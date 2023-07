Přihřívat si polévku nad požáry ve Francii je ubohé, vzkazuje Rakušan. Lidé mu napsali nepěkné věci

reklama

První místopředseda vlády a ministr vnitra České republiky Vít Rakušan (STAN) se na twitteru vyjádřil k protestům ve Francii, které v ní vypukly po zastřelení mladíka policisty. Rakušan vyjádřil svou naději ve Francii a v její zvládnutí této situace. „Pro násilnosti, které se odehrávají ve Francii, neexistuje omluva. Nepochybuji, že Francie situaci zvládne,“ napsal Rakušan na twitter.

Zmínil, že sociální problémy a nepokoje mohou být důsledkem nezačlenění migrantů do společnosti, a i z tohoto důvodu dle jeho slov Česká republika v minulosti povinné přijímání uprchlíků odmítla. Ministr však důrazně odsoudil využívání nastalé situace ve Francii ke kritizování migračního paktu. Že je to ubohé. „Sociální problémy a nepokoje, které mohou být důsledkem nedostatečného začlenění migrantů, jsou jedním z důvodů, proč ČR odmítla povinné přijímání uprchlíků jak nefunkční model. Těm, kdo současné situace ve Francii zneužívají ke kritice migračního paktu a vykreslují apokalyptické vize konce naší civilizace, chci vzkázat, že přihřívat si politickou polívčičku nad požáry ve francouzských ulicích je zoufale ubohé,“ sdělil Rakušan.

Šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl Rakušanovi na facebooku odpověděl. „Zneužívat fakta ke kritice je zoufale ubohé. Jo, jasně, broučku,“ vzkázal Rakušanovi.

Negativně Rakušanova slova nesou i další uživatelé sociálních sítí. „"Přihřívat si politickou polívčičku"... To snad není pravda, tohle říká ten samý Rakušan, který denně komentoval mrtvé za covidu. Tenhle člověk pořád hledá své dno. To, že má lví podíl na tom co se v Evropě s migrantama děje, to už ani nezmiňuji. Opravdu odpad člověk,“ napsala diskutérka na twitteru.

Souvislost mezi vstřícnou francouzskou migrační politikou vidí i další uživatel twitteru. „Nevím, jestli si něco přihřívám. Ale nevidět souvislosti mezi desetiletí trvající francouzskou velkorysou a vstřícnou imigrační politikou a současnými událostmi je krátkozraké a alibistické. Imigranti z chudých a zaostalých zemí prostě vždy budou zvyšovat sociální napětí,“ napsal.

Jiný diskutér však zmíněnou „ubohost“ vidí v zastávání se migračního paktu i přes to, co se ve Francii nyní odehrává. „Zoufale ubohé je zastávat se migračního paktu i přes to, co se děje ve Francii,“ napsal diskutér na twitteru.

Podobně jako Rakušan se vyjadřovali i politici ve Francii v půlce června, kdy pouliční kamera ve francouzském Bordeaux zachytila útok afrického mladíka na babičku a její vnučku. Premiérka Elisabeth Borneová tehdy požádala veřejnost, aby „byla opatrná a nedělala závěry dříve, než vyšetřovatelé“.

Starosta Bordeaux Pierre Hurmic v tiskovém vyjádření pak odsoudil vlnu „nacionalistických a ideologických reakcí“ na tento čin, která se ve společnosti zvedla.

Psali jsme: Skopeček (ODS): Francie? Nezvládnutá masová migrace z jiných civilizačních okruhů Ministr Blažek toho má dost: Zákony platí i pro menšiny, vzkázal do Pardubic Ve Francii to houstne: Dav se dobýval do domu starosty „Divoké hordy“ ve Francii. Hoří budovy, v Marseille vyrabovali obchod se zbraněmi

