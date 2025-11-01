Předsudečná nenávist vůči Ukrajincům. Šimáčková Laurenčíková varuje

01.11.2025 11:39 | Monitoring

„My nepotřebujeme další nálož předsudečné nenávisti proti uprchlíkům, ženám, lidem s handicapem.“ Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková se ostře vymezila proti pravděpodobné budoucí vládě ANO, SPD a Motoristů. Promluvila o násilí, které se ze sociálních sítí šíří do fyzického světa. I vůči ukrajinským uprchlíkům.

Předsudečná nenávist vůči Ukrajincům. Šimáčková Laurenčíková varuje
Foto: Hans Štembera
Popisek: TK ministra vnitra Víta Rakušana a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové při příležitosti Mezinárodního dne uprchlíků

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva v končící vládě Petra Fialy (ODS) Klára Šimáčková Laurenčíková oznámila, že s koncem tohoto kabinetu svou pozici taktéž opustí. V rozhovoru s Norou Fridrichovou k tomu řekla více.

„Já vlastně vnímám, že pokud ta vláda bude vznikat na tom půdorysu, který se rýsuje, tak pro mě není představitelné s tím vládním týmem spolupracovat. Ta role vládní zmocněnkyně totiž není pozice čistě odborná, ale je do jisté míry politická. Závislá na podpoře premiéra, na nějaké hodnotové velikosti se členy a členkami vlády. A já si prostě neumím představit spolupráci se stranami, které se k tomu svému politickému úspěchu dostaly skrze štvavé kampaně, skrze dezinformace, skrze narativy, které se trefovaly do uprchlíků, skrze silácké řeči, které bagatelizují násilí v blízkých vztazích, násilí na ženách. Prostě tuším, že tam není možné najít hodnotové průsečíky, bez kterých ta pozice zůstává okleštěná a formální,“ jala se vysvětlovat končící zmocněnkyně vlády.

Vadily jí prý údajné výroky Filipa Turka, např. na konto popálené romské holčičky Natálky. Jde o kauzu z roku 2009. Tehdy byly Natálce jen dva roky a stala se obětí žhářského útoku ve Vítkově na Opavsku. Turek popírá, že by tento odsouzeníhodný útok jakkoli omlouval. Ale informace prezentované Deníkem N naznačují něco jiného a Śimáčková Laurenčíková věří prý spíše novinářům, kteří si své informace musí ověřovat, než Filipu Turkovi.

Laurenčíkové vadily i výroky SPD a předsedy hnutí Tomia Okamury, jenž se, podle ní, vyjadřoval v tom smyslu, že my jako čeští občané jsme uprchlíkům jaksi nadřazení. Laurenčíková to vidí zcela jinak. Předsudečné nenávisti nejen proti uprchlíkům je podle končící zmocněnkyně třeba vzdorovat. „My nepotřebujeme další nálož předsudečné nenávisti proti uprchlíkům, ženám, lidem s handicapem,“ vysvětlovala dál Šimáčková Laurečíková

Politici by podle ní měli držet společnost pohromadě, a ne prohlubovat příkopy mezi některými skupinami obyvatel.

A že od příznivců budoucí vlády schytala spoustu nadávek na sociálních sítích. Dočetla se, že má „chcípnout“, že má „táhnout“ a tak podobně. Prý s tím nějak pracuje a vyrovnává se s tím, ale lehké to není. „Podobným slovním útokům je třeba stanovit jasné hranice, protože násilí prezentované na sociální síti má poté tendenci zhmotnit se i v reálném životě proti konkrétním osobám.“ 

„My víme, že dochází k nárůstu předsudečné nenávisti třeba proti ukrajinské menšině. Že za to z velké části může právě online prostor. Víme, že dochází k nárůstu fyzických incidentů proti ukrajinským ženám, dětem, celým rodinám,“ tvrdí Šimáčková Laurenčíková. A že „policie by měla získat nástroje a prostředky, aby dokázala násilné řeči prezentované na sociálních sítích dohledat a na jejich autory si posvítit“.

autor: Miloš Polák

