Premiér Petr Drahota. Vykopejte už tu vládu, slyšel od lidí Okamura

Gulášfest ve Valašském Meziříčí si zakládá na tom, aby byl skutečně „gulášem“. Třídenním festivalem, kde se v kotlíku letní pohody a radosti na širokém prostranství fotbalového stadionu mísí nejen jídlo, pití, hudba a tanec, ale také rozmanité hudební styly i široká gastronomická nabídka třiceti druhů guláše.

Na již dvacátý první ročník dorazily od čtvrtka do soboty tisíce návštěvníků, kteří si užívali letní pohody i zajímavé hudební produkce.

V duchu proklamované otevřenosti a pospolité radosti se na akci přišel podívat i předseda SPD Tomio Okamura, který trávil víkend ve Zlínském kraji.

Tam podle svých vlastních slov přijel „mezi sousedy“, z Bystřice pod Hostýnem totiž pochází rodina jeho maminky a strávil tu podstatnou část svého dětství.

Právě ve Zlíně také v roce 2012 kandidoval na senátora, poté, co jako veřejně známý podnikatel vystoupil proti Nečasově vládě. Kritika nemilosrdného chování tehdejších exekutorů, při kterém podle pravidel připravených ministrem Jiřím Pospíšilem byly kvůli drobným nedoplatkům exekuovány desetitisíce, vynesla podnikateli ve druhém kole 66 procent hlasů a v Senátu začala jeho politická kariéra.

Ve Zlínském kraji SPD obvykle dosahovala nadstandardních výsledků, ve sněmovních volbách 2021 téměř 12 procent. V podzimních krajských volbách zde bude Okamurovo hnutí kandidovat samostatně. Lídr kandidátky, lékař Lubomír Nečas, Okamuru doprovázel. S bývalým předsedou ODS, ač také pochází z této části Moravy, ale prý není nijak příbuzensky ani jinak propojen.

Na festivalu převažovala spíše mladší generace, a tomu odpovídala i témata, o kterých s předsedou parlamentní strany lidé hovořili.

Upřímný smích vzbudilo přejmenování předsedy vlády na „Petra Drahotu“, se kterým evidentně souzněli mnozí.

Jedno setkání, které Tomio Okamura zveřejnil na svém facebookovém profilu, bylo následně zpochybněno uživatelkou sítě X Barborou Mercury. Na profilu, kde se představuje jako „agent BIS“ a z něhož pravidelně útočí na opozici, se pozastavovala nad věkem i vystoupením jednoho z návštěvníků.

Mladík představený jako Marek si stěžoval na nové podmínky, které vláda zavedla pro mimopracovní poměry. Kvůli tomu prý toto léto brigádničí za šedesát korun na hodinu. Premiéra nazval jako „ubožáka“ a na rovinu řekl, že v důchodu neočekává, že něco od státu dostane.

Podle Barbory Mercury byly podivné jak názory, tak věk dotyčného návštěvníka a nejspíš si tak dělal z Okamury legraci.

K pohledu od klávesnice je třeba dodat, že o předsedu SPD skutečně byl mezi mladými docela zájem. A sama aktivistka tweet posléze smazala.

„Já jsem byl upřímně velmi překvapen, jak mladí lidé o těchto věcech přemýšlí. Potvrdilo se, že mladí lidé uvažují o současné situaci a o své budoucnosti,“ říká pro ParlamentníListy.cz.

Co se prolínalo všemi hovory, které s lidmi měl, to prý byla velká nespokojenost. „Víte, co nejčastěji slyším, když hovořím s lidmi? A je to napříč celou společností i věkovými skupinami. Nejčastěji slyším, ať už tu vládu konečně vykopneme,“ dodává.

SPD se podle něj chce v krajských volbách ve Zlínském kraji zaměřit především na dostupné zdravotnictví, což kromě snahy o rovnoměrnější rozprostření lékařské péče z měst na venkov, o kterou chce hnutí usilovat celostátně, má obnášet i konkrétní požadavek na dobudování krajské nemocnice a vznik základny letecké záchranky, která v rozlehlém kraji hodně chybí.

Ještě předtím byl Tomio Okamury v Rožnově pod Radhoštěm, kde se ve Valašském muzeu v přírodě konala Pekařská sobota. Téma potravinové pomoci také v posledních letech patřilo k těm, o která se předseda SPD zajímal.

V Rožnově jej ale bylo možné vidět také u petičního stánku. Parlamentní hnutí zde sbíralo podpisy pod petici „Za mír, ne válce”, a rovněž za zachování české koruny, proti přijímání migrantů a za referendum.

I zde si prý od lidí vyslechl mnoho zajímavého. „Lidé prostě nechápou, proč vláda podporuje Ukrajinu na úkor českých občanů,“ říká Okamura.

Lidé z regionů, se kterými hovoří, podle něj nejčastěji vyjadřují zklamaný pocit, že je z vlády nikdo neposlouchá. „Pořád poslouchám, co mám vyřídit Fialovi, Rakušanovi, nebo Pekarové. Hezké věci to nejsou. A ptají se mě, proč mezi ně tito politici nepřijedou, že by jim to velice rádi řekli. A já jim musím odpovídat, že asi proto raději nikam nejezdí, pokud nepočítáme aranžované debaty pana Rakušana,“ uzavírá Okamura.