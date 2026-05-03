„Vystrčil si vyskakuje.“ Macinka ovládl studio. Pak potupil Pavla

Vláda Andreje Babiše odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi vládní speciál na cestu na Tchaj-wan a odkázala ho na komerční let. Vystrčil krok kritizoval a označil nové pravidlo, podle něhož musí mít pro zahraniční cesty souhlas premiéra, za problematické.
Podobné spory ovšem podle europoslance Vondry dále jen poškozují Českou republiku.
„Navenek nás to jenom oslabuje,“ řekl Vondra na CNN Prima NEWS. „Pro stát naší bezpečnosti je elementární mít shodu na podobných základních věcech,“ dodal europoslanec s tím, že za vlády Petra Fialy shoda na těchto věcech panovala.
Ministr zahraničních věcí Macinka s Vondrou souhlasil, že mu vadí, jak se z tématu vztahů s Čínou a Tchaj-wanem stává v Česku „domácí bitevní pole“.
Jeho počátky ovšem vidí už po volbě prezidenta České republiky v roce 2013, ve kterých proti sobě stáli Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Podle něj část veřejnosti po Schwarzenbergově porážce výsledek nepřijala a následně se začala vůči Zemanovi vymezovat i skrze zahraniční politiku, a to právě kritikou Číny a s důrazem na podporu Tchaj-wanu. Zde jmenoval předně Pirátskou stranu a senátorku Miroslavu Němcovou.
„My si tady hrajeme na nějaké hodnoty, ale ve skutečnosti to je jen pokračování vnitropolitických sporů,“ dodal Macinka a opřel se i do současného předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba, který byl v té době pražským primátorem. „Klasika, když se pirátský trpaslík chce zviditelnit, tak začne útočit na někoho většího.“
Vondra zde nesouhlasil s Macinkou, že by se Karel Schwarzenberg nějak mstil kvůli tomu, že prohrál se Zemanem ve volbách.
„Ano, Karel Schwarzenberg byl soupeřem Miloše Zemana v prezidentských volbách. Ale pak byl dál ministrem zahraničních věcí. Tam neexistovalo, že by Zemanovi nedali letadlo nebo mu zakazovali jezdit na summit NATO,“ řekl Vondra a neodpustil si poznámku, že někdejší prezident Zeman Číňanům „lezl do zadku“.
Jediná rozumná investice, která z toho navíc podle Vondry vzešla, byla pouze investice do fotbalové Slavie Praha. „Všechno ostatní byly jen plané sliby,“ prohlásil Vondra.
Cesta předsedy Senátu na Tchaj-wan by dle Vondry též byla pouze byznysového charakteru. „Jde primárně o byznys, který na rozdíl od Číny přináší výsledky. Tchaj-wan je na špičce čipů a to všechno potřebujeme pro digitalizaci,“ dodal europoslanec, ačkoliv připustil, že mnozí politici včetně Hřiba si z Tchaj-wanu v minulosti udělali „hračku“.
Zde se znovu ujal slova Macinka a vysvětlil, proč byla dle jeho názoru Vystrčilovi odmítnuta cesta na Tchaj-wan vládním speciálem. Podle něj nejde o nic výjimečného a Vystrčil může využít běžnou leteckou linku, přičemž jeho reakci označil za zbytečně přehnanou.
„Nechápu, proč si pan Vystrčil takhle vyskakuje… je tam přímá linka, tak nevidím důvod v tom, proč by si lidé nemohli koupit letenku,“ řekl Macinka s tím, že on také „nefňukal“, když cestoval do Bruneje na summit ASEAN.
Zdůraznil také, že cesta na Tchaj-wan není neutrální záležitostí, ale má širší politický význam. Macinka upozornil předně na důležitost Číny pro českou ekonomiku, kterou označil za klíčového obchodního partnera s výrazně vyšším objemem obchodní výměny než u jiných zemí. Téma ministr uzavřel tím, že se podle něj jedná pouze o Vystrčilovu hru vymezující se proti vládě Andreje Babiše.
Macinka: Summit NATO není cvičení lampasáků v záloze
Napětí se mezitím přelévá i do další linie, a to sporu o účast prezidenta na summitu NATO. Ten má proběhnout v červenci v Ankaře a už nyní kolem něj houstne atmosféra.
Ministr Macinka dal v debatě na CNN Prima NEWS jasně najevo, že podle něj nejde o žádnou osobní přestřelku, ale o princip. „To není žádné vojenské cvičení lampasáků v záloze,“ prohlásil na adresu debaty o účasti hlavy státu.
Jeho výrok ale okamžitě zvedl ze židle europoslance Alexandr Vondra. „Je to prezident republiky, pane ministře,“ reagoval ostře a dal najevo, že podobná slova považuje za nepatřičná.
Spor tak dál eskaluje a zapadá do širšího obrazu, kdy se zahraniční politika stává dalším bojištěm domácí politiky. Zatímco jedna strana mluví o dodržování ústavních rolí a odpovědnosti vlády, druhá varuje před oslabováním postavení prezidenta navenek.
Zakázaný přelet přes ČR?
Do celé věci navíc vstoupily i sociální sítě. Macinka zde odmítl spekulace, že by Česká republika blokovala přelet tchajwanského letadla přes své území. Kritiku označil za dezinterpretaci a zdůraznil, že žádné takové rozhodnutí v rozporu s mezinárodními pravidly nepadlo. „Tak jsme si o sobě přečetli v některých lepších „médyjích”, že prý jsme zakázali tchajwanskému prezidentovi přelet nad územím České republiky při jeho cestě z Taipeje do jihoafrického Svazijska. No, hrozní jsme, samozřejmě, přesto to nejsme my, kdo by našim skvělým novinářům sypal halucinogeny do pití… Mapa je čistě ilustrační a nemá s touto aférou vůbec nic společného,“ napsal na Facebooku Macinka.
I to ukazuje, jak citlivé téma se z původně diplomatických otázek stává. Od vládního speciálu přes Tchaj-wan až po NATO – jednotlivé kroky se rychle mění v politické střety, které už dávno nepůsobí jen dovnitř, ale čím dál víc i navenek.
