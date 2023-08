Předpověděl krizi USA, neskutečně zbohatl. Už si brousí zuby na tu další. Jde o miliardy

reklama

Komise pro kontrolu cenných papírů nyní sází proti akciovému trhu, konkrétně pak proti indexu S&P 500 a Nasdaq 100.

V pondělí Prostřednictvím svého investičního fondu Scion Asset Management, vstoupil do trhu s put opcemi (právem prodat aktivum z aurčitou cenu) proti SPDR S&P 500 ETF Trust, jejíž fond sleduje výkonnost indexu S&P 500, v hodnotě 866 milionů dolarů. Dále nakoupil za 739 milionů dolarů v prodejních opcích proti fondu EFZ Invesco QQQ Trust, jenž sleduje index Nasdaq 100. Tyto investice sázející na pokles trhu činí přes 1,6 miliardy dolarů (35 miliard korun) a podle Kryptomagazin.cz tak představuje 93 procent z Burryho celkového portfolia.

Burry nicméně na možný propad trhu tento rok neupozorňuje poprvé. V lednu tohoto roku na twitteru sdílel příspěvek obsajující jediné slovo a to: „Prodávejte.“ O dva měsíce později se svým sledujícím omluvil a přiznal chybu. „Mýlil jsem se, když jsem říkal, ať prodáváte,“ připustil tehdy. Index S&P 500 si dle CNN polepšil o 16 procent a Nasdaq 100 o 38 procent.

Burryho fond Scion Asset Management se též zbavuje akcií regionálních bank. Fond prodal svých 150 tisíc akcií banky First Republic Bank. Dále pak prodal i podíly banky Huntington Bank PacWest a Western Aliance. U těchto prodejů nicméně nelze s určitostí dohledat, zda se uskutečnily před nebo po převzetí banky First Republic Bank společností JPMorgan Chase.

Burry se dále prostřednictvím Scion Asset Management zbavil i akcií čínských společností JD.com a Alibaba.

Naopak okolo 6 procent jeho firemního portfolia fondu připadá na cestovní ruch a zdravotnictví. V druhém čtvrtletí tohoto roku nakoupil akcie společností Expedia Group, MGM Restorst, CVS a Cigna.

Podle analýzy společnosti Sure Divident by obchodníci sledující investice zveřejněné Burryho společností Scion Asset Management dosáhli výnosu 56 procent.

Příběh Michaela Burryho a jeho předpovědi finanční krize z let 2007–2010 zpracoval režisér Adam McKey ve filmu Sázka na jistoru (The Big Short). Ve filmu Burryho ztvárnil Christian Bale, dále v něm hraje například Steve Carell, Ryan Golsing nebo Brad Pitt. Film byl inspirován knihou The Big Short: Inside the Doomsday Machine od Michaela Lewise.

