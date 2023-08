Prigožinovi Wagnerovci. Co s nimi? Zde je odpověď

Chaos je zpět! Spekulace o smrti zakladatele soukromé armády Wagnerovců dál plní stránky zpravodajských serverů. Radikální nacionalista Igor Girkin, ač pobývá ve vězení, dokázal světu sdělit, že se do Ruska vrací chaos, který se Putin zavázal odstranit už na konci 90. let minulého století. Otázkou zůstává, co bude s Wagnerovci teď. Experti nabídli hned několik odpovědí.

Analytici v různých částech světa si kladou otázku, co bude dál s několikatisícihlavou soukromou armádou žoldnéřů.

„Doktorka Joana de Deus Pereira, vedoucí výzkumná pracovnice Royal United Services Institute, řekla programu BBC World Tonight, že Prigožinova smrt pravděpodobně povede k ‚určité přestavbě‘ skupiny. Osobně má za to, že operace Wagnerovců v různých částech světa budou pokračovat, i když se skupina pravděpodobně přejmenuje, ale jinak se prý přizpůsobí a bude fungovat. „Musíme se na Wagnerovce dívat nejen jako na jednoho člověka, ale jako na ekosystém, jako na hydru s mnoha hlavami a mnoha různorodými zájmy v Africe," prohlásila.

Ruslan Trad, bezpečnostní analytik z Atlantic Council, upozornil, že Rusové musí najít někoho, kdo bude operace Wgnerovců financovat. „Myslím, že bude obtížnější najít nového finančníka, protože (Wagnerovci) mají dobré velitele, ale peníze jsou zde důležité. Možná (dosadí) někoho z blízkého kruhu kolem Putina.“

Benoit Bringer, novinář, jehož dokument The Rise of Wagner mapoval vzestup polovojenských jednotek, řekl BBC, že jedním z hlavních uchazečů je generál GRU Andrey Averjanov. „Je pravděpodobné, že Putin potřeboval čas na tajnou organizaci přechodu. To by vysvětlovalo, proč čekal dva měsíce, než se Prigožina zbavil," dodal.

Z Kremlu oficiálně zaznívá, že nemá s Prigožinovou smrtí nic společného. A pokud kupříkladu západní tajné služby tvrdí něco jiného, je to prý „absolutní lež“. „O této katastrofě, o tragické smrti cestujících v letadle, včetně Jevgenije Prigožina, existuje mnoho spekulací. Samozřejmě, na Západě jsou všechny tyto spekulace prezentovány z určitého úhlu. Tohle všechno je absolutní lež,“ zaznělo z úst mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova. Jeho vyjádření převzal i server deníku The Guardian.

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko oznámil světu, že Vladimir Putin nemá s Prigožinovou smrtí vůbec nic společného. „Mnoho lidí se nyní snaží převést odpovědnost za incident s Prigožinovým letadlem na Putina, ale on s tím nemá nic společného," řekl Lukašenko.

Server britského listu také upozornil, že již v pátek vydal prezident Putin dekret, že Wagnerovci musí po smrti jednoho ze svých zakladatelů Prigožina složit přísahu věrnosti Ruské federaci.

Putinův dekret, který byl zveřejněn na vládních stránkách, měl vybudovat „duchovní a morální základy pro obranu“ Ruska a zajistit, aby žoldáci „přísně plnili rozkazy svých velitelů a nadřízených“, uvádí se v prohlášení.

Britské ministerstvo obrany v pátek v denní zpravodajské aktualizaci uvedlo, že „zatím neexistuje definitivní důkaz, že Prigožin byl na palubě (zříceného letadla). Je známo, že uplatňuje mimořádná bezpečnostní opatření. Je však vysoce pravděpodobné, že je skutečně mrtvý“.

Někdejší ruský důstojník, dnes vězněný radikální nacionalista, Igor Girkin podle washingtonského Institutu pro studium války (ISW) vydal přes svého advokáta prohlášení, v němž uvedl, že Prigožinovo letecké neštěstí svědčí o prohlubování nepokojů v Rusku a že „90. léta jsou zpět“, což naznačuje, že Putinovo široké úsilí o obnovení pořádku v Rusku po chaosu a gangsterství po pádu Sovětského svazu selhalo. Takovéto prohlášení je útokem na ústřední princip Putinovy společenské legitimity.

Financial Times informovaly o problematické budoucnosti operací Wagnerovců v Africe po Prigožinově smrti. Deník citoval lidi obeznámené s touto záležitostí, kteří uvedli, že Prigožinova nedávná cesta do Afriky mohla mít za cíl zabránit ruskému hlavnímu ředitelství zpravodajské služby (GRU) v převzetí kontroly nad Wagnerovými operacemi v Africe.

