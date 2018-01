Pražský dopravní podnik dal za reklamní tašky 431 250 korun bez DPH. Má na nich logo

Naše redakce obdržela smlouvu, která byla na stole vedení DPP na konci loňského roku. Týká se dodání reklamních předmětů - konkrétně tašek. Jakých? Klasických igelitek či papírových. Tyto tašky jsou obohaceny logem DPP a i přes veškerou snahu se naší redakci nepodařilo najít jedinou fotografii na internetu, kde by byla taková taška zobrazena.

Pražský dopravní podnik v čele s ředitelem Gillarem si na těchto "igelitkách" zřejmě zakládá, jelikož jich pořídili za skoro půl milionu.

Jedná se například o "tašku ekolog.logo DPP 23x10x32cm" či o "tašku pap.logo DPP 30x10x40cm bílá". Všechny tyto předměty do dopravního podniku dodala společnost MONT GROUP s.r.o. se sídlem Kostice, čp. 719. Toto "eseróčko" jsme kontaktovali na třech emailových adresách, kde jsme chtěli znát detaily vzájemné spolupráce. Neodpověděl nikdo během dvou týdnů.

Na smlouvě, kterou jsme obdrželi, je zajímavá ještě jedna věc. Není z ní patrný počet kusů, ale ani cena za jednu tašku. Důvod? „Tyto objednávky jsou uzavírány s dlouhodobými obchodními partnery, kteří za dobu trvání obchodního vztahu poskytují dopravnímu podniku běžně nedostupné slevy. Jelikož tito obchodní partneři projevili zájem na ochraně výše těchto slev z důvodu obchodního tajemství, nejsou jednicové ceny uveřejňovány. Jejich uveřejnění by znamenalo ukončení jejich poskytování obchodními partnery a lze je tedy považovat za naše obchodní tajemství," konstatovala naší redakci mluvčí Aneta Řehková.

I přesto lze odvodit z běžně dostupných cen na internetu, že by těchto tašek dopravní podnik získal desítky až stovky tisíc. Na co přesně byly určeny, kdo je vlastní a co se s nimi děje, i po tom budeme pátrat. Jako první jsme zástupce DPP požádali, abychom tyto tašky mohli obdržet.

Zodpovědným za oblast dopravy v Praze je socialistický náměstek, zastupitel a poslanec Petr Dolínek. Dle informací naší redakce má ovšem na chod DPP jen minimální vliv.

