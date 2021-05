Přece nebudu lhát, pronesl Netolický v Interview. A spustil, o čem se bavil s Hamáčkem

reklama

Hejtman Netolický se nedomnívá, že tím, že řekl pravdu, by předsedu své strany zradil, ba naopak. „Já se domnívám, že člověk má mluvit vždy pravdu. Nerad bych zažil případ, že bych měl zatloukat a někdo mě přistihl pak při lži. Já se naopak domnívám, že jsem Hamáčkovi pomohl,“ uvedl.

Na poznámku, že Hamáček o své cestě do Moskvy hovořil však jako o kamufláži, uvedl: „Nemám stále dostatek informací, sám pořád čekám. Byl jsem s ním na posjezdové schůzce ČSSD, která byla úplně o něčem jiném. Že pojede pro vakcíny do Ruska, mi řekl mimoděk, stejně tak jako to řekl veřejnosti a jako to řekl 15. dubna i Romanu Onderkovi,“ sdělil Netolický.

Reagoval na slova ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD), že se potvrzením těchto informací zachoval „nečestně“. „Já přece nebudu lhát. Myslím si, že Maláčová nemá přesné informace, její vyjádření bylo pro mě dehonestující. Uvidíme, kdo se chová nečestně, já to rozhodně nejsem,“ konstatoval na svou obhajobu.

Jedním dechem zopakoval: „Nevím, co jsem udělal špatně. Podle mě se má mluvit pravda, zvláště v médiích,“ krčil rameny. Informaci prý neměl potřebu sdělovat dříve, jelikož se jej do té doby přímo nikdo netázal, a je možné, že Hamáček takovou informaci sdělil mimoděk vícero lidem.

Netroufá si odhadovat, zda si Hamáček cestu do Moskvy vymyslel celou sám, či mu s tím někdo pomáhal. „Opravdu nevím, netuším,“ podotkl Netolický.

Maláčová podle něj svými slovy možná potvrdila, že právě pro jeho slova musel odejít z dozorčí rady České pošty. „Neberu to ale osobně, byl jsem jmenován a někdy jsem musel být i odvolán,“ dodal spíše vyhýbavě.

Moderátorce Barboře Kroužkové se Netolického očividně zželelo a sama za něj naplno řekla, že schytal jasný trest za to, že si pustil pusu na špacír, i když sdělil veřejnosti v podstatě již známou informaci. Zajímala se, jaké jsou v takové situaci jeho skutečné pocity. „Necítím se špatně. Pokud mají pocit, že to tak mělo být, tak to udělali. Hamáčkovi to nijak nezazlívám. To je život. Jako trest to neberu, protože jsem mluvil pravdu,“ zdůraznil.

Připustil, že způsob, jakým se o svém konci v dozorčí radě dozvěděl, byl celkem nestandardní. „Hamáček mi to ani nezavolal, zavolal mi to Martin Kuba. Chtěl jsem Hamáčkovi zavolat sám, poděkovat mu za zkušenost, ale ani mi nezvedal telefon. Já ale nejsem zapšklý a nebudu ten, kdo bude teď bouchat pěstičkou, že se mělo stát něco jinak,“ dodal hejtman Pardubického kraje smířlivě.

Sám by se chtěl dozvědět pravdu o cestě do Moskvy. „Čekám na informace od lidí, kteří se učastnili na Ministerstvu vnitra oné schůzky 15. dubna, to bude rozuzlení celého příběhu. Jako sociálnímu demokratovi mi není příjemné číst stále zprávy o tom, co se zase stalo,“ doplnil.

Od kauzy Vrbětice se chce zcela distancovat. „Nechci s tím mít vůbec nic společného, proto jsem už dávno řekl, že se vracím do Pardubického kraje. Nechci se tahanic kolem Vrbětic účastnit, to není můj problém, to je problém někoho jiného,“ uzavřel Netolický s tím, že hlavním cílem jeho cesty k Hamáčkovi bylo potvrzení svého rozhodnutí, že nebude kandidovat ve sněmovních volbách.

