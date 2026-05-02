„Lidé uvěřili, že jim budou na zahradách parkovat ruské tanky.“ Levičáci o prohrách a jak z toho ven

Jak dostat levici zpátky na vrchol? Tak zní hlavní heslo dnešních levicových stran, které se staly v tuzemské politice okrajovými. Poprvé od voleb, v nichž kandidovali společně, ale neúspěšně, za hnutí Stačilo!, se sešli představitelé tří levicových subjektů. Jmenovitě člen Ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy (ÚV KSČM) Roman Roun, předseda SOCDEM Jiří Nedvěd a člen vedení Stačilo! Vítek Prokop. Uctili mezinárodní Svátek práce debatou ohledně vlastní resuscitace, tedy probuzení zdejší levice.
Svátek práce
Svátek práce je podle Nedvěda jedna z posledních připomínek levice a socialistického hnutí v symbolickém prostoru České republiky, protože pravicové strany chtějí podobné svátky zrušit. A měl by být uhájen!
Jak řekl Roun, jde o symbol boje pracujících za svá práva, což začalo osmihodinovou pracovní dobou a pokračovalo dále. Kapitalismu se prý podařil jeden zásadní úspěch a to prostřednictvím strachu ovlivňovat život pracujících. Podle aktuálních dat mají totiž čtyři miliony lidí v Česku nějaký dluh, což je prý „úžasný způsob“, jak lidi ovládat. Proto je nutné stále bojovat za jejich práva.
„Pro mě je to příležitost pro nás levicově smýšlející, jak do společnosti vnášet naše témata. V současné situaci se totiž do mainstreamových médií nedostáváme a tento stav bude ještě nějakou dobu trvat. Je to příležitost vyjít do ulic a běžným lidem vysvětlovat naši politiku,“ sdělil Prokop. Obnova levice totiž přijde zdola, a proto je třeba pořádat akce, happeningy, demonstrace a vysvětlovat, vysvětlovat a vysvětlovat.
Levice v kómatu
„Myslím si, že jedním z problémů našich stran je, že jsme se hodně zaměřili na existenci vlastních stran, zachránění jejich existence a trochu jsme omezili přímou komunikaci s pracujícími a analyzování jejich problémů,“ řekl komunista.
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
„Podcenili jsme silnou antikomunistickou kampaň. Předpokládal jsem, že nějaká bude, ale naivně jsem myslel, že už to nebude rezonovat. Zvláště u mladé generace. A bylo to úplně naopak. Všichni jsme byli vylíčeni jako stalinisté nejhrubšího zrna. Jistý politik z TOP 09 o nás ve volební kampani tvrdil, že připravujeme vznik nových Lidových milicí,“ zmínil Prokop.
Antikomunismus
„Čím více jsme se blížili k termínu voleb, tím méně se dalo s lidmi s pravicovým smýšlením rozumně mluvit… Antikomunismus zažraný do společnosti likviduje dialog, který by měl být základem funkční demokratické společnosti,“ doplnil Prokop. Dle Nedvěda to bylo dáno i probíhající válkou na Ukrajině, kdy se spojil příběh antikomunismu a strachu z Ruska.
Roun stál prý u prvopočátků hnutí Stačilo! a po dobrém výsledku v eurovolbách podle něj bylo vidět, že je to funkční cesta. „Antikomunismus byl obrovský. Kandidoval jsem jako lídr v Pardubickém kraji. Žiji v lidovecké České Třebové a musel jsem odstěhovat rodinu… Před dům mi byly zatloukány dvoumetrové kříže s nápisem Roman Roun je masový vrah, házeli na mě kameny a bylo to neskutečné. Tak agresivní kampaň jsem v životě nezažil,“ doplnil.
A ještě zmínil: „Celou dobu se setkávám s tím, že jsem proruský a tečou mi ruble na účet. Na to jsem zvyklý… Závěr kampaně byl o tom, že se proti nám obrátily všechny politické strany… Lidé ve strachu uvěřili, že když zvolí hnutí Stačilo!, tak jim budou na zahradách parkovat ruské tanky.“
Jak z toho ven
Podle lídra Stačilo! je dnes nejhorším členem vlády Andreje Babiše ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová, která má za sebou celou řadu skandálů. Navrhl před budovou jejího ministerstva uspořádat happening, kde by byla vyzvána k rezignaci. „Na položku dostupného bydlení zatím nevyčlenila ani korunu. Přitom sama žije ve zvýhodněném sociálním bydlení, přestože pobírá více než štědrý ministerský plat,“ doplnil.
Jak sdělil Roun, je potřeba čas a připravit se na další antikampaně.
Sociální demokraté už spolupracovat se Stačilo! nejspíš nebudou. „Myslím si, že levici na vrchol v nějakém blízkém časovém období dostat nelze… Jsem skeptický i vůči tomu, že pomůže, když půjdeme za lidmi do regionů… Co by měla levice dělat? To je otázka za milion… Těch pět procent není úplně ztracených, protože nám pomůže realita a socioekonomické podmínky, které se budou pravděpodobně zhoršovat… To vytvoří prostor, který bude moci levice obsadit,,“ řekl také Nedvěd s tím, že lidé jsou v levici nedostatkovým zbožím.
Divný dojem
Když dostalo publikum prostor na své otázky, ozval se posléze pán, co začal monolog ohledně uprchlíků a nazval všechny v sále fašisty. Pomatenému výtržníkovi se dostalo tvrdé verbální odezvy, že zašel moc daleko. Zanedlouho odešel.
Na nezúčastněného pozorovatele celá debata dělala dojem, jakoby šéf SOCDEM zpíval pořád stejný song. My za prohru ve volbách pod Stačilo! nemůžeme, to vy ostatní. Jiří Nedvěd pořád svaloval vinu na ostatní, jakoby vyčkávací, opatrnická až strašpytelská politika jeho strany neexistovala. Víme, co byl pojem sociální demokracie za Miloše Zemana, a kam ho postupně splachují dnešní lídři. A říkat pořád „to já ne, to oni“ straně na oblíbenosti u běžných lidí nepřidá.
