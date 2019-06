Převzetí státu? Senátor Wagenknecht hovoří o nejvyšší míře korupce

Wagenknecht se domnívá, že v případě, že Brusel bude chtít po Česku dotace zpět, stát by je měl po Agrofertu vymáhat. Zároveň Wagenknecht zkonstatoval, že největším sdělením z auditní zprávy je pro něj to, že Česko selhalo v čerpání strukturálních fondů v takto velkém rozsahu. „To se bohužel týká politika na vrcholové úrovni, který má střet zájmů,“ dodal.

Znovu zopakoval to, co tvrdí delší čas. Že jde o nejvyšší úroveň korupce. „Říká se tomu převzetí státu, kdy vrcholový byznys prorostl do vrcholné politiky,“ míní Wagenknecht. A nyní opravdu netuší, jak by se mohl postoj Evroské komise vůči Česku změnit. A to Ministerstvo financí a pro místní rozvoj mají dva měsíce na to, aby proti návrhu zprávy vznesly námitky. „Zpráva by se mohla změnit, jedině pokud existují nové skutečnosti, které by prokázaly, že premiér neovládá Agrofert, například protože ho prodal, což si nemyslím, že se stalo,“ dodal senátor, jenž se domnívá, že finální verdikt bude v září.

Závěrem pak Wagenknecht zmínil i to, že v případě toho, že by Česko skutečně muselo vracet dotace, nefungovalo by to tak, že by peníze posílalo na účet Bruselu, ale Evropská komise by ukrojila z dotačního balíku určeného pro Česko. Stát by se pak podle senátora měl obrátit na Agrofert. „Bylo by to trestné, kdyby se o to nesnažil. Byla by to nedovolená veřejná podpora,“ uzavřel.

