatníci – ministrem kultury počínaje a posledním poplatníkem koncesionářských poplatků konče – diskutují o tom, že právě takové formáty asi nejsou úplně přesným naplněním veřejné služby v médiích, a Česká televize udělá přesný opak toho, o čem se mluví,“ podotkl Žantovský.
Položil si otázku, proč to ČT dělá: „Proto, aby přiložila pod oheň?“ A dodal, že každý si může odpovědět. „Možná proto, že se cítí pevná v kramflecích a má za sebou tu dříve koaliční, dnes opoziční hradbu, která bojuje takzvaně o svobodu slova a nezávislost České televize. To není přece hra o nezávislost, to je hra o peníze a o politickou moc. Na jedné straně na Kavčích horách jde jistě o peníze, u těch politiků, kteří se v tom angažují, jde samozřejmě o jejich politickou pozici. To je patrné na první pohled,“ domnívá se odborník na oblast médií.
Zpráva, že se právě v tomto okamžiku kupují formáty, jako je StarDance nebo Peče celá země, je podle něj prapodivná. „Myslím si, že nepřispívá k tomu, abychom dospěli k nějakému rozumnému řešení problému, spíše se to celé zahušťuje a komplikuje. Nevím, jestli tohle přesně je cílem všech těch angažovaných lidí v tomhle problému. Možná, že ano, nevím. A pokud ano, tak je mi to líto,“ vyjádřil se Žantovský.
Odešel Michal Donath, průkopník oboru Public Relations v Česku
Na závěr připomněl smutnou zprávu. „Odešel 24. dubna z našeho světa jeden z velmi významných lidí v oblasti Public Relations – Michal Donath. Původně byl zpravodajem časopisu Time. Díky tomu se také ocitl v Cibulkových seznamech, které monitorovaly spolupracovníky Státní bezpečnosti před listopadem 1989. Myslím si, že v nějaké podobné skupině mohl být i Michael Žantovský jako tehdejší spolupracovník agentury Reuters nebo třeba Ondřej Hejma, který zase psal z našeho prostoru pro Associated Press. Komunisté si samozřejmě tyhle lidi velmi dobře monitorovali a je také nepochybné, že o všech třech, které jsem jmenoval, platí, že jsou to mimořádně inteligentní lidé s mimořádnou schopností kompilovat informace, dávat je do souvislostí, což samozřejmě bylo důležité pro jejich zaměstnavatele za mořem, možná i pro ty sledovače tady u nás, kdo ví, nesoudil bych,“ uvedl mediální expert.
Každopádně byl Donath od 90. let průkopníkem v oblasti public relations. V roce 1991 se stal generálním ředitelem české pobočky PR agentury Burson-Marsteller. Posléze ji převzal od původních vlastníků a přejmenoval na Donath-Burson-Marsteller.
„Jako taková se velmi angažovala v různých docela i sporných a kritických okamžicích. Vzpomněl bych určitě minimálně jeden, a to bylo zastupování Ronalda Laudera ve sporu o televizi Nova. V roce 2003 vyústil v Lauderovo vítězství v mezinárodní arbitráži, celkově zhruba o 11 miliard korun, které Lauder vyarbitroval na českém státě. Donath tehdy zastupoval Lauderovy zájmy. Já si to pamatuji, protože jsem v té době byl členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Už tehdy se jevil jako člověk, který je mimořádně kompetentní, zejména pro krizový management,“ vysvětlil Žantovský.
Donath se podle něj angažoval také v dalších aktivitách. „Blíž jsem ho poznal až o nějakých deset let později, když jsme spolu zasedali v Klubu mluvčích České republiky. Vedl ho bývalý mluvčí České národní banky Martin Švehla. Velmi se tam angažoval bývalý mluvčí pražského magistrátu, dlouholetý mluvčí Pavla Béma Jiří Wolf. Udíleli jsme vždycky jednou za rok cenu za největší výkon v oblasti PR. Pan Donath tam zasedal, byl zajímavý, vždycky připravený. Nemuseli jste s ním vždycky souhlasit, ale rozhodně to byl jak partner, tak oponent velmi silný. Takoví lidé nás teď opouštějí, je to velká škoda. Myslím si, že i lidé, kteří proti němu kdysi stáli, na něj vzpomenou s jistou formou úcty, a to si myslím, že je správně,“ uzavřel Žantovský.
