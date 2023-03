Před vládou bouřili odboráři, Fiala odjel do Jeseníku. Toto tam lidem vzkázal

reklama

Premiér Petr Fiala před mimořádným jednáním vlády v Jeseníku vysvětloval, z jakých důvodů se vláda vydala právě do tohoto regionu. „Dnes se celý den věnujeme návštěvě Moravskoslezského a Olomouckého kraje, hlavně Jesenicka. To je případ regionu, na který předcházející vlády často zapomínaly, ale my nechceme vládnout jenom z Prahy, ale chceme řešit konkrétní problémy konkrétních lidí v jednotlivých regionech,“ uvedl Fiala na tiskové konferenci.

„My dnes s vládou chceme zjistit, jak konkrétně tady můžeme pomoci, jaké konkrétní věci tady občany trápí, jako je problematická dopravní dostupnost, jak můžeme pomoci s turistickým rozvojem a dalšími věcmi. Moji kolegové z vlády absolvovali řadu setkání a nyní se sejdeme na vládě a budeme o tom mluvit. Já sám jsem měl program na několika místech a ty moje návštěvy se týkaly těch dvou základních věcí, které jsou pro region důležité, a to je doprava a cestovní ruch,“ vyjmenoval Fiala dvě základní oblasti, které vláda na místě řeší.

S ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS) premiér absolvoval kontrolní den na stavbě obchvatu Bludova, který má souvislost s výstavbou D35. „Ta je zásadní pro dopravní situaci v České republice a bude znamenat výrazné zlepšení té dopravní situace v regionu. Podle těch informací, které jsem dostal, budou dodrženy termíny a možná se je podaří i zkrátit a bude dodržen rozpočet,“ potěšilo Fialu.

Za účasti ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) premiér také cestoval do lázní v Karlově Studánce, kde se řešilo, jak může stát podpořit české lázeňství a co je třeba děla v oblasti cestovního ruchu. „Dobrá zpráva je, že po covidu se i tato oblast nadechuje a nyní ta průměrná návštěvnost lázní překračuje 65 % a celý ten podnik státních lázní se daří držet v černých číslech. Jsem rád, že je tomu tak. Mám k tomu i jednu osobní poznámku, vzpomněl jsem si po cestě do Karlovy Studánky, že jsem právě tady před více než 30 lety byl s manželkou na svatební cestě,“ zavzpomínal Fiala.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Před chvílí jsem se v Jeseníku setkal se starostkou Zdeňkou Blišťanovou (TOP 09) a poděkoval jsem jí, že Jeseník hostí jednání vlády. Budeme se ještě bavit na společném jednání s vládou a starosty obcí a reprezentanty krajů,“ dodal premiér a vyjádřil se také k odborářské demonstraci před úřadem vlády, kde mimo jiné řečnil i opoziční poslanec Andrej Babiš.

„Já nesnižuji význam žádných protestů, ale tato dnešní demonstrace v sobě nese absurdní rysy. Tuto poznámku si neodpustím, jednak je to tak, že strany, které nevyhrály minulé volby, budou na této demonstraci vystupovat a myslím, že trochu využily odbory. My s odbory pravidelně vedeme dialog v rámci tripartity a řešíme s nimi i tu připravovanou důchodovou reformu, kvůli které se teď demonstruje,“ uvedl Fiala s tím, že mezi řečníky jsou strany od ANO po komunisty.

A překvapivé je pro něj i hlavní téma demonstrace a to důchodová reforma. „Co se týká toho tématu, tak mě to překvapuje, protože parametry důchodové reformy vláda ještě neschválila, my o tom jak s opozicí, tak s odbory vedeme jednání, tak nevím proti čemu se vlastně protestuje,“ uvedl Fiala.

„A pak jsem zaznamenal, že se protestuje proti normě Euro 7 a to chápu jako podporu vlády, protože my s tou normou nesouhlasíme a máme velkou šanci, že návrh Euro 7 upravíme, protože tak, jak je to v tuto chvíli navrženo, tak by to znamenalo velké problémy pro občany, takže naše snaha je, aby to bylo výrazně upraveno a myslím, že v Bruselu pro to máme silnou koalici,“ dodal na závěr premiér.

Psali jsme: „500 miliard Ukrajině a nám ani..." Babiš vykřičel to nejhorší. Vyzval lidi „Pos*rové, neutečete!“ Konečná před Fialovým sídlem vše sečetla Volit v 16? Babiš dostal dotaz. A rozjel se ČSSD: Odboráře podpoříme, důchody musí být důstojné

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama