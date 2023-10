Právník rozebral výzvu Černochové vystoupit z OSN. Skončil v „bloku“

reklama

Ministryně obrany Černochová v sobotu vyzvala k vystoupení Česka z OSN, a to kvůli rezoluci vyzývající mimo jiné k humanitárnímu příměří mezi radikálním palestinským hnutím Hamás a Izraelem. „Vím, že je dnes významný den pro nás a chceme slavit naše 105. výročí republiky. Ale tímto se prostě nedá promlčet, promiňte mi to. Přesně před třemi týdny Hamás vyvraždil více než 1 400 Izraelců, což je na jejich počet obyvatel více obětí, než zavraždila militantní islamistická organizace al-Káida 11. 9. 2001 v USA. A jenom čtrnáct zemí včetně té naší se proti bezprecedentnímu teroristickému útoku spáchanému teroristy z Hamásu jasně a srozumitelně postavilo! Stydím se za OSN. Podle mého názoru – nemá ČR – v organizaci, která fandí teroristům a nerespektuje základní právo na sebeobranu, co pohledávat. Vystupme,“ napsala ministryně na sociální síť X.

Text navržený Jordánskem a dalšími arabskými zeměmi získal konkrétně podporu 120 zemí, 45 se zdrželo hlasování. Izrael, Spojené státy a dalších 12 zemí včetně Česka, Rakouska, Maďarska a Chorvatska hlasovalo proti.

Zatímco zástupci vládních stran povětšinou doufají, že se Černochová nechala unést emocí, právník Ondřej Dostál takové prohlášení z úst šéfky obrany odmítl a za svou kritiku dostal od Černochové blokaci.

„Mám blok od Černochové, která chce vystoupit z OSN. Uff, aspoň mě neodvezla na Libavou,“ vtipkoval. Na Libavou musel jet s Černochovou majitel zlaté olympijské medaile a voják z povolání David Svoboda za to, že schvaloval účast Rusů a Bělorusů na olympijských hrách a v kvalifikačních soutěžích.

A pokračoval: „Díky tomu si můžeme říct, jak neskutečná pitomost to je z hlediska mezinárodního práva. A taky kdo další z OSN (resp. SN předtím) vystupoval. Hitler, Mussolini, Japonci... super společnost,“ dodal Dostál k výzvám Černochové na vystoupení z OSN.

Mám blok od Černochové, která chce vystoupit z OSN. Uff, aspoň mě neodvezla na Libavou?? Díky tomu si můžeme říct, jak neskutečná pitomost to je z hlediska mezinárodního práva. A taky kdo další z OSN (resp. SN předtím) vystupoval. Hitler, Mussolini, Japonci...super společnost?? pic.twitter.com/acKlJNcevF — Ondřej Dostál (@dostalondrej) October 28, 2023

V diskusi s ostatními uživateli připomněl, že z OSN od jejího založení AFAIK nevystoupil nikdo. Snad to zkoušel jen filipínský Duterte a recentně nějací blázínci z USA, ale nic z toho nebylo, takže bychom asi byli zase jednou v něčem první,“ uvedl právník.

„Asi nenajdeme ve světě jiného ministra obrany s obdobnou prezentací. A to ani mimo OSN, kde je jen Vatikán a právě ta Palestina, kvůli které chce z OSN vystupovat,“ pozastavoval se diskutér Martin Chmela nad vyjádřením ministryně obrany. Svěřil se, že jej Černochová také zablokovala, a vtipkoval: „Jelikož mě dlouho blokuje, tak jsem ani nevěděl, že má tuto infantilní profilovku.“ Vtipu se chytil i Dostál, a na adresu Černochové si tak utahoval: „Ano, to je kouzelná shoda okolností... bohužel příští profilovky paní věčně mladé ministryně již budou upřeny i mně,“ napsal.

Ano, to je kouzelná shoda okolností...bohužel příští profilovky paní věčně mladé ministryně již budou upřeny i mně?? — Ondřej Dostál (@dostalondrej) October 28, 2023

Své zastoupení našly v diskusi i názory, že Černochová má pravdu. „OSN je Titanik. Dostál, Hitler a Mussolini, ba i Japonci nejeli na Titaniku. Fujtajbl. Mlátíte tu ženu pod pás,“ vzkázal přispěvatel do diskuse Dostálovi. Ten jeho slova promptně vyvrátil: „Nemá, je to pitomost, už proto, že bychom byli první, kdo z OSN kdy vystoupil. A ocitli bychom se mimo ni s Vatikánem a Palestinou... A pak taky OSN dělá spoustu dalších bohulibých agend kromě této, o které jediné zřejmě Černochová ví, neb je bez vzdělání,“ rýpl si právník do ministryně.

Nemá, je to pitomost, už proto, že bychom byli první, kdo z OSN kdy vystoupil. A ocitli bychom se mimo ni s Vatikánem..a Palestinou...

A pak taky OSN dělá spoustu dalších bohulibých agend kromě této, o které jediné zřejmě Černochová ví, neb je bez vzdělání. — Ondřej Dostál (@dostalondrej) October 28, 2023

„Potřebujeme něco jiného. OSN své mírové cíle neplní a hlavní slovo tam mají státy, které potlačují lidské svobody,“ připojil názor Daniel Štěpánek.

Potřebujeme něco jiného. OSN své mírové cíle neplní a hlavní slovo tam mají státy, které potlačují lidské svobody. — Daniel Štěpánek ?????????????????????????? (@superrapit) October 28, 2023

„Udělat ministryní obrany osobu, která neumí kontrolovat své emoce a opakovaně reaguje unáhleně, neuváženě a hystericky, opravdu nebylo šťastné,“ povzdechla si nad celou situací komentující Ivana.

Udělat ministryní obrany osobu, která neumí kontrolovat své emoce a opakovaně reaguje unáhleně, neuváženě a hystericky, opravdu nebylo šťastné. — Ivana ??!!!???? (@IvanaHrabovska) October 28, 2023

Jiní označovali OSN přes všechny své mouchy jako fórum pro diplomacii. „Diplomacie je nutná hlavně s nepřáteli, s přáteli se domluvíme snadno. Jediná alternativa diplomacii je válka,“ uvedl Jan Mašek.

OSN přes všechny své mouchy je fórum pro diplomacii. Diplomacie je nutná HLAVNĚ s nepřáteli, s přáteli se domluvíme snadno. Jediná alternativa diplomacii je válka. — Jan Mašek (@JanMasek66) October 28, 2023

Rezoluce Valného shromáždění OSN nejsou sice závazné, ale jsou silně symbolické. Izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan přijetí rezoluce ostře zkritizoval a prohlásil, že OSN pozbyla legitimity. Podle něj dala většina světového společenství přijetím rezoluce najevo, že spíše než Izrael podporuje „nacistické teroristy“. Izraelský diplomat podle Reuters také hovořil o potřebě zničit Hamás.

Nový konflikt mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás vypukl v sobotu 7. října, když palestinští ozbrojenci zaútočili na jihu Izraele, což si podle izraelských úřadů vyžádalo přes 1 400 mrtvých. Útočníci navíc unesli podle izraelské armády přes 220 lidí. Izrael v odvetě zahájil vzdušné údery na Pásmo Gazy, kde podle palestinských úřadů přišlo o život přes 7 300 lidí. Celá oblast je pod izraelskou blokádou. Pásmo Gazy a jeho úřady ovládá od roku 2007 Hamás.

Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že rozhořčení ministryně obrany Jany Černochové (ODS) nad rezolucí Organizace spojených národů (OSN) ke Gaze chápe, z jeho vyjádření pro ČTK ale zároveň vyplynulo, že Česká republika v OSN zůstane a bude tam dál prosazovat své postoje. Uvedl, že Česko společně například se Spojenými státy či Rakouskem hlasovalo v souladu s tím, co dlouhodobě zastává. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) dnes v České televizi řekl, že nepočítá s tím, že by se vláda zabývala odchodem Česka z OSN. Podle výkonného ředitele Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Víta Dostála by bylo vystoupení z OSN „úplná hloupost“.

