Právě dnes Greta Thunbergová opět naštvala mnoho lidí

Stačily čtyři roky a Gretu Thunbergovou, hvězdnou aktivistku ze Švédska, která burcovala mladé lidi po celém světě na akce Fridays for Future, už téměř nikdo nebere vážně. Stačí připomenout její chování z poslední doby, kdy například na jednání Evropského parlamentu o nové environmentální politice EU ukázala přítomným europoslancům zdvižené prostředníčky.

Thunbergová také nedávno dostala svou druhou soudní pokutu za neuposlechnutí policejních pokynů při jednom z mnoha protestů proti klimatickým změnám. U okresního soudu ve švédském Malmö dostala pokutu 4500 švédských korun (9500 korun českých). Je to již druhá pokuta pro Thunbergovou, která byla v červenci za podobný přestupek pokutována částkou 2500 švédských korun (5300 korun českých).

Nynější pokuta přišla za účast na červencovém protestu u ropného terminálu v Malmö. Aktivisté z hnutí Reclaim the Future dočasně zablokovali přístup do zařízení tím, že si sedli. Později byli odvedeni policií. Thunbergová byla obviněna z neposlušnosti vůči orgánům činným v trestním řízení za to, že odmítla uposlechnout policii, která ji vyzvala, aby místo opustila. Poté byla odvlečena dvěma uniformovanými policisty.

A nyní se Greta postavila na stranu Palestiny v konfliktu mezi teroristickým hnutím Hamás a Izraelem, který v odvetném opatření po útoku na své území likviduje teroristy sídlící v Pásmu Gazy. „Dnes stávkujeme na znamení solidarity s Palestinou a Gazou. Svět se musí ozvat a vyzvat k okamžitému příměří, spravedlnosti a svobodě pro Palestince a všechny postižené civilisty,“ uvedla Thunbergová na síti X.

Na obrázku v příspěvku sedí čtyři mladé aktivistky, které cedule s nápisy „stojíme na straně Gazy“, „svoboda Palestině“, nebo „tato Židovka stojí na straně Palestiny“.

Lidé pod příspěvkem Thunbergové připomínají, že to byli Palestinci z Hamásu, kteří zaútočili na Izrael a pozabíjeli tisíce židovských mužů, žen i dětí. „Ahoj, všichni z celého světa! Přečtěte si prosím následující větu: Greta Thunbergová zapomněla zmínit, že Hamás povraždil, znásilnil a sťal 1500 Izraelců. Je to teroristická organizace podobná Islámskému státu, která ve své chartě jasně zmiňuje zabíjení všech, kdo nejsou muslimové, a jsou jedinou příčinou utrpení v Gaze i v Izraeli. Greta Thunberg podporuje ISIS,“ stojí v jednom z příspěvků.

