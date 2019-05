Prezidentovi souboj s kulturní obcí vyhovuje, lamentovali Štěch s Tvarůžkovou

Místopředseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) v Interview na ČT nešetřil s kritikou na hlavu prezidenta Miloše Zemana ani premiéra Andreje Babiše. „Zeman se rád dostává do centra pozornosti,“ řekl Štěch v reakci na nepřijetí demise ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Babiš si podle něj přivlastňuje některé zásluhy sociálních demokratů a vytvořil si z ČSSD ve vládě svoji loutku.

Hned na úvod jí zajímalo, proč to prezident dělá, když musí vidět, jaký je proti Staňkovi odpor z „kulturní obce“.

„Prezidentovi takové nálady vyhovují,“ obával se Štěch.

Podle Štěcha je nepřijetí Staňkovy demise od prezidenta Zemana jen zbytečným prodlužováním situace. „Je možné, že pan prezident tento svůj postoj ministru Staňkovi slíbil, určitě se o tom budou vést diskuse. Prezidentovi tato situace vyhovuje, dělá to s chutí, to není nic nového,“ řekl Štěch s tím, že Zeman je rád v centru pozornosti.

Není podle něj vůbec jisté, zda Andrej Babiš dostojí svým slibům a podá návrh na odvolání ministra Staňka. „Jisté to samozřejmě není a bude se to muset dále řešit,“ váhal s odpovědí Štěch a dodal, že v tomto případě už by měl Zeman případnou demisi bez odkladu přijmout.

Samotnou situaci kolem kauzy ministra Staňka a odvolání ředitele Národní galerie Jiřího Fajta vnímá Štěch jako velmi nešťastnou. „K takové situaci nemělo vůbec dojít, mělo nejprve dojít k pořádnému šetření. Samotné odvolání nebylo moudré řešit před volbami,“ vidí Staňkovo jednání Štěch jako chybné. Navíc měl podle něj Staněk nedostatky ve svých vyjádřeních a předložené důkazy nebyly pro veřejnost příliš průkazné.

Nového kandidáta, kterým se jeví místopředseda ČSSD Michal Šmarda, od pozice ministra kultury Štěch zrazuje. „Já na jeho místě bych do toho nešel. Je to vláda hnutí ANO a ČSSD se bohužel jeví pouze jako Babišova loutka,“ nešetřil kritikou na premiéra Štěch, který byl proti vstupu sociální demokracie do vlády.

Současná pozice ve vládě mohla podle Štěcha přispět i k neúspěchu ve volbách do Evropského parlamentu. „Babiš nás i jako spojence stále napadá a přivlastňuje si práci, kterou odvedou ministři sociální demokracie, jako paní Maláčová. Toto je jeho dlouhodobá taktika a neustále v ní pokračuje,“ volil poměrně ostrá slova místopředseda Senátu.

Zároveň ale odmítl, že by měla ČSSD z této vlády po neúspěchu ve volbách odcházet. „K odchodu z vlády ale musejí být vážné důvody, samotný výsledek voleb k tomu nestačí, to by bylo nezodpovědné. V každém případě bychom měli být ve vládě důraznější, prosazovat svoje stanoviska a nečinit nic, co neodpovídá našemu přesvědčení,“ hledá cestu z krize strany Štěch.

„Nové předsednictvo, to jsou lidé nezatížení minulostí, kteří nás mohou směřovat dále. Nemyslím si, že by se po každém volebním neúspěchu měl měnit předseda,“ vysvětloval Štěch svůj postoj ke změnám v ČSSD s tím, že řešení by se mělo hledat spíše na komunální úrovni, kde chybí lepší komunikace s lidmi a zpětná vazba od občanů.

„Česká republika potřebuje funkční sociální demokracii,“ apeloval na závěr senátor.

