Předsudečná nenávist vůči Ukrajincům. Šimáčková Laurenčíková varuje

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva v končící vládě Petra Fialy (ODS) Klára Šimáčková Laurenčíková oznámila, že s koncem tohoto kabinetu svou pozici taktéž opustí. V rozhovoru s Norou Fridrichovou k tomu řekla více.
Vadily jí prý údajné výroky Filipa Turka, např. na konto popálené romské holčičky Natálky. Jde o kauzu z roku 2009. Tehdy byly Natálce jen dva roky a stala se obětí žhářského útoku ve Vítkově na Opavsku. Turek popírá, že by tento odsouzeníhodný útok jakkoli omlouval. Ale informace prezentované Deníkem N naznačují něco jiného a Śimáčková Laurenčíková věří prý spíše novinářům, kteří si své informace musí ověřovat, než Filipu Turkovi.
Laurenčíkové vadily i výroky SPD a předsedy hnutí Tomia Okamury, jenž se, podle ní, vyjadřoval v tom smyslu, že my jako čeští občané jsme uprchlíkům jaksi nadřazení. Laurenčíková to vidí zcela jinak. Předsudečné nenávisti nejen proti uprchlíkům je podle končící zmocněnkyně třeba vzdorovat. „My nepotřebujeme další nálož předsudečné nenávisti proti uprchlíkům, ženám, lidem s handicapem,“ vysvětlovala dál Šimáčková Laurečíková
Politici by podle ní měli držet společnost pohromadě, a ne prohlubovat příkopy mezi některými skupinami obyvatel.
„My víme, že dochází k nárůstu předsudečné nenávisti třeba proti ukrajinské menšině. Že za to z velké části může právě online prostor. Víme, že dochází k nárůstu fyzických incidentů proti ukrajinským ženám, dětem, celým rodinám,“ tvrdí Šimáčková Laurenčíková. A že „policie by měla získat nástroje a prostředky, aby dokázala násilné řeči prezentované na sociálních sítích dohledat a na jejich autory si posvítit“.
autor: Miloš Polák