Premiér cítí důvěru lidí. To se nedá ani dočíst... Holec posílá Fialu na léčení, čím dříve, tím lépe

Z Česku se stává stále větší bizár. Komentátor Petr Holec ve svém pravidelném vysílání na Xaver Live glosoval „šílenosti“ odehrávající se na české politické scéně. Premiéra Petra Fialu označil na schizofrenika: „A čím dřív se s tím půjde léčit, tím líp.“ Naši situaci také porovnal s děním na Slovensku, kde poukázal na možný opětovný návrat expremiéra Roberta Fica. „Jsme zvědaví, čeho se ještě dočkáme u nás během těch dvou let, které zbývají do sněmovních voleb,“ přemítal Holec. Mimo jiné kritizoval Piráty, předně exprimátora Hřiba pro pokrytectví.

Úvodem si Holec neodpustil rýpnutí do premiéra Petra Fialy (ODS): „Zjistili jsme, že premiér Petr Fiala se nejspíš záhy odchází léčit, protože zjistil, že je těžký schizofrenik a stále více času ve funkci už není Petrem Fialou. Ale zachrání nás z Bruselu Danuše Nerudová, která bude premiérkou, z Bruselu přiletí na kosmické lodi,“ vtipkoval komentátor, který Nerudovou nazval „premiérkou Blbuší“.

Se vší vážnosti pak dodal: „Vypadá to k smíchu, ale vůbec to k smíchu není, z Česka se pod fialovci stává jeden velký blázinec a bizár. Je to bohužel pravda, každý den trumfuje ten předchozí. Říkali jsme si, že horší už to být nemůže, ale ono je,“ komentuje Holec úřadování vlády Petra Fialy.

Připomněl průzkumy ukazující nejen rekordní nedůvěru vládě, ale také to, že premiérovi Fialovi věří pouhá dvě procenta lidí. „Začalo to celé tak, že Petr Fiala zjistil, že mu skoro nikdo nevěří, že je pro smích a jeho PR tým mu řekl: ‚Pohřbíváme starého Petra Fialu, jemuž věří dvě procenta lidí a zrodíme nového Petra Fialu, státníka a hodnotového politika.‘ Petr Fiala a jeho tým tak obvolali spřízněná média, což je většina médií v Česku, a začalo to tweetem, kde evidentně rozdvojený člověk Petr Fiala objevil, že je v podstatě trenér fotbalového Liverpoolu,“ poukázal Holec na Fialův tweet, v němž svůj kabinet přirovnal k týmu Liverpoolu.

„To je směšný, ale on toho nenechal jedním tweetem, trousí to dál a začíná nás přesvědčovat, že ve Strakovce sedí ve skutečnosti fotbalový trenér coby premiér. Je to neuvěřitelné, říkám si, že Chocholoušek docent už určitě posílá své chlapce. To jsme tu ještě neměli,“ nevychází Holec z Fialova premiérování z údivu.

Holcově pozornosti neušel ani rozhovor, který s Petrem Fialou vedl Bartoníček z vládního média Aktuálně.cz. „Je to neuvěřitelné čtení. Ti dva se hledali, jeden je větší bizár než druhý,“ dodává komentátor a reaguje na Fialu, který se v rozhovoru podivoval nad názorem, že „by žil v bublině a ne mezi lidmi“, to je podle něj „klišé“ a odmítl, že by byl obklopen týmem lidí, kteří mu neříkají pravdu. „Pan bůh s námi, jestli to, v čem Petr Fiala žije, jestli mu to říkají i poradci a považují to za pravdu, tak kdyby najely do Strakovky všechny sanitky, co tu v Česku máme, a sebraly tam všechen ten politický personál, tak se asi moc nespletou,“ podotkl komentátor.

„Ale že Fiala žije jako všichni normální obyčejní lidé? Petr Fiala asi zapomněl na svých 275 tisíc korun měsíčně a na veškerý premiérský servis. Já bych mu možná připomněl, kdyby se náhodou nachomejtnul nebezpečně blízko k nějaké bublině, že u nás máme průměrný plat asi 43 tisíc a že dvě třetiny lidí ani na tuhle bídnou mzdu stále nedosáhnou. Takže náš premiér jistě žije jako všechen plebs, to je jasný,“ dodal Holec s notnou dávkou ironie.

Sebechvála Petra Fialy a jeho vlády tím ale zdaleka nekončí, na sociální síti X pronesl, že vláda „dělá vše dobře a rychle“, že by vláda dělala špatné či nedostatečné kroky nepřipouští. Jeho slova podrobila kritice nemalá část ekonomů včetně Holce. „On se nemůže zastavit, ten chlap, to je skutečně už vážná choroba, čím dřív se z toho půjde léčit, tím líp. Bude to velká služba pro celé Česko. Tohle vidí snad každý, kdo dokáže udržet obě oči otevřené a nemá na nich brýle s Fialovými skly, aby neviděl, co tato vláda dělá,“ pokračoval Holec.

Jestli Fialova vláda dělá nějaké věci včas či dokonce jako první, nejsou to věci pro nás, upozorňuje následně komentátor. Například, když se Fiala pochlubil, že Česko dodalo Ukrajině zbraně jako první, ještě dřív, než na ni Rusko zaútočilo... „Petr Fiala, proukrajinský premiér, dělá vše proto, aby to tak lidi vnímali – Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina na prvním místě pro vládu Petra Fialy. Češi veškerou tu pomoc platí, ne Petr Fiala, on je placen z veřejných peněz, to jsou peníze z našich daní. Petr Fiala si z toho dělá jen velkou reklamu. Co ale udělali pro Čechy takhle včas a jako první? Byli jsme jako z posledních zemí se snížením spotřebních daní na paliva, jako jedna z posledních zemí jsme zastropovali energie a ještě vysoko a ještě to zastropovala z našich peněz, protože to samozřejmě nemohli zastropovat u svých mecenášů,“ zmínil Holec, že vláda zatím slova premiéra o schopnosti řešit věci rychle a dobře nijak nepotvrdila.

Velmi pobaven byl také Fialovým vyjádřením, že „cítí důvěru lidí a až uvidí výsledky vlády, tak vládu pochválí, že to udělala dobře a znovu jí dají důvěru“. „To nemůžu ani dočíst,“ směje se Holec. „Petr Fiala vidí nejspíše ty dvě procenta lidí, co mu věří a možná tu čtvrtinu, co mu věří s výhradami podle posledního průzkumu CVVM,“ podotkl.

Nejlépe vládu podle Holce zhodnotil pro Rádio Universum politolog Lukáš Valeš, který uvedl: „Že velká část velmi zajímavých a velmi opodstatněných názorů byla z veřejného prostoru vyloučena. A tady mám vážnou obavu nejenom o politiku, ale i o budoucnost české demokracie,“ uvedl. Ve vládě jsou podle něj „psychopati, bez empatie, emocí, jde jen o moc a peníze“.

Komentátor k Valešovi jen souhlasně dodává: „Je to velmi zajímavý, odvážný a pravdivý rozhovor. Je to hlavně smutný. Je to přesný popis Fialovy vlády, který se samozřejmě v Česku nenosí, protože většina novinářů a politologů jí pořád podporuje.“

Kromě jiného reflektoval i snahy Pirátské strany o Prahu bez aut. „Také jsme se dověděli, jací pokrytci jsou Piráti – zavřít Prahu pro auta a vše nám zpoplatnit, abychom teď zjistili, kolik kár má největší Pirát v Praze Zdeněk Hřib, exprimátor a náměstek pro dopravu,“ poznamenal dále.

Pozornost také vyvolalo dění u našich slovenských sousedů, konkrétně incident, kdy slovenský expremiér Igor Matovič (OLaNO) narušil ve středu ráno v Bratislavě konferenci strany Směr-SD expremiéra Roberta Fica a popral se zde s místopředsedou Směru a exministrem vnitra Robertem Kaliňákem. „To, co předvedli tihle dva, to jsme ještě v Česku neměli. Největší ironie je to, že celou tu protificovskou scénu dávali za příklad včetně prezidentky Čaputové ti fialovští novináři tehdejšímu opozičnímu bloku, včetně chvilkářů na Letné, říkali, ať se spojí, když to Slováci dokázali také. A vidíte, jaká tam vznikla vláda Igora Matoviče, odstavili Fica. Podívejte se, jak to končí. Jsme zvědaví, čeho se ještě dočkáme u nás během těch dvou let, které zbývají do sněmovních voleb,“ doplnil Petr Holec.

