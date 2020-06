Přestup Kateřiny Valachové z ČSSD do ANO? Server zveřejnil výbušné info z její minulosti

reklama

O tom, nad čím Valachová přemýšlela, se zmínila někdejší náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová vlivnému advokátovi Miroslavu Janstovi. „Jsme seděly zas do desíti do večera, protože vymyslela, no ježíš, já vám to nemůžu říkat, to je hrozný,“ napsala Kratochvílová. Jde o události počátku roku 2017. Tehdy si Jansta s Kratochvílovou psali ohledně přidělování sportovních dotací, sama tehdejší ministryně Valachová se brání, že o manipulacích nevěděla. Hlavní tváří případu je fotbalový boss Miroslav Pelta.

Podle SMS zpráv mezi Kratochvílovou a Janstou je patrné, že ministryně přemýšlela, že vystoupí z ČSSD. „Ale víte co, mě na tom štve nejvíce, že to ukáže na nestabilitu. Já si myslím, že když už do té strany blbé vstoupila, tak to teď nemůže udělat,“ mínila tehdy Kratochvílová. Jansta však tehdy uváděl, že se domnívá, že Valachová není takovou hvězdou, která by posílila Babišovo hnutí ANO.

Kratochvílová v SMS zprávách psala, že Valachová chtěla být volitelná a věděla, že se sociálními demokraty toho moc nevyhraje. „Jako lidsky to chápu, ale jako ji půlka společnosti odsoudí a nemyslím si, že je to úplně dobrej nápad,“ uvedla. „Ona každýho jebe, jak není loajální k Sobotkovi, a pak uvažuje takhle,“ rozčiloval se tehdy ve zprávách Jansta, ale pochyboval o tom, že by mohla kandidovat za koaliční ANO, neboť Babiš si nemůže vzít zrádce.

Serveru Seznam Zprávy nyní Valachová řekla, že přestup do ANO nebyl na pořadu dne. Nyní je místopředsedkyní poslaneckého klubu ČSSD.

