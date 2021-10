Právo na zdravého prezidenta! sekl Kocáb. A Ringo Čech, ten Zemana pomstil

reklama

František Ringo Čech hned na úvod jako jeden z nejvýraznějších zastánců Miloše Zemana vyjádřil naději, že prezident Zeman nakonec bude předávat státní vyznamenání osobně, i když až 1. ledna příštího roku. „Kéž by se ve zdraví dožil. Já si nepřeju nic víc. Myslím, že každej občan přeje svému prezidentovi brzké uzdravení. I když jsou výjimky, ale nechme je,“ řekl Ringo.

Rozhodnutí odsunout oslavy státního svátku z 28. října 2021 na 1. ledna 2021 považuje Kocáb za logické, protože teď by Zeman předávání státních vyznamenání nezvládl.

„Logiku by to dávalo určitě, protože v tom stavu, ve kterém je, i když my o tom moc nevíme, František o tom asi bude vědět něco víc, asi by to nedokázal. To jestli se uzdraví, nebo neuzdraví. Já myslím, že každému člověku musíme přát, aby se uzdravil, takže já mu přeju, aby se uzdravil. Ale do toho lednového termínu by zase mohla vlétnout vlna koronaviru,“ upozorňoval Kocáb.

Ringo Čech prohlásil, že pokud je pravda, že bude vyznamenána Jiřina Bohdalová Řádem Bílého lva a spolu s ní by měl být vyznamenán i československý komunistický kosmonaut Vladimír Remek. Kocáb se poklonil před Jiřinou Bohdalovou. Ta si to zaslouží. Ale u Remka to viděl jinak. „Já mám problém s těmi vyznamenávanými komunisty,“ pravil.

Poté se pánové vrátili k debatě o Zemanově zdraví. Kocáb zmínil i návštěvu ombudsmana Stanislava Křečka u prezidenta a znovu zopakoval, že veřejnost toho ví o Zemanově zdraví příliš málo, takže nemůže posuzovat, v jakém stavu prezident je.

„Kancelář prezidenta republiky mlžila neuvěřitelným způsobem. My to nemůžeme posoudit. Křeček už vůbec ne,“ zdůraznil Kocáb. Teď je podle něj na lékařském konciliu, aby posoudilo Zemanův zdravotní stav a vydalo prohlášení, kdy se bude moci prezident vrátit do úřadu, resp. zda to vůbec bude možné.

František Ringo Čech má za to, že je předčasné zbavovat prezidenta pravomocí na základě článku 66 Ústavy ČR. Cítí za tím chuť senátorů to Zemanovi spočítat. „Ta šance vrhnout se na toho člověka, kterého se v podstatě báli, když tam byli, tak před ním klečeli, a teď najednou...,“ kroutil hlavou Ringo Čech. „Křeček by nelhal,“ volal ve studiu.

„Já to považuju za nechutnost, ukvapenost a myslím si, že manželky těch senátorů už se dalekohledem dívaly na ten Hrad a už přemýšlely, kde budou mít pokojíčky,“ rozčiloval se Čech.

Kocáb nabídl odlišný pohled.

„Ono je to strašně těžké posoudit, protože to právo, abychom měli prezidenta, který je schopen výkonu funkce, z Ústavy jasně vyplývá. Já určitě patřím mezi ty, kteří nejsou schopni kopnout do někoho, kdo je na kolenou. Já jsem měl k prezidentovi řadu kritických výhrad, když byl zdravej, silnej a mohl se bránit, ale teď má mít čas na to, aby se mohl léčit,“ konstatoval Kocáb.

František Ringo Čech se poté obul do psychiatričky a bývalé ministryně pro lidská práva Džamily Stehlíkové, která sice prezidenta neměla šanci vyšetřit, ale i tak vynesla soud, že prezident je velmi nemocen a je v rukou lidí, kteří rozhodují za něj, jelikož on už toho není schopen.

Ringo psychiatričku nešetřil. „Z toho čiší taková zloba. Vylila ze sebe jed,“ udeřil na Stehlíkovou Ringo Čech. Vyjádřil pochybnost, zda Stehlíková měla strach o zdraví prezidenta, jak sama tvrdila. „Ona musela mít strašnej strach o pana prezidenta. Ještěže si nevzala život,“ vysmál se Stehlíkové.

Došlo i na premiéra Andreje Babiše (ANO), který vyzval k rezignaci kancléře Vratislava Mynáře. „Já jsem neměl pocit, že by svýho kamaráda na Hradě podržel. On tak trochu opouští loď,“ zlobil se Ringo Čech.

Tady dal Kocáb Ringovi za pravdu a konstatoval, že Babiš útočí na Zemanovi spolupracovníky teď, když je prezident oslaben a to podle jeho názoru není v pořádku.

Poté se Kocáb odmítl vyjadřovat k tomu, zda bude kandidovat na prezidenta. Ale jednu věc přece jen prozradil. „Kdybych já byl prezident, tak by se po celý zemi hrálo a tancovalo. Tahle země potřebuje radost,“ zdůraznil. Volal také po tom, aby se prezidentem stal někdo jiný, než bývalý komunista, jako je Andrej Babiš.

