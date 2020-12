Prezident Zeman vypsal volby. Feri v tom vidí čertovinu

Prezident Miloš Zeman rozhodl, že se v příštím roce budou volby do Poslanecké sněmovny konat ve dnech 8. a 9. října. Vyhlášení termínu již takto brzy je v naší historii značně netradiční, prezident to vysvětlil tím, že chce politickým stranám dopřát dostatek času na volební kampaň. Poslanec TOP 09 Dominik Feri ovšem naznačil, že za tím může být i něco jiného.

Volby do obou komor Parlamentu se musejí podle ústavy konat ve lhůtě, která začíná 30 dnů před uplynutím volebního období a končí dnem, kdy volební období uplyne. Jelikož se poslední sněmovní volby konaly 20. a 21. října 2017, měl Zeman možnost stanovit termín voleb mezi 17. září a 16. říjen.



Čas na vyhlášení termínu voleb však měl Zeman až do začátku července. To, že vyhlásil termín již nyní, je u nás netradiční. V roce 2017 termín voleb stanovil 19. dubna. Jeho předchůdce Václav Klaus i Václav Havel pak volební dny vyhlašovali většinou na konci května či na začátku června. Takto brzké vyhlášení termínu bylo pouze na podzim roku 1995, kdy se vedl spor o rozdělení termínů sněmovních a senátních voleb.

Proč došlo k takto brzkému vyhlášení termínu, Zeman osvětlil tím, že chce stranám dopřát dostatek času na politické kampaně, jelikož ty budou nyní v mnohém odlišné od předchozích let. „S tím, že samozřejmě to bude kampaň poněkud jiná, méně kontaktní,“ vysvětlil. Partaje též vybídl k jasným programům.



Strany a hnutí mají nyní čas na předložení kandidátních listin do 3. srpna. Veřejně budou moci volební spoty stran vysílat od 22. září do 6. října.



Ozvaly se již první ohlasy. Za tím, že Zeman vyhlásil termín voleb již nyní, poslanec TOP 09 Dominik Feri nevidí jen epidemické důvody. „Proč? Kdybych si měl tipnout, tak asi i proto, že vyhlášením začíná volební kampaň a na tu lze použít do voleb 90 milionů. A to ať už jste jedna strana, nebo koalice dvou či tří stran. Jedna strana má tedy fakticky navrch," naznačil.

