Před setkáním Trumpa s Putinem padají varovná slova. Největší obavy má prý Evropa

„Putin se na podobná setkání vždy velmi pečlivě připravuje. Předem si jasně definuje, čeho chce dosáhnout, a věnuje se také psychologickému rozboru svého protivníka. V neposlední řadě zvažuje také slabé a silné stránky druhé strany,“ cituje server bývalého amerického velvyslance v Rusku Michaela McFaula, který patří na americké scéně k nejhlasitějším kritikům Trumpa. Samotný server Politico označuje Putina za velmi ostrého vyjednavače, který má výjimečně dobrý odhad na lidi.

Podle Politico ruský prezident nejspíš ví, že při jednání s Trumpem se vyplatí mu lichotit. „Putin umí velmi jasně, srozumitelně a také nekompromisně formulovat své požadavky. Dokáže bravurně manipulovat s lidmi a dosáhnout tak svého cíle,“ tvrdí expert na Rusko William Pomeranz z Woodrow Wilson International Centre for Scholars. Zatímco u Putina je zřejmé, oč bude usilovat, u Trumpa to tak jasné není.

Celý text v angličtině máte k dispozici ZDE.

„Když se na to Trumpa zeptají, tak většinou mlží. Jeho nepředvídatelnost se však týká i jeho dalších spolupracovníků,“ tvrdí Politico a cituje opět Pomeranze, podle kterého hrozí, že Trump tváří tvář Putinovi příslíbí i to, co mu poradci nedoporučili. Objevují se také názory, podle kterých Trump setkáním s Putinem jen nahrává svým kritikům. Zejména těm, kteří už od jeho zvolení do úřadu prezidenta země upozorňují na jeho údajně příliš úzké vazby na Rusko.

„Ruskému prezidentu hraje do karet už samotné konání summitu, protože jeho zemi postaví na roveň Spojených států. To samo o sobě může Putinovi přinést politické vítězství,“ píše Politico a připomíná, že Trumpův předchůdce v Bílím domě Barack Obama se setkání se svým ruským protějškem raději vyhýbal. „Kritici Obamy naproti tomu prezidentovi vyčítali, že Rusko tím získalo větší prostor pro prosazování svých názorů.“

Evropa dle Politico z blížícího se summitu představitelů dvou světových mocností velkou radost nemá. „Setkání se uskuteční těsně před či po summitu NATO a evropští představitelé jsou znepokojeni, mají obavy, že se bude Trump soustředit víc na setkání s Putinem. Podle Jorge Beniteze z Scowcroft Center for Strategy and Security se evropští politici této schůzky dokonce obávají od té doby, co se stal Trump prezidentem.“

autor: pro