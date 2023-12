Představy o Ukrajině. Fico je na XTV rozbil. „Nadále platí, už ani náboj“

Slovenský premiér Robert Fico promluvil k českým divákům. Prozradil, že nadále hodlá budovat klasickou levicovou stranu, která nebude přebírat témata z Bruselu, ale na prvním místě bude řešit životní úroveň lidí. Posteskl si, že se po pár letech opět přivírá okno svobody. „Znovu mám pocit, že na nás platí ta politika jednoho politického názoru. To, co říká Brusel a Washington, tak to platí. A opovažte se říkat něco jiného,“ zlobil se. A to byl teprve začátek Ficovy kanonády. Rozohnil se mimo jiné i kvůli Ukrajině.

Staronový slovenský premiér Robert Fico po jasném vítězství své strany Směr-SD ve volbách rychle sestavil trojkoaliční vládu a začal pracovat takřka bleskovou rychlostí. Přesto si našel čas na vystoupení před českými diváky, konkrétně v internetové televizi XTV.

A začal zostra.

„Já neznám premiéra nebo opozičního politika, který by byl tolikrát obviněn. Já jsem byl v průběhu třech let čtyřikrát obviněný a v jednu chvíli asi tak milimetr od vzetí do vazby. Připomínám, že tam vůbec nešlo o obvinění z korupce nebo z nějaké ekonomické trestné činnosti. Šlo jen o křivé obvinění z politické práce. To byly tiskové konference. Byl jsem dokonce zadržen na jednom protestu,“ rozjel se Fico.

Moderátorka Alexandra Mynářová se ho na to konto zeptala, zda jde na Slovensku objednat trestní stíhání a Fico okamžitě konstatoval, že „ano“.

„To, co se dělo 3,5 roku na Slovensku, je něco, z čeho by se měla poučit celá Evropa. Tady se vytvořil mechanismus politicky angažovaných policistů, vyšetřovatelů a prokurátorů z Úřadu speciální prokuratury. Tady byli běžně lidé ráno zadržováni, vykopávaly se dveře, bez důvodu se lidé dostávali do vazby i na rok. Máme mrtvé ve vazbě. Zemřel generál Lučanský. Pak advokát Krivočenko. A to nás právě vede k tomu, že musíme zrušit Úřad speciální prokuratury, protože nepoznám žádnou jinou zemi, kde by v čele úřadu pro stíhání politiků stál bývalý politik. To je člověk, který nás nenávidí. To je člověk, který je právoplatně odsouzen za zabití člověka na přechodu. Je to podvodník podezřelý z vážných podvodů,“ kroutil hlavou slovenský premiér nad Danielem Lipšicem. Lipšic je advokát, který měl blízko k někdejšímu slovenskému premiérovi Igoru Matovičovi. Jako advokát zastupoval např. rodiče zavražděného novináře Jána Kuciaka. „Je to semeniště porušování lidských práv,“ pokračoval ve slovní palbě Fico.

„My jsme v letech 2020 až 2023 věnovali 80 procent energie na vlastní ochranu, abychom přežili to, co proti nám dělali. Oni totiž věděli, že nás musí pozavírat, protože nevěděli, jak jinak by se nás zbavili, když současně věděli, že nám nestačí v politické soutěži. No ale výsledkem je, že my jsme ty volby vyhráli. A když jsme získali 23 procent hlasů za těchto podmínek, tak já nemůžu přijmout názor, že to je nejslabší výsledek Smeru. Já bych dokonce řekl, že to je dokonce fantastický výsledek vzhledem k okolnostem,“ pravil slovenský premiér. „Kartágo musí být zničeno. Musím to takhle říct,“ konstatoval na konto Úřadu speciální prokuratury v jednu chvíli Fico.

Slovensko je prý teď v situaci, kdy slovenský rozpočet je rozbitý na kousky a Ficově vládě se přesto daří držet v chodu sociální stát včetně třináctého důchodu. V této souvislosti se pousmál nad tím, že Smeru bylo pozastaveno členství v socialistické frakci v Evropském parlamentu. „To já nebudu komentovat, protože v Bruselu absolutně nerozumí tomu, co se děje v národních státech,“ pravil Fico.

Nastavení trestních zákoníků a existence, či neexistence Úřadu speciální prokuratury má být podle Fica jednou z výlučně vnitrostátních věcí každé země, do které Brusel nemá co mluvit. Podle Fica jsou oblasti, kde nelze vyžadovat jednotný evropský názor. „Často jsem kritizovaný za to, že nedržím lajnu jednotného politického názoru, ale my nejsme berani, abychom přikyvovali na všechno, co řekne Brusel a co řekne Washington,“ nechal se slyšet Fico.

Pár slov věnoval i blížící se prezidentské volbě na Slovensku a oznámil, že kdyby se rozhodl na prezidenta kandidovat Peter Pellergrini, předseda vládní strany Hlas, Fico oznámil, že ho podpoří.

Prezidentskou kandidaturu už oznámil bývalý ministr zahraničí Ivan Korčok. „Už se stihl vyfotit s mladým pánem Sorosem, k čemuž mu gratuluji. To byla hrubá politická chyba,“ podotkl Fico. Premiér je přesvědčen, že až 90 procent slovenských médií bude v prezidentské volbě jednoznačně podporovat Ivana Korčoka.

„Atmosféra, která je na Slovensku, nemá nic společného s nějakou zdravou demokratickou atmosférou,“ zlobil se dál Fico.

Poté oznámil, že chce ze Smeru vytvořit klasickou levicovou stranu, která nebude přebírat bruselská témata. Pro nás nemůže být číslo jedna postavení sexuálních menšin, i když nás do toho evropská levice tlačí. Pro nás je téma životní úroveň lidí, vysoké ceny, zkrátka klasická levicová témata,“ pravil Fico

V roce 1989 mu bylo 25 let a slovenský premiér konstatoval, že do roku 1989 byl správný jen jeden názor, ten kremelský. Pár let po roce 1989 mohli podle Fica Slováci nasávat informace svobodně a teď má dojem, že se okno svobody opět přivírá. „Znovu mám pocit, že na nás platí ta politika jednoho politického názoru. To, co říká Brusel a Washington, tak to platí. A opovažte se říkat něco jiného,“ zlobil se šéf Smeru.

Prozradil, že je názorově blízký s exprezidentem Milošem Zemanem, kterého nazval svým přítelem. Názorově si je prý blízký i s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Ale zdůraznil, že chce mít co nejlepší vztahy s každým českým premiérem, ať už jím je kdokoliv. Momentálně Petr Fiala.

„Ty mítinky jsou projevem frustrace opozice, že prohrála volby. Ale je tady jeden rozdíl. Když my jsme demonstrovali za nižší ceny a za mír na Ukrajině, tak nás označili i za dezoláty. To já si nikdy nedovolím. … Já s respektem sleduji všechny protesty. Protest je protest. Protestují především voliči Progresivního Slovenska, což nás neovlivňuje,“ pravil Fico.

Ve druhé polovině rozhovoru věnoval pozornost i válce na Ukrajině. Fico zdůraznil, že je rád, že může prezenzovat svůj názor na to, co se děje na Ukrajině.

„Tady existovala představa, že nakrmíme Ukrajinu zbraněmi a penězi a že Ukrajina doručí Západu na kolenou klečící Ruskou federaci. Zničenou hospodářsky i mezinárodně. Ale tato strategie nefunguje. Zaprvé: Sankce nefungují, protože ruské hospodářství šlape, především kvůli zbrojnímu průmyslu. Zadruhé: Ruské územní zisky v roce 2023 byly vyšší než územní zisky Ukrajiny. Zatřetí: Rusko je dnes soběstačné i v oblastech, kde do teď soběstačné nebylo. A teď je na stole jednoduchá otázka. Vidíte, že to nefunguje. Tak co uděláme? Budeme deset let dělat to samé a pak řekneme, že tam i tam je 300 tisíc mrtvých, ale Rusko je tam, kde bylo na začátku. Anebo jim řekneme: Sedněte si za jednací stůl. A tady je třeba říct, že existovaly dva pokusy o sjednání míru. Zelenskyj o to na začátku války stál. Ale kdo to zmařil? Západ to zmařil!“ zuřil Fico s tím, že Západ je odhodlán bojovat s Ruskem do posledního ukrajinského vojáka. … „A já nevím, proč EU se svou ekonomickou silou neřekne: My už nebudeme poslouchat, co říká Washington a vy si pojďte sednout ke stolu a pojďte jednat. A kdyby to třeba po dvou letech nefungovalo, tak si třeba po dvou letech obnovte bojové operace,“ nastínil svůj pohled na ruskou agresi proti Ukrajině Fico.

Ukrajině je prý připraven dál pomáhat, ale nikoli vojensky. „Nadále platí, už ani náboj na Ukrajinu,“ zdůraznil.

V roce 2024 hodlá bojovat především s inflací, chce bojovat za snížení ceny, a to všemi nástroji, které mu slovenská legislativa dává. Tímto svým prohlášením se rozloučil s českými diváky.

