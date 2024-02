Prezident Pavel, Mašínová i Vetchý. Vladimír Hučín vytáhl vzpomínky

reklama

„Máme-li jedovatého hada a držíme ho za hlavou, tak dává jed, z nějž se dělají léky a s nimi lze zachránit lidi. Jakmile povolíme, tak kousne… Nevadilo by mi, kdyby Petr Pavel byl poradcem, instruktorem seskoků s padákem či něco takového, ale prezident…,“ sdělil bývalý důstojník Bezpečnostní informační služby (BIS) Vladimír Hučín. Besedoval s lidmi ve Slaném a padlo tam několik dost závažných informací.

Prezident Pavel ostudou

Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína a Hana Pachtová: Výslech Vladimíra Hučína. Tyto dva dokumenty z dílny režiséra Martina Vadase byly díky spolku Wotrubia promítány v městském kině ve Slaném. Následovala debata s tvůrcem a hlavní postavou filmů. „Už když byl v Prostějově, tak tam proběhlo vyšetřování ztráty munice. Měl jsem s tím něco málo do činění. Nějakou munici jsem totiž získal. Petr Pavel byl nesmírně aktivní ve prospěch třetí správy StB, vojenské kontrarozvědky, aby se odhalil pachatel. A když odhalen nebyl, tak vymýšleli intriky i po 17. listopadu 1989,“ dodal Hučín.

Fotogalerie: - Hučínovy příběhy

Pro Konfederaci politických vězňů v Prostějově, kde Hučín žije, je prý Pavel prezidentem ostudou. V názorové stálosti ohledně komunistů na Pražském hradě se mu třeba líbil Michael Kocáb. V Německu by prý nebylo možné, aby byl zvolen prezidentem bývalý člen Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP). Ostatně k Pavlovu prezidentskému angažmá řekl, že povýšil do generálské hodnosti všechny, co se nejvíce angažovali při jeho zatčení, třeba Tomáše Landsfelda. Jak sám říká, byl obžalován ze sedmi trestných činů, prožil rok vazby, měl od roku 2002 tajný soud, dostal odškodnění, ale nejvíc ho štve, že „to odškodnění jste museli zaplatit vy, daňoví poplatníci“.

Pán z publika se zamyslel nad kauzou ruského agenta Roberta Rachardža, který do roku 2009 pracoval na generálním ředitelství vězeňské služby jako psycholog: „CIA to předala BIS a ta ho od roku 2003, kdy přešel pod ruskou Hlavní správu rozvědky (GRU), sledovala. Měl milenku z generálního štábu, podplukovnici Odehnalovou, která vedla supertajné spisy nejen pro Petra Pavla, ale dalším pěti generálům. V roce 2009 seznámila BIS Klause s tím, že navrhli funkci dvojitého agenta plukovníkovi Rachardžovi. Ten se ale sebral a utekl. Žije u matky pod Moskvou. Klaus v roce 2009 vyhodil na hodinu tři generály z těch šesti, kterým vedla Odehnalová spisy. Klaus tedy udržel ve funkci Pavla a další dva prorusky nakloněné generály a další vyhodil… Nemyslíte si, že to mohla být akce GRU na obměnu našeho generálního štábu?“ Hučín sdělil, že k tomu nedokáže dát fundovaný názor, ale s Klausem má špatné zkušenosti, protože se přihlásil jako svědek proti němu. Ostatně Klaus ani Zeman prý nechtěli vědět, co se týkalo ruských agentů u nás, nikdy vůbec nic.

Mašínová změnila názor

Organizátor akce Pavel Bartoníček označil za velmi dobrou zpravodajskou akci generála Pavla se Zdenou Mašínovou, která „vlastně dokázala během týdne úplně změnit názor“. Myslel tím video z počátku roku 2023, které má Vladimír Hučín doposud na svých internetových stránkách. Zdena Mašínová tam v dobrém rozmaru řekla, že by za prezidenta chtěla Pavla Fischera. Také prohlásila, že by Josef Mašín od prezidenta s takovou minulostí, jakou má Petr Pavel, nikdy medaili nevzal, a že takový typ lidí do veřejného života nepatří. Paní Zdena však poté vyjádřila Pavlovi podporu a převzala od něj Řád Tomáše Garrigua Masaryka.

„Bylo mi podezřelé, že když jsme za ní přijeli do olomoucké vojenské nemocnice, tak byla z nějakých zvláštních důvodů umístěna na oddělení pro válečné veterány. Jedna osoba z personálu mi řekla, že kolem paní Mašínové je tady hodně živo. Natočili jsme video, odjeli a zanedlouho Zdenu odvezli do nějakého zařízení u Prahy Šarlota… Najednou jsme viděli v Lidových novinách fotku, jak se usmívá na Eduarda Stehlíka a Petra Pavla s tím, že ho bude volit… Jednou mi celou dobu při cestě z Prahy vykládala, jak je Stehlík záludný a nemám mu věřit… To je kvalitní práce. Petr Pavel je opravdu vynikající zpravodajský důstojník. To je určitý dar, takhle umět přesvědčovat,“ řekl Hučín s tím, že ho to hodně zklamalo.

Fotogalerie: - Pochod za Ukrajinu

A pokračoval o herci a antikomunistovi Ondřeji Vetchém: „Já jsem se s ním chytil. Všichni mi vytýkali, že jsem to neměl dělat. Ptal se mě, co proti němu mám? Navrhl jsem, že se setkáme a já mu řeknu, co se týče generála Pavla a Radovana Procházky, několik informací… On prohlásil, že už nemůže couvnout. Tak nemůže. Na to mi Vilém Franěk, advokát Konfederace politických vězňů, kterého bychom rádi viděli třeba i jako předsedu, nastínil některé informace, které se Ondry Vetchého týkají, a ty nejsou moc dobré. S čerty nejsou žerty, to je pravda, ale je tam případ Babice.“ I na internetu se objevily zatím nepotvrzené informace, že otec herce Ondřeje František Vetchý byl v padesátých letech příslušníkem Krajského velitelství Státní bezpečnosti v Jihlavě a vyšetřoval případ Babice.

Fotogalerie: - Free Assange

Čas je neúprosný

„Když byl zvolen Pavel prezidentem, tak na mě soused křičel: ‚Vidíš to. Ty jsi mi vyčítal, že jsem byl desátkář v KSČ na dráze, a teď máš prezidenta komunistu, a to ti nevadí.‘ Vyžíral jsem si to každý den hned několikrát. Lidé to ze zlomyslnosti dělají… Seč můžu, snažím se sypat mu písek do ložisek, aby to neměl úplně jednoduché,“ zmínil Hučín s tím, že to bylo stejné i s Babišem. V loňských prezidentských volbách jsme si podle Bartoníčka vybírali mezi „člověkem z vojenské kontrarozvědky, který nemá ekonomickou moc, a řadovým spolupracovníkem StB s nesmírnou ekonomickou mocí“.

Jak řekl s nadsázkou Hučín, „Pavel je člověk, co vás chytne za ruku a pak přesvědčí, že to není jeho ruka“. Podle Vadase je čas neúprosný a všichni stárneme. „V tom věku jsou najednou různá lízátka, která strašně chutnají. Zdenka zažívala velké osamocení, trýznivou samotu… Dospěla k otevření památníku, což byl její sen. Dožila se něčeho, v co dlouho ani nemohla doufat… A teď si tohle splnila. Nastaly zdravotní problémy a vyplynula potřeba, aby se o ni někdo staral… Něco jí nabídli a jí to pomáhá žít dál. Nechce odejít vlastní rukou a potěší se z památníku… Já jí nemohu nic vyčítat, ale oceňuji, jak je Pavel dobře vyškolený,“ podotkl.

Antikomunista Hučín tvrdí, že za jeho dehonestací a pokusy dostat ho za mříže stála spousta lidí z BIS, o čemž už jsme psali, ve spolupráci s vojenským zpravodajstvím: „Když bylo připravováno mé zatčení, tak bylo zřejmé, že musí získat nějakou pozici ve svůj prospěch. Nejrazantněji se to začalo vyvíjet v době, kdy v Konfederaci politických vězňů byl generál Radovan Procházka, který řídil vojenské zpravodajství. Tento člověk nebyl ve vojenské problematice úplně dobře orientován. Veškeré zodpovědné aktivity týkající se armády převáděl na svého asistenta Petra Pavla. Podle mých informací tento asistent zpravodajství de facto řídil.“ Nakonec navrhl, aby se opět otevřel případ neobjasněných bombových útoků v Přerově, a doplnil: „Dovolím si říct, že Petr Pavel, generál Radovan Procházka a Jiří Růžek měli zájem tyto věci použít pouze k mému zatčení, ale potom už vymýšleli i další trestné činy.“

