Převýchova Ruska se nepovedla, konstatoval Vystrčil. Pak se zamyslel, zda přijde třetí světová

Severoatlantická aliance na dnešním summitu odsoudila ruskou agresi vůči Ukrajině a varovala Moskvu před tím, že by použila chemické zbraně. Ukrajině bude NATO dál pomáhat, nikoli však bezletovou zónou či poskytnutím letadel. „Existuje moment, kdy by Severoatlantická aliance musela zvážit, zda by zásah znamenal třetí světovou válku,“ upozornil v pořadu Interview na ČT24 předseda Senátu Miloš Vystrčil.

„Uvědomoval jsem si, že hrozí válka, na rozdíl od jiných nepodceňuji zpravodajské služby Velké Británie či USA, které to prognózovaly,“ řekl úvodem šéf horní komory Parlamentu ČR. Už před invazí očekával, že rusko-ukrajinsky konflikt se může dříve či později přelít do konfliktu válečného.

„Podcenili jsme ambice totalitních vůdců, byli jsme naivní. Měl jsem pocit, že někteří se dokonce těší z toho, že s významnými představiteli totalitních zemí se můžou vidět a ukazovat. Příliš jsme věřili, že racionalita plynoucí z obchodních vztahů bude dlouhodobě nad touhou expandovat, zvyšovat svou moc a vliv,“ zmínil Vystrčil hlavní důvody, proč podle něj k ruské agresi na Ukrajině došlo.

Z rezervovaného postoje vůči Rusku kritizoval ani ne tak Německo, jako jiné zástupce členských zemí EU: „Při naší návštěvě v EU převládal názor, který vychází z velké části z nezkušenosti s kontakty s totalitními zeměmi. A sice, že když se s nimi více propojíme a budeme u nich více podnikat, tak že dojde k převýchově a ke změnám, že závislost nebude proti nám zneužita,“ řekl předseda Senátu. S tím, že slyšet byl opačný proud, který s odkazem na historii varoval, že takový přístup povede k negativním výsledkům.

Rusko podle něj původně zřejmě neplánovalo, že bude postupovat na Ukrajině tak tvrdě, protože možná čekalo, že země se rychle vzdá. „Ale zjistili, že vše je jinak. Ukrajina hrdinně bojuje, je neuvěřitelné, co předvádí,“ ocenil její úsilí bránit svou celistvost a vlast. „Rusko muselo změnit postup na neuvěřitelnou barbarskou a agresivní brutalitu a sprostotu, která přesahuje představitelné,“ pravil Vystrčil.

Pokud Rusko použije chemické zbraně, měla by podle Vystrčila následovat akce Severoatlantické aliance? „V takovém případě by aliance musela zvažovat, zda by to znamenalo třetí světovou válku. Já na to jednoznačně odpovědět neumím. Zatím by mělo stále platit, že NATO nechce třetí světovou válku. Tak by to zřejmě neudělala,“ podotkl s tím, že situace se však ze dne na den mění.

„Pak je tady ta možnost, že třetí světová válka bude stejně nevyhnutelná. Pak už se bude volit jen ‚nejpříhodnější moment‘, což by byla hrůza, to si nikdo z nás nepřeje,“ zmínil.

Je podle něj tedy nějaký specifický moment, kdy zapojení Západu do konfliktu bude nevyhnutelné? „Myslím, že ten moment existuje, ale myslím, že není možné, ani to není v ničím zájmu, aby byl dopředu přesně definován. Protože to je přesně to, co soupeř potřebuje vědět. O takovém momentu jistě přemýšlejí stratégové, ale nikdo ho nepopíše předem, než by nastal. Všechno směřování a úsilí NATO, G7 a Evropské rady směřuje k tomu, aby takový moment nenastal,“ prohlásil Vystrčil.

